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> 圖文創作 > 彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田 (東螺溪埤頭木棉道旁)

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田 (東螺溪埤頭木棉道旁)

2023-09-28 11:30:00 齊媽 人氣：110
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窩客好文

齊媽

發表篇數：82篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 埤頭鄉

                                             幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

以往都是到桃園大溪欣賞韭菜花，去年得知彰化埤頭也有韭菜花田

9月初陸續看到網路分享，於是我們也安排平日出遊兼賞花

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

這片韭菜花田位於東螺溪埤頭木棉道旁，停好車走一小段路就看到了

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

四周都是綠油油的稻田，田中央彷彿下雪了，顯得格外吸睛

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

園主非常熱情歡迎大家來賞花，並主動分享種植韭菜花的辛苦過程

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

入園清潔費每人50元，另售韭菜花小束50元、大束100元

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

當網路上的景色出現在眼前，這種圓夢的快樂心情難以言喻

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

園主發揮創意，以諧音幸福韭韭當作韭菜花田的名稱

搭配LOVE字樣，讓遊客在賞花拍照之餘也能感受滿滿的幸福

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

花田裡還有兩張巨人的大椅子可供拍照

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

徜徉在花田小徑裡拍照，歡喜之情全寫在臉上

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

入口告示牌請大家"坐"在大椅子上拍照，切勿"站"上去

但椅子上滿滿的腳印證明網美網帥為了拍人物照，會忘記什麼是公德心...

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

園主還拜託遊客愛花惜花，沿著田間小徑慢慢走，盡量不要踩到韭菜花喔！

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

曾看到IG有人抱怨韭菜花田雙邊都有電塔，拍照避不掉感覺很醜...

轉念把它當作"台灣鐵塔"一起入鏡，其實也很有特色

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

美麗的九月雪降臨大地，夢幻景色令人陶醉不已

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

蹲低視角發現一朵朵韭菜花正盡情的享受日光浴

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

近看韭菜花好像一顆顆小星星，一閃一閃亮晶晶

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

太可愛、太迷人了，即使拍到滿頭大汗也樂此不疲

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

花期約可維持到10月初，賞花要及時，才能拍到盛開的美景

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田

幸福韭韭花田面積雖然不大，但這是園主一家人努力的成果

花田裡充滿愛與幸福的味道，還有我們甜蜜的足跡...彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田 (東螺溪埤頭木棉道旁)彰化埤頭．幸福韭韭 / 韭菜花田 (東螺溪埤頭木棉道旁)

 

＜幸福韭韭＞彰化縣埤頭鄉152鄉道680號

開放時間7:00～18:00

聯絡電話：0928 - 967087

 

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