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新北。瑞芳：在九份老街看貓吃老宅早午餐下午茶︱淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE

2023-09-28 11:39:39 洋洋的吃喝玩樂 人氣：96
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE
phone02-2406-1312
place新北市瑞芳區輕便路226號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_20.jpg
在九份除了直接走到老街享受擁擠的人潮以外，從公車站牌的階梯往下走到輕便路有一條人潮較少悠閒的路，然後在九份住宿一晚後google早餐只發現八點就開始的芋圓XD，和這家十點開門的淂藝洋行，在這家的招牌上常會看到一隻黃色的貓咪超可愛

文章索引
淂藝洋行店內環境
淂藝洋行菜單
○早午餐輕食組合一$280
○奶油蘑菇雞肉$330
小建議

請順手加入我的粉絲團、IG讓我繼續分享好文,懶的看文章還可以看短影片喔
FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/

淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE
住址：新北市瑞芳區輕便路226號
電話：02-2406-1312
※每人低消90元，可電話訂位※

檢視較大的地圖
LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_19.jpg
google這家淂藝洋行進去相片看會看到這隻招牌上的貓咪寫真集，看起來很喜歡趴在招牌上
新北。瑞芳：在九份老街看貓吃老宅早午餐下午茶︱淂藝洋行 DA

LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_18.jpg

淂藝洋行店內環境.jpg
店內座位不多有一些乾燥花擺飾品
LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_16.jpg

菜單
早午餐和主食都是全天候供應，另外也有販售茶葉
九份淂藝洋行菜單4.jpg
九份淂藝洋行菜單1.jpg
九份淂藝洋行菜單2.jpg
九份淂藝洋行菜單3.jpg
○早午餐輕食組合一$280
有德式香腸、炒蛋、水果沙拉、貝果還附一杯飲料還算豐盛，藍莓貝果很鬆軟好吃又夠味，價格算尚可接受
淂藝洋行早午餐.jpg
LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_6.jpg
LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_10.jpg

○奶油蘑菇雞肉$330
整個拍起來東西蠻多的，附白飯、沙拉、湯，飲料可以選茶類，水果沙拉很新鮮，湯是紫菜蛋花湯，主食奶油蘑菇雞肉就有點普通，雞肉給蠻多的，但奶油醬味道偏稀
淂藝洋行_奶油蘑菇雞肉.jpg


LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_1.jpg

LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_2.jpg

 

 

LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_7.jpg

附餐飲料是熱台灣茶選了凍頂烏龍茶，上來擺設覺得不錯，喝起來也醇厚回甘

LINE_ALBUM_淂藝洋行_230915_9.jpg

小建議
個人推薦貝果很好吃，主餐奶油蘑菇雞肉就略為普通，用餐環境還不錯，本來是為了喵咪冰淇淋而來但是冰淇淋機壞掉有點遺憾，希望下次來就修好了
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