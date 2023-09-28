新北。瑞芳：在九份老街看貓吃老宅早午餐下午茶︱淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE





在九份除了直接走到老街享受擁擠的人潮以外，從公車站牌的階梯往下走到輕便路有一條人潮較少悠閒的路，然後在九份住宿一晚後google早餐只發現八點就開始的芋圓XD，和這家十點開門的淂藝洋行，在這家的招牌上常會看到一隻黃色的貓咪超可愛



文章索引

淂藝洋行店內環境

淂藝洋行菜單

○早午餐輕食組合一$280

○奶油蘑菇雞肉$330

小建議



請順手加入我的粉絲團、IG讓我繼續分享好文,懶的看文章還可以看短影片喔

FB:https://www.facebook.com/carina0429

IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/



淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE

住址：新北市瑞芳區輕便路226號

電話：02-2406-1312

※每人低消90元，可電話訂位※



檢視較大的地圖



google這家淂藝洋行進去相片看會看到這隻招牌上的貓咪寫真集，看起來很喜歡趴在招牌上











店內座位不多有一些乾燥花擺飾品



菜單

早午餐和主食都是全天候供應，另外也有販售茶葉









○早午餐輕食組合一$280

有德式香腸、炒蛋、水果沙拉、貝果還附一杯飲料還算豐盛，藍莓貝果很鬆軟好吃又夠味，價格算尚可接受









○奶油蘑菇雞肉$330

整個拍起來東西蠻多的，附白飯、沙拉、湯，飲料可以選茶類，水果沙拉很新鮮，湯是紫菜蛋花湯，主食奶油蘑菇雞肉就有點普通，雞肉給蠻多的，但奶油醬味道偏稀









附餐飲料是熱台灣茶選了凍頂烏龍茶，上來擺設覺得不錯，喝起來也醇厚回甘

小建議

個人推薦貝果很好吃，主餐奶油蘑菇雞肉就略為普通，用餐環境還不錯，本來是為了喵咪冰淇淋而來但是冰淇淋機壞掉有點遺憾，希望下次來就修好了

請順手加入我的粉絲團、IG讓我繼續分享好文,懶的看文章還可以看短影片喔

FB:https://www.facebook.com/carina0429

IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/

[新北。八里] 可親餵兔子有溜滑梯的親子餐廳-TO House兔子庭園餐廳

[新北。瑞芳] 榮興海產瑞濱濱海公路的隱藏版美食/萬里螃蟹、胭脂蝦@老實說



文章標籤