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台北。松山︱台北小巨蛋站：寵物友善的巷弄美麗早午餐免服務費︱小朝日和

2023-09-28 11:47:14 洋洋的吃喝玩樂 人氣：105
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：小朝日和
phone09-2802-9772
place台北市松山區八德路三段12巷5弄17號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_13.jpg
這次到了距離台北小巨蛋站步行約要十幾分隱藏在八德路三段巷弄中的一家寵物友善平價早午餐，小朝日和

文章索引
小朝日和店內環境
小朝日和菜單
○手打牛肉漢堡$109+薯條$20
○火腿起司貝果$80
○舒肥沙拉$65
○海鹽焦糖拿鐵$75
○野莓氣泡飲$60
小建議

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IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/

小朝日和
地址：台北市松山區八德路三段12巷5弄17號1樓
電話：0928-029-772
營業時間：週一到週五07：00~14：00;週六週日07：00~13:30
IG: @1095food
※不收服務費，低消每人74元，用餐限時60分鐘※


檢視較大的地圖

LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_7.jpg
店內環境很簡單，光影之間頗為好拍，座位不多，餐具醬料自行取用
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_14.jpg
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LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_8.jpg
小朝日和早午餐店內環境.jpg

菜單
販售漢堡吐司、貝果蛋餅等價格都不到一百塊，最貴的手打厚肉漢堡也才一百出頭CP值頗高，還有毛小孩的食物，加歐姆蛋+$15, 起司$12元，可以自已選擇要不要加蛋加起司再另外加錢這點很棒
小朝日和早午餐菜單.jpg

○手打牛肉漢堡$109+歐姆蛋$15+薯條$20
整個漢堡很實在，肉排厚到很紮實加上滑嫩的歐姆蛋和生菜，一口咬下還有肉汁，瞬間完食
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_11.jpg
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_2.jpg

○火腿起司貝果$80+歐姆蛋$15
女兒指定的火腿起司貝果，給料一樣不手軟，濃濃的起司配上鹹香的火腿和充滿嚼勁的貝果很實在
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_12.jpg

○舒肥沙拉$65
有舒肥雞胸肉的沙拉還有滿滿新鮮的生菜搭配醬料才$65塊比7-11還便宜，減醣飲食和缺蔬菜的外食族必點
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_3.jpg

○海鹽焦糖拿鐵$75
喚醒一天的早晨必備，甜甜的焦糖拿鐵加上海塩的甜鹹風味，拿鐵滑順好入口
LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_5.jpg

○野莓氣泡飲$60
這秋老虎的天氣好適合來杯冰冰涼涼的飲料，來杯喝的到野莓的氣泡飲吧LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_6.jpg
還有超可愛的店狗柯基偶爾會出來出巡

LINE_ALBUM_小朝日和早午餐_230918_16.jpg

小建議
此次用餐個人推薦手打肉排漢堡肉排給料實在美味，還有海鹽焦糖拿鐵，這家小朝日和環境不錯，食物也很平價美味，只是用餐時因為玻璃窗戶跟半開放的點餐平台區會有一點點熱，但整體來說還是不錯的早午餐選擇
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