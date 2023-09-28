行天宮美食｜現桿現做酥香餅皮｜招牌蛋餅回憶殺【台北市中山區】喜多士早餐店

今天跟大家介紹的這間「喜多士早餐店」是我的回憶殺! 喜多士位於行天宮附近，是一間傳統早餐店。回想當兵前到飯店當打工族的那段日子，每每排到早班都會來喜多士飽餐一頓再上崗。直到後來在銀行上班的那段時期，只要經過喜多士，也一定會外帶招牌蛋餅當早餐!

喜多士餅皮現桿現做，從麵糰製作、揉麵、桿麵通通自己來。師傅熟練的功夫中帶有柔勁，等待餐點的同時，我們也能觀賞師傅巧妙的手法。

喜多士招牌蛋餅40元，以現在的物價來說，是一間價美物廉的早餐店。

🌸蛋餅🌸

蛋餅入口層次分明，酥脆的餅皮中帶有軟Q的口感，香氣十足。另外一定要沾上喜多士的蒜蓉油膏，能完美呈現手工蛋餅的美味!

🌸牛肉餡餅🌸

說實話，作為喜多士的忠實饕客，吃過那麼多次招牌蛋餅的我，今天是第一次嚐鮮牛肉餡餅。牛肉餡餅入口超多汁，熱騰騰的湯汁伴隨著牛肉香氣，加上手工餅皮的威力，這滋味令人沉淪，好好吃啊!

自從搬到蘆洲後，已經好久沒有吃早餐了。今天是一頓久違的早餐，喜多士可以算是我從小吃到大的美味。飲品的豆漿紅茶也不錯，推薦各位捧油們，以後來喜多士吃早餐就是一組，蛋餅+牛肉餡餅+豆漿紅茶，吃好、吃滿，超滿足! 「喜多士早餐店」推薦給大家!

喜多士早餐店

地址: 台北市中山區民權東路二段71巷15號

電話: (02)2598-1210

營業時間: 週二-週日06:00-11:00，週一公休

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