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台中最新免費景點│中央公園遊客中心特色飛航館│免費搭乘飛機體驗偽出國│冰原劇場欣賞台中之美│沈浸式影片環遊世界│E化空姐機長變裝SHOW│台中室內親子景點

2023-09-28 14:11:51 大海愛上藍天 人氣：103
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1484篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 西屯區

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各位旅客，歡迎搭乘水湳機場空軍一號，準備登機！中央公園遊客中心設計迷你航空館，彷機艙讓人有偽出國的氛圍，模擬登機從一開始入關、曼哈頓國際航廈大廳、出境報到櫃台、E化變裝秀，登機門、飛機座艙、駕駛艙等還有冰原劇場欣賞台中之美，沈浸式體驗環遊世界，重點是這一切都免費，非常適合全家大小一同前往，感覺好像真的出國一樣，大廳有巨型螢幕引領我們到不同地點，彷佛身歷其境，對面有全家便利商店可以休憩享用美食。

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透過沈浸式的影片，帶領我們環遊世界。

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1:1還原飛機座艙，呈現737機艙座艙、駕駛艙，體驗出國搭飛機的樂趣。

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客機搭乘體驗：連機艙都搬進來了，還有1:1模擬座艙，感覺好像全家一起搭飛機去旅行。

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台中中央公園遊客中心旁附有免費停車場，但車位不多，周邊也有收費停車場。 

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打造曼哈頓國際航廈大廳，模擬出境報到櫃台，影片分享

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還有貴賓座位區超逼真的～

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透過E化變裝SHOW化身為空姐或機長

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一樓還設有飛機模型展示區：有各式各樣的模擬機和介紹，為飛機迷的最愛。

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歡迎搭乘水湳機場空軍一號，準備好您的護照，準備登機！影片分享

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最特別的是這個1:1模擬座艙，看你要體驗模擬駕駛艙、機艙座艙都可以，還可以到戶外跟飛機拍照，超寫實的～

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連廁所都做的超像的，就位在走道旁，若不仔細觀查，很難發現。

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歡迎來場沈浸之旅～體驗環遊世界，影片分享

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透過沈浸式視覺饗宴，帶給我們全新五感體驗。

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有星光大道、阿拉斯加極光、美國白宮、自由女神、拉斯維加斯、尼加拉瓜大瀑布等彷佛身歷其境。影片分享

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最後別忘了上二樓，還有冰原劇場可以欣賞台中之美。

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門口有IG熱門拍照打卡景點。

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這裡不僅有專人導覽，還可以免費體驗搭飛機，感受出國氛圍，真是寓教於樂的好所在。

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遊客中心內禁止飲食，可到對面全家或戶外座位區享用美食。

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 中央公園遊客中心：臺中市西屯區中科路2966號；營業時間：09:00-17:00 

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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