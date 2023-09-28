台中最新免費景點│中央公園遊客中心特色飛航館│免費搭乘飛機體驗偽出國│冰原劇場欣賞台中之美│沈浸式影片環遊世界│E化空姐機長變裝SHOW│台中室內親子景點

各位旅客，歡迎搭乘水湳機場空軍一號，準備登機！中央公園遊客中心設計迷你航空館，彷機艙讓人有偽出國的氛圍，模擬登機從一開始入關、曼哈頓國際航廈大廳、出境報到櫃台、E化變裝秀，登機門、飛機座艙、駕駛艙等還有冰原劇場欣賞台中之美，沈浸式體驗環遊世界，重點是這一切都免費，非常適合全家大小一同前往，感覺好像真的出國一樣，大廳有巨型螢幕引領我們到不同地點，彷佛身歷其境，對面有全家便利商店可以休憩享用美食。

透過沈浸式的影片，帶領我們環遊世界。

1:1還原飛機座艙，呈現737機艙座艙、駕駛艙，體驗出國搭飛機的樂趣。

客機搭乘體驗：連機艙都搬進來了，還有1:1模擬座艙，感覺好像全家一起搭飛機去旅行。

台中中央公園遊客中心旁附有免費停車場，但車位不多，周邊也有收費停車場。

打造曼哈頓國際航廈大廳，模擬出境報到櫃台，影片分享

還有貴賓座位區超逼真的～

透過E化變裝SHOW化身為空姐或機長

一樓還設有飛機模型展示區：有各式各樣的模擬機和介紹，為飛機迷的最愛。

歡迎搭乘水湳機場空軍一號，準備好您的護照，準備登機！影片分享

最特別的是這個1:1模擬座艙，看你要體驗模擬駕駛艙、機艙座艙都可以，還可以到戶外跟飛機拍照，超寫實的～

連廁所都做的超像的，就位在走道旁，若不仔細觀查，很難發現。

歡迎來場沈浸之旅～體驗環遊世界，影片分享

透過沈浸式視覺饗宴，帶給我們全新五感體驗。

有星光大道、阿拉斯加極光、美國白宮、自由女神、拉斯維加斯、尼加拉瓜大瀑布等彷佛身歷其境。影片分享

最後別忘了上二樓，還有冰原劇場可以欣賞台中之美。

門口有IG熱門拍照打卡景點。

這裡不僅有專人導覽，還可以免費體驗搭飛機，感受出國氛圍，真是寓教於樂的好所在。

遊客中心內禁止飲食，可到對面全家或戶外座位區享用美食。

中央公園遊客中心：臺中市西屯區中科路2966號；營業時間：09:00-17:00

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