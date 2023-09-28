（竹圍咖啡）ooo cafe圓滾滾咖啡～淡水也吃得到濃郁gelato！外帶雙球只要180元～來炎熱淡水就要吃冰淇淋！

圓滾滾咖啡三個圓圈圈相當可愛，位於轉角相當醒目，從捷運站出來立刻就到，雖然不在淡水觀光鬧區，還是吸引不少粉絲來朝聖

每次來淡水都好熱喔，想吃冰淇淋消消暑，這裡的GELATO外帶有優惠，於是就點了義式冰淇淋消消暑，讓我可以度過炎炎夏日！

很多人都不知道店名怎麼說，確實三個圈圈很像烤團子、也很像冰淇淋、也很像貢丸，取名圓滾滾咖啡想吃輕食、飲品、冰淇淋通通都有～

圓滾滾咖啡假日限定兩小時，低消一個品項，有分成內用跟外用的座位，多款料理選擇，好吃好玩的樣樣都有～

寬敞空間圓滾滾咖啡蠻適合包場，裡裡外外都打掃得一塵不染，還可以感受到自然光線，環境舒服相當愜意～

圓滾滾咖啡品項真的好多樣、好豐富，選擇好多目不暇給，感覺每天都來也吃不完～

圓滾滾咖啡主打的咖啡種類很多，可以來這邊聞香，找出自己喜歡的滋味，還不定期推出各種甜點，搭配咖啡飲品更好吃

冰淇淋一球１２０，兩球兩百元，外帶還有折扣，相當適合外帶出去享用，省錢又可以解解暑氣～

圓滾滾咖啡冰淇淋口味每天都不同，口味蠻多樣化，還有當季的水果選擇，推薦大家來這邊嚐鮮看看～

我選了一個海鹽花聲跟水果系列，酸甜帶點鹹鹹的滋味，底下餅乾也超好吃，一下子就吃完一大支，好爽喔！

💭店家資訊 ooo cafe圓滾滾咖啡

🏠地址: 新北市淡水區民權一街17巷16號

🚌交通: 捷運竹圍站2號出口1分鐘

☎️電話: 0911-448-891

⏰時間: 1000-1800

😪公休: 周二周四公休

💲消費: 現金、信用卡、APPLEPAY等

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071684036392

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406620485

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