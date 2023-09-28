【新竹食記】貳壹村精緻麵點 - 牛肉大塊厚實軟嫩，炸醬麵也是推薦必吃

這間貳壹村精緻麵點是藝人孫鵬開的店，敢在新竹牛肉麵一級戰區賣牛肉麵想必有兩把刷子，他們家的紅燒湯底和番茄紅燒湯底是招牌，湯頭濃郁並帶有微微的椒麻香氣，牛肉大塊厚實肉質軟嫩，網友也很推薦他們的炸醬麵，今天就來繼續收集新竹必吃的牛肉麵清單吧！

餐廳附近較少收費停車場，可停建功一路路邊停車格，或停至愛買再步行前往。

▲貳壹村位在大樓一樓店面，招牌使用黑色唯美字體較不明顯要仔細看。

▲貳壹村精緻麵點菜單：麵體有細麵和粗麵可選，除了招牌牛肉麵外他們的炸醬麵也很多人推薦。

▲店內有提供特調醬油，辣油、山東醋和酸菜等醬料，酸菜不是我愛的類型我就沒試了。

▲滷味種類很多，上方還很貼心的標示價格，不用擔心夾一夾預算爆表。

▲店內為方桌的配置，有兩人座位和四人座位，整體用餐環境明亮乾淨，完全沒有油膩感。

▲店內的飲料為羅望子汁35元：喝起來酸酸甜甜跟洛神花茶的口感很像，夏天來一杯超開胃的。

▲滷味這次只點了海帶和大豆干 35元：豆干切成薄片狀看起來份量很多非常耐吃，滷汁的味道也滷得相當透。

▲老北京炸醬麵 95元：炸醬麵使用刀削麵麵體嚼勁十足，配上北京炸醬麵經典的小黃瓜絲和豆芽菜，炸醬使用肉沫和豆干製作，將麵拌開來後香氣馬上撲鼻而來，讓人忍不住一口接著一口吃起來。

▲紅燒牛肉麵 165元：牛肉麵內有四塊牛肉，並附上少許蔥花，我最愛這種看起來乾乾淨淨、簡簡單單的牛肉麵，其他的配料對我來說都是多餘。

▲牛肉切得非常厚實表面紋理相當好看，雖然是全瘦的部位，但意外的是完全沒有乾柴感，給我最直接的回饋就是帶有嚼勁的軟嫩感，牛肉也醃製得相當入味。

▲麵體我選的是細麵，吃起來Q彈有嚼勁，麵條充分吸附湯頭的麻香很夠味。

▲湯頭底蘊濃郁順口，尾韻帶點微微的椒麻香氣，算是少數好喝的牛肉湯。

▲這次點的餐點品項。

雞蛋糕短評：紅燒牛肉麵不會辣，湯底有一點椒麻香氣味道很棒，牛肉肉質軟嫩入味，炸醬麵醬汁很夠味不死鹹，麵條使用刀削麵吃起來有嚼勁，服務人員相當親切友善。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



貳壹村精緻麵點美食資訊：

地址：新竹市東區建功一路85號

電話：035711127

官網：

營業時間：11:30–14:30、17:30–20:30(周二公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀： 清大美食系列文章

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤