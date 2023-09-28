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【新竹食記】貳壹村精緻麵點 - 牛肉大塊厚實軟嫩，炸醬麵也是推薦必吃

2023-09-28 15:36:53 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：112
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：569篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：貳壹村精緻麵點
phone03-5711-127
place新竹市東區建功一路85號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新竹食記】貳壹村精緻麵點

 

這間貳壹村精緻麵點是藝人孫鵬開的店，敢在新竹牛肉麵一級戰區賣牛肉麵想必有兩把刷子，他們家的紅燒湯底和番茄紅燒湯底是招牌，湯頭濃郁並帶有微微的椒麻香氣，牛肉大塊厚實肉質軟嫩，網友也很推薦他們的炸醬麵，今天就來繼續收集新竹必吃的牛肉麵清單吧！

 

餐廳附近較少收費停車場，可停建功一路路邊停車格，或停至愛買再步行前往。

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲貳壹村位在大樓一樓店面，招牌使用黑色唯美字體較不明顯要仔細看。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲貳壹村精緻麵點菜單：麵體有細麵和粗麵可選，除了招牌牛肉麵外他們的炸醬麵也很多人推薦。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲店內有提供特調醬油，辣油、山東醋和酸菜等醬料，酸菜不是我愛的類型我就沒試了。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲滷味種類很多，上方還很貼心的標示價格，不用擔心夾一夾預算爆表。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲店內為方桌的配置，有兩人座位和四人座位，整體用餐環境明亮乾淨，完全沒有油膩感。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲店內的飲料為羅望子汁35元：喝起來酸酸甜甜跟洛神花茶的口感很像，夏天來一杯超開胃的。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲滷味這次只點了海帶大豆干 35元：豆干切成薄片狀看起來份量很多非常耐吃，滷汁的味道也滷得相當透。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

老北京炸醬麵 95元：炸醬麵使用刀削麵麵體嚼勁十足，配上北京炸醬麵經典的小黃瓜絲和豆芽菜，炸醬使用肉沫和豆干製作，將麵拌開來後香氣馬上撲鼻而來，讓人忍不住一口接著一口吃起來。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

紅燒牛肉麵 165元：牛肉麵內有四塊牛肉，並附上少許蔥花，我最愛這種看起來乾乾淨淨、簡簡單單的牛肉麵，其他的配料對我來說都是多餘。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲牛肉切得非常厚實表面紋理相當好看，雖然是全瘦的部位，但意外的是完全沒有乾柴感，給我最直接的回饋就是帶有嚼勁的軟嫩感，牛肉也醃製得相當入味。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲麵體我選的是細麵，吃起來Q彈有嚼勁，麵條充分吸附湯頭的麻香很夠味。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲湯頭底蘊濃郁順口，尾韻帶點微微的椒麻香氣，算是少數好喝的牛肉湯。

 

【新竹食記】貳壹村精緻麵點

▲這次點的餐點品項。

 

 

 

雞蛋糕短評：紅燒牛肉麵不會辣，湯底有一點椒麻香氣味道很棒，牛肉肉質軟嫩入味，炸醬麵醬汁很夠味不死鹹，麵條使用刀削麵吃起來有嚼勁，服務人員相當親切友善。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


貳壹村精緻麵點美食資訊：

地址：新竹市東區建功一路85號
電話：035711127
官網：
營業時間：11:30–14:30、17:30–20:30(周二公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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