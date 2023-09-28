林口美食｜採色鍋活體海鮮頂級涮涮鍋溫暖你新的美食盛宴，來採色鍋就對了!雙人活螃蟹海陸、主廚滷味大推!

我們全家都是火鍋控，最愛這種一起嗑火鍋的小確幸

這次挖掘到的是位在林口新開幕的採色鍋，老闆本身就是希望大家能夠與最愛的家人朋友一起透過美食採集小確幸。

離開台北的美食餐廳我發現都有一個很大的特點，就是空間都超大超廣的，用餐不壓迫很舒適，採色鍋就是這樣

近百坪質感的用餐環境，有挑高設計、採光好的大片窗戶，一般位置多為4-6人，很適合家庭、情侶親友歡聚，

也有吧檯座位區，吧檯區好美喔

想要一個人的火鍋也能在採色鍋享受!根本就是林口節日聚餐首選涮涮鍋呀!

除了一樓，還有二樓的包場區，就適合人數比較多的公司聚餐；特別的是到晚上二樓還是LOFT酒吧，採光之好看看那陽光灑下樣子多美~~

風格華麗復古，很像是80年代的場景，還真的有調酒師駐點!

要不是要開車不然真的很想上去喝一杯阿~~~

採色鍋和一般吃到飽火鍋店不太一樣，它主打中高價位的鍋物，使用全天然食材熬煮的手工鍋底、搭配頂級肉品、活體海鮮

就在以為它是那種質感單點鍋物的時候，發現它也有自助吧蔬菜、飲料吃到飽喝到飽呢!

餐具也是採自助式，有小朋友餐具喔

採色鍋如何點餐

採色鍋主要以套餐為主，就是先選擇湯底、再挑選套餐主食，

來看一下菜單，真的超級彭湃豐富，有肉品、海鮮、單人海陸以及雙人海陸套餐，也有素食專用的養生套餐

只要點套餐就可以享用自助吧、附餐、飲料、冰沙以及飯後甜點!

自助吧的菜色很多樣，而且看起來都好新鮮

飲料控的一定會愛上阿~~這麼多飲料，我個人是最愛冰沙啦!!

採色鍋鍋底

採色鍋一共有7款鍋底，都是老闆精心挑選天然食材去熬煮

川味椒香麻辣湯、北海道昆布湯、天然酸白菜湯、番茄咖哩湯、九尾雞湯、鮮燉南瓜湯以及活力蔬菜湯

✔麻辣湯，使用豬大骨熬煮超過10小時，不含牛油，內有洋蔥生薑、豆瓣醬、頂級大紅袍、數種中藥材，其中不忘有經典的鴨血和豆腐，

味道很夠、又香又辣，但又不至於讓你辣到無法入口，喜歡麻辣的一定要選這湯底。

✔九尾雞湯，以有台灣人蔘之稱的九尾草和雞骨架以文火慢煮而成的湯底，就是很濃郁的雞湯底，非常香醇好喝，不只養生還能養顏美容呢

✔酸菜白湯，嚴選的山東大白菜，經過30天天然發酵後醃製而成，無添加任何人工色素及化學添加物，味道夠酸，但又不嗆不刺鼻。

✔昆布湯，最經典基本的湯底來了，使用北海道純天然昆布搭配多種蔬果熬煮而成，熬成但金黃色澤，味道甘醇順口。

選擇附餐

附餐選擇很多，有白飯、手工麵條、寬冬粉、王子麵、雞蛋

採色鍋家的彩色手工蔬菜麵條必點喔，除了顏色繽紛的可愛，麵條本身還超Q彈好好吃阿~~

採色鍋推薦套餐

最後我們點了4人套餐+主廚推薦滷味，真的是超好吃的~又豐盛、差不多要飽到天花板啦

雙人活螃蟹海陸B套餐：安格斯牛小排、頂級梅花豬、活螃蟹、活凍九孔鮑、生食級大干貝、汶萊藍蝦、鯛魚片、活凍軟絲、鮮牡蠣、大蛤蜊

單人海陸套餐：美國嚴選霜降雪花牛、大草蝦、鯛魚片、鮮牡蠣、大蛤蜊

台灣頂級香草梅花豬套餐

一定要先大力稱讚，採色鍋的肉質都超棒的!

頂級香草梅花豬人人都愛，點它最經典不容易出錯啦，實際肉軟嫩綿密，真的忍不住一片就直接入口，

安格斯牛小排，鮮嫩多汁，而且完全沒有牛肉腥味，可以感受到肉質的純淨

雪花牛則是油花比較多，偏稍微有點嚼勁，相對起來口感比較有Q彈感

菜單中的活螃蟹來啦~~扎扎實實是一隻螃蟹耶，選擇用清蒸的，店家上桌後就可以直接享用啦

肉質飽滿又鮮甜，瞧瞧那蟹膏~~~多海味啊!

吃膩肉片了嗎? 現在是海鮮時段~~~不禁有點擔心我的膽固醇?!哈哈哈

不管是牡蠣或是魚片們都很新鮮，牡蠣今天真的可以吃飽吃滿!

最喜歡煮軟絲，好Q彈的咬勁

大干貝、藍蝦、草蝦、大蛤蜊，這邊還是大顆蛤蜊喔

各種你想得到的海鮮食材，採色鍋都幫你配好了

其實本來有點擔心主廚推薦滷味會有踩雷風險?

結果~~~怎麼那麼好吃啊!!!

能說採色鍋是被火鍋耽誤的滷味店嗎?哈哈哈哈

有夠下飯，最適合當作下酒菜阿，

有滷牛腱、滷豬肚、滷牛肚、大腸頭、滷牛筋，滿滿一盤只要520好划算阿，口味偏辣，很過癮，不喜辣的朋友要記得準備好飲料阿~~

最後的甜點就是一人一小盒泰國明果冰淇淋啦，有香草、巧克力、芒果風味

我個人推香草和巧克力喔

整體吃下來，採色鍋環境好、服務人員親切，重點是肉質都好好吃、海鮮多樣又鮮，配上天然湯頭讓食材呈現不同風味

麻辣湯底可以涮一些牛肉，酸白菜湯底加些梅花豬、蔬菜，就好像在吃酸菜白肉鍋!

最養生的九尾雞湯，加上高麗菜或梅花豬都超搭，附餐的麵食用九尾雞湯煮就好像在吃雞湯麵

昆布湯就拿來涮海鮮吧! 讓海鮮的鮮甜可以更跳出來

有著單點火鍋的質感、又有自助吧吃到飽的滿足感

隨桌還附有手機充電線，只能說採色鍋真的好貼心

下次想聚餐的好地點，就去採色鍋採集你的美食小確幸啦

【採色鍋小確幸暖心鍋物】

▶營業時間：週一~週日 11:30-14:00、17:00-21:00

▶立即訂位：(02)2606-8788

▶地址：244新北市林口區文林六街15號

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