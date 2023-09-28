太威了！網評4.9星、平日也客滿，想吃肉想小酌來這就對了｜老串角居酒屋新莊店

稱霸新北居酒屋界的「老串角居酒屋」又開新分店了，最新分店就在新莊中正路，新莊店空間更加寬敞舒適，營業時間到凌晨１點半，夜貓族也吃的到；這回PEKO不只回味了「老串角」的經典菜色，也品嚐了新菜色，依舊保持在水準之上，如果你喜歡小酌，如果你喜歡炭火串燒，那5間店合計超過3萬則評論，平均4.9顆星的「老串角」你絕對要來嚐嚐！

原文出處：老串角新莊

「老串角新莊店」是5月底才新開幕的，就位於新莊中正路上，鄰近捷運新莊站，出站後步行6分鐘左右即可抵達，如果是搭公車前往的，門口就是「新泰路口」的站牌，一下車就到餐廳。

不限時新莊居酒屋

內用空間寬敞，座位數也多，重點不論平假日都不限時，三五好友來用餐，不用擔心吃到一半就得找下一個續攤點，不過，這也表示很容易碰到客滿沒座位，所以PEKO還是建議提前預約最保險。

趁客人還沒進來，PEKO快速拍下後半區域的空景，這裡不只座位多，桌距跟走道也寬敞，不像江翠店那樣擁擠，PEKO目測光這區應該可以容納40人左右，非常適合團體聚餐包場，有需求的可以跟店員詢問一下。

不論哪間分店，串燒都是炭火直烤，所以串燒都會有股迷人的炭香味，而這種炭火串燒十分考驗師傅的功力，只見師傅熟練地翻轉，連超容易失敗的松阪豬都烤的恰到好處。

莓果黑醋栗、荔枝奶酒

這兩杯都是屬於利口酒，利口酒就是俗稱的香甜酒，通常以果香風味居多，相較其他酒類飲品，利口酒的酒精濃度比較低，推薦給酒力不佳的女孩兒。

這回點的兩款利口酒PEKO都蠻喜歡的，但如果只能點一杯，PEKO推薦荔枝奶酒，濃郁的荔枝香搭配淡淡的奶香，喝到最後有點像可爾必思，完全不像在喝酒。

禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。

毛豆是每桌都會免費招待的開胃菜

車蝦沙拉

每天限量供應！對於愛吃蝦的PEKO，「老串角」這道新菜色視覺直接漂亮得分，兩尾車蝦佔據整個盤子，蝦肉已經切片處理，不用剝殼就能入口，車蝦肉口感紮實彈牙，搭配上沙拉醬、生菜，讓PEKO有種再吃喜宴龍蝦沙拉的感覺，飽嘴過癮！

流沙雞肉串

乍看還以為是明太子雞肉串，一吃才知道是鹹蛋黃流沙，鹹蛋黃濃郁不膩口，跟軟嫩的雞肉超搭，標準下酒菜來著。

鹽烤松阪豬

松阪豬有著＂黃金六兩肉＂的封號，一隻豬只能取2塊，是PEKO最喜歡的豬肉部位；這裡的松阪豬切的比較薄，鮮嫩脆口，搭配芥末椒鹽，十分下酒，也可擠點金桔汁來變化。

芥末鮮蚵

肥美鮮蚵搭配芥末、柴魚片、辣椒絲，原以為會很嗆口，但卻意外鮮甜， 後來才知道「老串角」的芥末醬是每天新鮮現磨的，還加了奇異果泥，所以不只不會嗆口還多了股水果的清甜感。

午仔魚一夜干

午仔魚經過風乾再使用炭火加持，個頭頗大，魚皮酥脆，魚肉細緻，又鮮又甜，而且魚刺也不多，沾點椒鹽提味更優。

醬燒雞腿蔥串

特製的醬汁將雞腿肉提升到一個境界，大口咬下，不只富有彈性還滲出肉汁，讓人一口接著一口，直到竹籤空空如也才捨得放下。

把醬燒雞腿蔥串放在白醬海鮮烏龍麵，視覺超加分，食慾都來了！

白醬海鮮烏龍麵

只吃串燒沒有飽足感嗎？那「老串角」的經典料理白醬海鮮烏龍麵請你點下去，濃郁的白醬緊緊的包覆著咕溜Q彈的讚歧烏龍麵，味道完勝許多義大利麵專賣店，上頭還放了鮮蝦跟蟳味棒，拜託你們一定要點來品嚐。

焗烤起司地瓜

吃完鹹鹹就想要吃甜甜，焗烤起司地瓜算是常見的居酒屋菜色，但大多店家都使用地瓜泥，但「老串角」用的是地瓜塊，口感更有層次，搭配上焗烤起司、煉乳，鹹中帶甜，十分討喜。

原文出處：老串角新莊

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