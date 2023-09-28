沙發馬鈴薯樂園軍福店-台中夾娃娃機推薦，超高出貨率，新手來也能滿載而歸，近百台機台日韓零食泡麵飲料、最新生活用品通通夾得到，還能安排大坑半日遊

台中夾娃娃機推薦/台中親子景點推薦

位在北屯的沙發馬鈴薯樂園軍福店

自開幕以來就擄獲許多喜歡夾娃娃機的愛好者

不僅在google評論上高達4.9顆星

假日更是成為許多來台中遊玩的遊客必排景點

這次也要來跟大家分享我安排的大坑半日遊

搭配美食、景點到伴手禮

讓大家吃好、玩滿、買滿

沙發馬鈴薯樂園軍福店的夾娃娃機台近百台

有現今最火紅的日韓零食、泡麵、飲料、進口水

還有多種最新生活用品，在這裡通通夾得到

加上超高出貨率，更是讓許多新手來都能滿載而歸

每個機台擺好擺滿就是要讓你通通輕鬆夾

沙發馬鈴薯樂園軍福店活動

「沙發馬鈴薯樂園軍福店」每個月都會推出新活動

所以大家有興趣都可以關注店家的粉絲專頁

中秋節活動-橘烤馬鈴薯慶中秋

活動時間：2023/09/09（六）～2023/10/01（日）

活動規則:夾取指定的［玉兔橘祥］機台

依照現場指定數量夾換或夾送精美商品

活動商品：

新鮮海產、肉品禮盒琳瑯滿目供你選擇（夾換/夾送）

有美味白蝦、A5和牛、生食級北海道干貝、安格斯牛排

*生鮮商品及禮盒部分，依照各店現場為主*

沙發馬鈴薯樂園軍福店停車交通資訊

鄰近大坑情人橋、新都生態公園的

沙發馬鈴薯樂園軍福店

坐落在軍福十三路及和順路的交叉口不遠處

騎車來玩夾娃娃機店門口就可以直接停放

像我們開車來，店的後方還有提供專屬停車場

出入口是從軍福十二路進出喔~

近百坪的專屬停車場

讓你不用擔心還要找停車位

沙發馬鈴薯樂園軍福店環境

沙發馬鈴薯樂園在台中目前有5間分店

我們今天來的沙發馬鈴薯樂園軍福店

更是高達4.9顆星的高評論

不僅店內有近百台的機台

品項不僅有各種餅乾、飲料、巧克力等異國美食

還有許多人氣泡麵、甚至是還有許多生活日用品

讓我們這次來大坑玩，就是要來這裡夾好夾滿

一進到沙發馬鈴薯樂園軍福店

整個室內空間非常的寬敞

一眼望去是滿滿的機台

我們今天是平日開店就來了

因為如果是假日來幾乎都是滿滿的人潮

對於像我們平常很少夾娃娃機的新手來說

不擁擠的時段也可以夾得比較自在

開店沒多久也陸陸續續有客人進來了

可以看到有家長帶著小朋友來這裡同樂

現場還有看到一位大哥真的超厲害

看到地上疊高高的泡麵戰利品

真的是讓我羨慕不已

後來還問了一下這位大哥

原來是參加店裡舉辦的限時活動

夾到一定數量就可以參加摸彩活動

沒想到大哥的運氣也太好

竟然直接抽了兩個大獎了

沙發馬鈴薯樂園軍福店每個月都會舉辦活動

大家有興趣都可以關注一下店家的粉絲專頁

如果是很會夾娃娃機的人可以去挑戰看看喔!

要來玩夾娃娃機當然就是要先來換一下零錢

店裡的每個角落都有兌幣機

通常在外面的夾娃娃機的兌幣機

紙鈔頂多只能用100元

這裡讓你直接$500元或$1000紙鈔通通都能換

今天我跟友人換$1000元的硬幣

看看對於新手的我們能獲得多少戰利品

如果像我們是新手的人

想要知道夾娃娃有那些小技巧

都可以直接請現場的工作人員來個現場教學

像今天我們來就請這位小哥哥教我們一些小技巧

不管是袋裝的或是桶裝的技巧可是都不一樣喔!

看看我真的是聽得很認真耶!

接下來就先跟著我一起來逛逛看看

沙發馬鈴薯樂園軍福店有哪些商品囉~

首先我們先來主攻袋裝的餅乾

現場的餅乾有台灣的也有許多日韓進口零食

幾乎都是蠻知名及超火紅的餅乾零食

讓我每一種都超想夾的

經由現場工作人員的教學

很快的我也馬上就出貨了

尤其是$10元就出貨的感覺真的是太爽了

每一台機台也有一些不一樣的活動

像我夾到一包多力多滋

就能直接現場換一顆寶島甘露梨

讓我真的是越有信心

部分機台都有類似夾物換物的活動

大家可以找有興趣的來夾看喔!

最開心的是$10元出貨兩包我最愛的進口餅乾

真的是讓我現場直接尖叫啊!!

連我最喜歡的健達繽紛樂這裡也可以夾得到

所以這個機台我真的是夾好夾滿阿!

如果覺得不好夾也可以請現場工作人員幫忙擺好

這樣出貨的機率可是非常的高喔!

來玩夾娃娃機除了可以玩還可以喝飲料

夾到的飲料如果想喝冰的

也可以請店員從冰箱換給你

另外在這裡還可以夾進口水跟氣泡水

這兩種都是我超喜歡的

尤其進口水在外面買真的是有點小鑲金價格

所以在這裡可以一次$10元出貨真的超爽的!

除了飲料之外還有冰品，裡面都是空盒

夾到就可以請現場工作人員以盒換盒喔!

整個遊樂區裡最吸引我的就是這一台一青檸

沒想到店家竟然也有提供

裡面一樣是空的杯子

夾到後可以到櫃台換取兌換券

直接到機台掃描QRC就可以更換

馬上現夾現喝真的是好過癮

接下來算是蠻多人最喜歡夾的泡麵了

泡麵種類還蠻多的

原本以為機台放的應該都是比較便宜的泡麵

沒想到每一個機台的泡麵都是超熱門的

像我$30元就夾了3桶我最愛的排骨雞麵

晚上的宵夜有著落了

再來就是很多媽媽們最喜歡夾的日常生活用品區了

有各種美式賣場販售的洗衣精、除濕劑、抽取式衛生紙

還有店家獨家販售的溼紙巾及衛生棉

甚至還有各種小朋友的毛巾、水壺

在這裡通通都有得夾

如果家裡有缺日用品的人

也可以來這邊試試手氣喔!

我自己當天玩下來的經驗

就是衛生棉跟衛生紙真的是可以夾好夾滿!

看看我們今天的戰績有滿滿的兩車

對是新手開夾的我們來說

$1000元夾到這些應該也算不錯了吧~

外面還有提供打包區也有提供紙箱

讓夾到的戰利品通通裝好裝滿帶回家

NUPASTA建和旗艦店

玩了一上午當然也要到附近來祭祭五臟廟了

位在周邊的NUPASTA建和旗艦店

是近期大坑新開幕而且也是很多網美必打卡景點

別於以往看到的NU PASTA

NU PASTA建和旗艦店占地非常的寬廣

一整片的綠色植栽造景搭配一大片落地窗

加上明亮的採光

每個角落更是充滿著綠色植栽

整個用餐環境真的是讓人覺得格外放鬆



​​室內座位區以4~6人座位為主

非常適合朋友聚餐、情侶約會

想吃正餐或是下午茶都超適合

內用餐點沒有收服務費

所以點餐則是直接掃描桌面的QRC

點餐後再到櫃台結帳就可以了

NU PASTA建和旗艦店菜單價格

皇蝦醬經典海鮮義大利麵焗麵 $309

大量蝦子熬成的皇蝦醬

經由焗烤表面上層烤的金黃

一上桌就能聞到濃郁的蝦味

上面更是擺上滿滿的蛤礪、鮮蝦及中卷

每一種吃起來都非常的鮮甜

底層義大利麵熟度蠻剛好的

每一根麵條更是吸附滿滿的醬汁

每一口都能吃到滿滿的蝦醬味

整體吃起來算是味道非常濃郁，口味上也偏重一些

如果喜歡吃重口味的還蠻推薦可以試看看!

奶香白醬肌肉蛤礪燉飯 $229 加日出溫泉蛋 $25

一上桌就能聞到濃郁的奶香

把上面的溫泉蛋輕輕的劃開

看著那金黃色的蛋液緩緩流下

拌入燉飯一起吃，不僅吃得到奶香還有蛋香

雖然是吃不到米心的燉飯

但是友人則是非常喜歡這樣子的口感

這一道口味上也是比較重口味的

喜歡重口味的人應該會蠻喜歡的

老芋仔芋園

吃完鹹食當然要來吃每到大坑必吃的老芋仔

我們今天是平日來所以才能拍到這樣子的空景

因為每到假日真的是滿滿的人潮

老芋仔菜單價格

芋頭紅豆冰 $65

一上桌就看到底下鋪滿有顆粒感的刨冰

鋪上滿滿的蜜紅豆及有4大塊的蜜芋頭

蜜紅豆吃起來香甜綿密不死甜

蜜芋頭更是我這個芋頭控超喜歡的

燉煮到綿密的的芋頭塊鬆綿的口感真的超好吃

義式芋頭冰淇淋 $55

這是我第一次點義式芋頭冰淇淋來吃

沒想到吃起來芋頭味到蠻濃郁的

口感吃起來比傳統的芋頭冰淇淋更加綿密

盒裝的包裝非常適合買回家放在冷凍庫

在家隨時就可以吃到美味的義式芋頭冰淇淋

弄瓦手工餅乾

來到大坑要回家的時候

千萬記得一定要來買一下超人氣鹹蛋糕

位在大坑圓環附近的弄瓦手工餅乾

是大坑的超人氣伴手禮店

店內有各種手工餅乾

還有連在地人都愛吃的鹹蛋糕

一進門就能聞到鹹香四溢的鹹蛋糕香氣

還能看到現場工作人員不停的包裝鹹蛋糕

在這裡鹹蛋糕除了可以單買

也可以像我一樣買一盒6入的

非常適合買來送人喔!

採買結束下山的時候還可以到附近的情人橋散步

非常建議傍晚的時候再來

走在橋上吹著微微的徐風還蠻愜意的呢!

下次有來大坑的大家

不訪也可以參考看看我這次的大坑半日遊行程

來大坑不僅可以吃美食買伴手禮外

還可以安排到沙發馬鈴薯樂園軍福店夾娃娃

不僅大人夾的開心

小朋友也能輕鬆上手快速出貨喔!

最後就來看看我在沙發馬鈴薯樂園軍福店出貨的瞬間吧~

沙發馬鈴薯樂園軍福店我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

沙發馬鈴薯樂園軍福店

【地址】：台中市北屯區軍福十三路299號

【時間】：10:00~00:00

•沙發馬鈴薯樂園軍福店粉絲專頁

•沙發馬鈴薯樂園軍福店IG





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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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