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> 圖文創作 > 有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)：西門町必訪美食綠洲，品味正宗粵式花雕雞之極致饗宴！

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)：西門町必訪美食綠洲，品味正宗粵式花雕雞之極致饗宴！

2023-09-28 21:36:04 凌雲江海清 人氣：123
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凌雲江海清

發表篇數：251篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：有雞食堂
phone02-2388-5888
place台北市萬華區開封街二段54號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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有雞食堂

位於台北西門町徒步區的『有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)』，它的存在像是一道明亮的燈塔，吸引著食客們走進這個經典的粵川菜天地。這個小巧的店面，卻蘊藏著豐富多彩的美味，正宗的廣東珠海料理在這裡得以傳承。「有雞食堂」以粵川菜為主打，呈現了台灣人熟悉的粤菜風味。圖文並茂的菜單，呈現出廚師們對於食材的匠心與用心。尤其是粵式正宗花雕雞，這道料理以無骨雞腿肉搭配秘製醬料，再加上15年花雕酒，帶來風味絕佳的味蕾之旅。這款獨特的花雕雞不僅可乾食，還可用來做火鍋，充分展現了粵式料理的多樣性。還有精心調製的湯頭搭配新鮮蛤蜆的粵式胡椒浸沙白，海之禮讚的豐富層次熨貼了饕客的味蕾。這裡的菜色不僅美味可口，還能讓人在獨特的用餐環境中度過一個愉快的用餐時光。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken) 位置與交通資訊

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)坐落在西門町徒步區的盡頭，位置極其便利。隨意漫步在西門町的熱鬧街頭，只需走到底，就能輕鬆找到這個美食聚會的熱點。有雞食堂的斜對面是台北萬華運動中心，使其成為一個極具地標性的位置，讓人更容易找到。周圍的路邊有不少汽機車停車格，此外，距離洛陽停車場也僅約350公尺的路程，提供更多停車選擇，而從捷運西門站走過來也只需幾分鐘路程。不論是騎車、開車還是搭乘大眾運輸工具，都能輕鬆前來有雞食堂，享受美味的餐點。


圖｜黑白相間的招牌，簡潔而極具視覺吸引力。

這個小巧的店面，或許在外表上不起眼，但它內藏著經典美味的粵川菜，就像一本內容豐富的美食寶典，等待著饕客來翻閱和品味。


圖｜小巧而精緻的店面，蘊藏著經典的粤菜和川菜美味。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken) 用餐環境

有雞食堂的用餐空間以原木打造的LOFT工業風格裝潢，讓整個空間散發出獨特的魅力。漆黑的天花板，搭配著裸露的管線和鐵件元素，創造出具有線條感的現代工業風格。這種設計不僅讓空間感覺開闊無隔，還帶來了一種剛柔並濟的視覺對比。牆壁的設計也十分巧妙，以木質色系為主，搭配著木質桌面和地板，營造出柔和的氛圍。而溫暖的燈光進一步注入了一絲溫馨感，讓整個空間更加舒適。牆上的美食照片和各種酒品瓶子，不僅是裝飾，更是視覺上的焦點。它們不僅增添了空間的吸引力，還讓人一眼就能感受到這裡的美食和酒品的多樣性。


圖｜原木格柵的木質色調，與深沉的黑色天花板形成了一種迷人的反差風格。

這裡的裝潢風格保持了自然原始和最純粹的形態，讓人在其中感受到無需拘束的自在體驗。不僅是美食的享受，更是視覺和空間的融合，為用餐增添了獨特的風味。

有雞食堂
圖｜座位的配置，可以滿足不同的用餐人數需求。


圖｜用餐空間的角落，擺放著各式餐具。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken) 菜單Menu

有雞食堂提供一份精美且圖文並茂的菜單，提供視覺和味覺的雙重享受。菜單上有著豐富多樣的菜色，商業套餐多達十種選擇，每一款都伴隨著繽紛的美照，讓人一眼就能感受到這些美味的誘惑。如果是家人或朋友一同用餐，凌雲強烈推薦品嘗粵式正宗花雕雞，這道菜色絕對值得一試，它融合了精選的食材和烹飪技巧，為饕客們呈現出口感嫩滑、香氣濃郁的美味佳餚，再點幾道小菜，就是趟滿足舌尖的味蕾之旅。


圖｜菜單一開始先介紹有雞食堂緣由。

不論是商務宴客還是家庭用餐，有雞食堂的菜單都能滿足來訪賓客的美食需求，給予一次難忘的用餐體驗。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)菜單
圖｜有雞食堂菜單MENU，以店家現場提供為主。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)菜單
圖｜有雞食堂菜單MENU，以店家現場提供為主。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)菜單
圖｜有雞食堂菜單MENU，以店家現場提供為主。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)菜單
圖｜有雞食堂菜單MENU，以店家現場提供為主。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken) 推薦菜色

這次我們一家三口前來用餐，點了半份的粵式正宗花雕雞，粵式胡椒浸沙白，加上幾道小菜與飲品，吃得飽足，也孕貼了味蕾。

》正宗花雕雞（半份）＋黃金浸腐竹＋純手工粿條

這是有雞食堂的招牌菜品，傳承著正宗的廣東珠海頂級料理法，以無骨雞腿肉為主角，搭配秘製醬料，再淋上經過15年時間陳釀的花雕酒，堪稱一鍋兩吃的絕妙組合，無論是想享受乾食還是火鍋，都能得到完美的味覺體驗。

一口咬下，彈牙的雞肉和濃郁的鹹香醬汁充滿口腔，這種入口的感覺難以抗拒，味道相當鮮明且突出，就如同其外表一樣令人驚艷，再搭配一碗白飯，味道讓人陶醉。第二口品味精華湯汁滷味，肉質的香甜和Q彈感在口中漸漸轉為甘醇，滋味的變化層次分明，濃郁卻不膩口，完美呈現了正統花雕雞的風味。

有雞食堂
圖｜雞肉的口感絕對是彈牙且豐盈，伴隨著鹹香的醬汁，與米飯完美搭配。

在用餐期間，凌雲有幸遇到了一位回頭客，這位阿姨再次光臨有雞食堂，對上次的美味體驗感到深深著迷。他特別提到了花雕雞的美味，對於有雞食堂的純手工粿條更是讚不絕口。這一次，他毫不猶豫地點了一份全份的粵式正宗花雕雞，當然也不忘了搭配多道精心挑選的小菜和飲品。這位賓客的選擇彷彿向我們傳達了一個訊息：即使沒有時間或不方便下廚，也能透過點半份或全份的粵式正宗花雕雞，搭配多樣的小菜和飲品，實現生活中的美好時刻。這真是一次令人難忘的用餐體驗。

有雞食堂
圖｜有雞食堂的招牌美食，完美呈現了正宗花雕雞的經典風味。


圖｜肉質香甜而Q彈，滋味由鹹香轉為甘甜，每一口都猶如一幅風味的藝術品。

》花雕雞唐揚

花雕雞唐揚的特殊之處在於花雕酒的加入，這種酒釀有著深厚的香氣，不僅能提升雞肉的風味，還帶來一種獨特的香醇感受。經過烹飪後，雞肉表面酥脆，內部卻保持了多汁滋味，再搭配上一些特製的醬汁，讓這道料理的風味更加豐盈多樣。

有雞食堂
圖｜不論是單獨享用還是搭配其他料理，花雕雞唐揚都能為帶來一場美味的味覺饗宴。


圖｜外皮經過精心烹飪，讓雞肉表面酥脆，微微的酥感在嘴裡爆發。

》粵式胡椒浸沙白

粵式胡椒浸沙白，堪稱海之禮讚。金黃色澤的湯頭是由上等中藥補氣藥材特調而成，每日新鮮的蛤蜆則為這道菜增色不少，特製的胡椒則是這道湯的靈魂，賦予了它獨特的風味。一端上桌，濃郁的中藥味毫不客氣的侵襲嗅覺，濃郁而令人愉悅的香氣融合在湯頭中，充滿了古老的養生精髓。蛤蜆個個肥滿，散發著鮮甜無比的誘人氣息。這些蛤蜆巧妙地融入了湯頭之中，讓湯的滋味更為豐富。中藥和蛤蜆的完美交融，這不僅是一道美味，更是一種滋補的享受，為味蕾和身體都帶來了滿足，讓人不歡喜也難。

有雞食堂
圖｜金黃色澤的中藥蛤蜆湯頭，點綴了配菜的紅綠色彩。

有雞食堂
圖｜一勺接著一勺，直至碗底盡空大呼過癮。


圖｜用舌尖能感受金黃色澤湯頭的濃郁鮮甜，它如絲般包圍著味蕾。

》台式泡菜

咬下一口台式泡菜時，首先感受到的是那脆爽的質地，這種脆度讓牙齒輕鬆穿透。接著，多汁的滋味在口中爆發，帶來一種清新的感覺，就像是一口清涼的泉水在口腔中流動。而微微的辛辣則在背後蕩漾，為這道菜增添了一抹刺激的風味。


圖｜以脆爽、多汁和微微辛辣的特點而著稱的台式泡菜。

》招牌黃豆芽

微辣的黃豆芽，是一道讓味蕾為之一振的小吃。它的口感別具特色，充滿著層次感和驚喜。質地脆嫩，吃起來非常清脆，在口中爆發一陣微妙的爽脆感。每一口都充滿著鮮甜的黃豆芽風味，而微辣的調味則在背後輕輕燃燒，為味蕾帶來一絲微辣的刺激。


圖｜適合作為開胃菜或伴隨其他料理一同享用，為餐桌帶來一絲微辣的驚喜。

》日式濃味綠茶、西瓜風味蘇打

日式濃味綠茶，是一杯充滿了深厚茶香的飲品。它散發著濃烈的綠茶香氣，充實的滋味瀰漫在口腔中，讓人陶醉於茶葉的豐富風味之中。每一口都像是一次對茶葉的探索，濃郁的滋味在舌尖緩緩散開，帶來滿滿的茶葉風情，令人回味無窮。


圖｜這兩種飲品各有其特色，可根據口味和心情選擇，為飯後的時光增添一份美好。

西瓜風味蘇打是一種清新的夏日飲品。它帶有西瓜的天然甜度，融合了微微的氣泡，讓每一口都充滿了清涼感。這杯蘇打呈現出明亮的橙綠色調，一開始的微酸轉瞬即逝，隨即展現出西瓜的香甜，讓人感受到夏日綠意的清爽。


圖｜無論是濃郁的綠茶還是清新的西瓜蘇打，都是讓人口舌留香的美好選擇。

後記與店家資訊

這家位於台北西門町的小巧餐廳，不僅提供了正宗的廣東珠海料理，還將工業風裝潢融入其中，創造出一個充滿品味與風格的用餐環境。無論是飯後想要品味美食的家庭，還是單純想要享受一頓美味的饗宴，「有雞食堂」都是不容錯過的餐廳之一。

有雞食堂/有雞廚房(kitchicken)
💻  臉書粉絲頁IG
🏛️ 108台北市萬華區開封街二段54號
📞 02 –2388 5888
⏰ 週二～週三 11:00～14:00、17:00～22:00、週四 11:00～22:00、週五～週六 11:00 ～  14:00、17:00 ～  23:00、週日 11:00～14:00、17:00～22:00（週一公休）

 

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