燒肉道：軌道送餐與和牛放題，589起讓你盡情享受燒肉吃到飽！四款精選冰淇淋，讓味蕾也陷入甜蜜迷惘！南崁美食推薦必吃！

在桃園南崁有一家讓肉控們心跳加速的天堂【燒肉道】。這是間不折不扣的吃到飽餐廳，將火鍋和燒肉融合得天衣無縫，讓顧客在品嚐美味的同時也感受到前所未有的用餐樂趣。不僅價格合理，從589元起就能暢享燒肉+火鍋的雙重盛宴，更是全台第一家軌道送餐燒肉吃到飽，讓食材像迴轉壽司一樣巧妙地送到顧客面前，不僅快速方便，更增添了一份不被打擾的自在感！各種食材如日本A5和牛、頂級鮭魚菲力排、PRIME頂級無骨牛小排、霜降牛、板腱牛、嫩肩牛排、秋刀魚、柳葉魚、櫻桃鴨胸、菲力豬排、伊比利豬、松阪豬、天使紅蝦、生蠔、皇家藍鑽蝦等琳瑯滿目，讓來訪賓客的味蕾瞬間被挑逗到極致。不僅肉食豐盛，甜點也是不容忽視的一環。冰淇淋愛好者們絕對不能錯過這裡的四種品牌冰淇淋，有COLD STONE聖酷石、Niseko、莫凡彼以及泰國明果，一一為你帶來舌尖上的美妙體驗。燒肉道不只是一個用餐的地方，更是一個讓你嘗盡美味、感受創意的饗宴之地。在這裡，用餐不僅是享受，更是一種全新的體驗。煩惱吃不飽？那可別擔心，在燒肉道，你的胃和心都將得到充分的满足！

燒肉道 位置與停車資訊

「燒肉道」位於桃園蘆竹區的桃園街上，就在曼哈頓社區的一樓店面。如果為了方便停車而煩惱，別擔心！這裡有與燒肉道配合的停車場，就在曼哈頓社區旁邊的家樂福便利購停車場。只要消費達到500元，就能享受30元停車費的折抵；如果消費滿1000元，還能兌換兩張停車券，每桌限定兌換2張喔！此外，店門口及周圍的路邊也提供不少汽機車停車格，方便隨時享受美味。若想更多元的選擇，步行約三分鐘即可到達南崁停車場，讓你的用餐體驗更加便捷。而且距離交流道也不遠，即便從台北開車過來，也只需半小時的車程。用餐後，還可以前往鄰近的台茂購物中心散步、逛街，豐富你的休閒時光。



圖｜醒目的招牌，走過路過很難錯過。

燒肉道 用餐環境

踏入店門，就會發現右手邊靠牆有一片繽紛的美美花牆裝置，簡直是攝影打卡的聖地！而旁邊竟然還擺著小巧的抓娃娃扭蛋區，還有彈珠台，真是娛樂無極限！這裡可不只是一個等候帶位的地方，而是一個時光消磨的好去處。



圖｜候位區旁的花牆，是不少顧客留影的夯點。





圖｜小小的娛樂設施是消磨時光的好物。

在燒肉道，輕工業風與現代簡約相互融合，帶來一種輕盈又不失時尚的氛圍。一走進來就會被這種不同尋常的氛圍吸引。大片玻璃窗設計讓陽光盈滿，空間顯得開闊明亮，令人賞心悅目。天花板上的管線大膽外露，漆黑的背景和深色地板形成鮮明對比，而溫潤的木紋桌椅和溫暖燈光的點綴，為空間帶來溫馨感。這種冷暖碰撞的設計營造出獨特的舒適氛圍，讓人在享受美味的同時感受到心靈的放鬆。

而這柔和的色調不僅增添了空間的美感，更能提升食物的光澤度，激發食慾。在這樣的用餐環境中，美味的肉品和海鮮仿佛更加引人垂涎欲滴。整個氛圍舒適又不失時尚，營造出一種令人心曠神怡的感覺，讓用餐成為一種享受。



圖｜細膩的色彩搭配，仿佛魔法師的筆觸，提升了食物的質感與色彩。

燒肉道的用餐環境真是一絕，尤其是對於家庭客而言。這裡不僅能讓你攜帶著嬰兒和長輩，一同享受舒適的用餐體驗，更讓你免去了排隊和擁擠的困擾。為了讓大家能夠共聚一堂，燒肉道提供了一個溫馨且開闊的場所，讓全家人在這裡編織美好的回憶。

無論是開放式用餐區，還是類似包廂的獨立空間，都貼心地考慮到不同族群的需求。尤其是情侶們，這裡也提供了寬敞的6人座位置，讓你們能夠在浪漫的氛圍中品味美味。當然，如果你是獨自前來，也別擔心，專屬的用餐區將是你的舒適寶地。燒肉道就像是一幅融合多種色彩的畫布，讓每個人都能在這裡找到屬於自己的歡愉角落。



圖｜半包廂的聚餐區，是部門聚餐的好選擇。





圖｜一個寬廣而溫馨的地方，讓大家齊聚一堂，共享幸福的美味時光。





圖｜燒肉道是一個懂得照顧你需求的用餐之所。

燒肉道 菜單Ｍenu

在燒肉道，有三種選擇可滿足挑惕的味蕾：$589套餐供應30種食材、$789套餐擁有50種選擇，以及$989套餐提供70種食材，而再加價$599，就能升級享受A5和牛、頂級鮭魚菲力排、PRIME頂級無骨牛小排的豪華享受！還有$199的選項，可以無限暢飲日本SAPPORO啤酒！要注意的是，假日只能選擇$789以上的價位。

無論選擇哪種套餐，用餐時間為120分鐘，點餐時間為90分鐘。當然，不提供外帶服務，並會另外收取10%的服務費。若有小朋友陪同，110公分以下免費，111~140公分半價，140公分以上視同大人消費。

還有一些需要注意的事項：同一組客人需要選擇相同價位的套餐，單人用餐需要支付$150的開爐費，如果自帶酒類，則需支付$200的開瓶費。此外，若有食材浪費，每盤將酌收$100的清潔費。



圖｜燒肉道菜單，實際菜單以店家現場提供為主。

燒肉道不僅帶來美味的食物，更是悉心設想各種需求，期望每位賓客都能享受到美好的用餐時光！

別具一格的平板點餐方式，不僅輕鬆呈現所有餐點，更透過肉品分類，迅速尋覓自己心儀的食材。軌道送餐的巧妙設計，則讓人在享受美味時不需受到打擾，這份用餐體驗，實在太棒了！店員勤勞地巡視每一桌，並貼心地提供換烤網的服務，確保賓客在用餐過程中感到無比舒適。

溫馨提醒：未成年請勿飲酒、喝酒不開車、安全有保障。



圖｜直接平板點餐免受打擾，所有餐具都在座位上即可取得，貼心又方便。





圖｜全台首創的軌道送餐，令人驚艷。





圖｜一個人加價＄199即可啤酒無限暢飲。

燒肉道 歡樂自助吧

走進飲料吧，四台機器齊刷刷，不僅傳統的可樂、雪碧盡在其中，還有果汁、茶飲和咖啡等多樣選擇，就連白開水也在其中，看來是想確保你喝飽喝足的心思。



圖｜在飲料吧，四台飲料機琳瑯滿目，好像怕你不夠喝一樣。

最值得一提的是味增牛腩，簡直是超越美味的境界。將它加在白飯上，小心一碗接著一碗，它的魔力讓你根本停不下來。這麼美味的食物，唯有親身品嚐，方能真正感受其中的魅力。



圖｜不容錯過的味增牛腩，它的魅力可真是令人難以抗拒。

幾種基本的調味醬料，絕對能滿足你的各種味蕾需求。在這裡，你可以根據個人的喜好調配出獨一無二的味道。

蔬菜水果自助吧，彷彿是大自然的聚會，提供新鮮的蔬菜和水果，每個品項都會根據店員的巡視而不斷補充。你會看到不少顧客夾菜、挑選水果，這片區域始終保持著充滿生氣的狀態，這一切都歸功於辛勤的店員們。



圖｜這個區域總是熙熙攘攘的，來回夾菜的顧客絡繹不絕，而那充盈的蔬果，都歸功於辛勤巡視的店員。





圖｜生鮮蔬菜和水果，供應的品項會隨著店員的補充而有所變化。

冰淇淋，就像是四季的縮影，涼爽與幸福一起融入每一口。在燒肉道有四個品牌的冰淇淋等著你，它們是COLD STONE聖酷石、Niseko、莫凡彼，還有泰國明果。簡直是冰淇淋愛好者的夢幻樂園。

當凌雲拿著冰淇淋匙舀起一口時，恍如登上雲端，享受味蕾的冰爽饗宴。就在這時，一對新來的情侶坐下，女生看見眼前展示著高達24種口味的冰淇淋選擇，忍不住興奮地喊出：「我想先吃冰淇淋！」這一刻，冰淇淋的魔力在笑聲中綻放，就像是孩子們看見糖果店一樣簡單而幸福。

在燒肉的香氣和冰淇淋的甜美中，我們共同享受著美好的用餐時光。無論你是熱愛燒肉的肉食獸，還是迷戀冰淇淋的甜蜜少女，這個地方總能讓你找到自己喜愛的滋味，盡情享受每一口的美好滋味。



圖｜像一場甜蜜的交響樂，將多種品牌的24種口味在你的舌尖上舞動。





圖｜可以依據自己的喜好，隨心所欲地選擇一款來為味蕾帶來愉悅。





圖｜兒童餐具統一放在自助區提供取用。

燒肉道 食材介紹

在燒肉道，每一種食材都像是一個個珍貴的寶藏，等待著你的味蕾來發掘。從嫩滑的和牛到豐盛的海鮮，這裡的食材就像是一場美味的探險，帶領你穿越肉的世界，感受每一片肉的獨特風味。無論是霜降牛的豐富肉汁，還是羽下肉的軟嫩口感，每一片肉都是一次美味的冒險。法式豬排的厚實肉質，搭配上濃郁的燒烤風味，讓你的味蕾沉浸在肉的奢華中。而海鮮總匯則如同海洋的寶藏，柳葉魚、核桃蝦、藍鑽蝦等，每一種海鮮都帶著海水的鮮香，讓你在味覺的海洋中遨遊。火鍋料的加入，彷彿在肉的烤演中又注入了一絲溫柔，讓味蕾有了不同的體驗。



圖｜在燒肉道，食材不僅是食物，更是一場風味之旅。

》海鮮總匯

來看看這海鮮總匯的燒烤風味，可別誤以為這只是海洋的盛宴，這是味蕾的海上大冒險啊！柳葉魚是這總匯的明星，它的肉質鮮美又多汁，每一口都像是在品味大海的濃情。而核桃蝦和藍鑽蝦，就像是海洋的寶藏，咬下去有著滿滿的蝦香，讓人一咬就停不下來。別忘了再加上花枝和鮑魚，它們的口感更像是海洋的探險家，每一口都是一次穿越海洋的旅程。而干貝和生蠔，則是海洋的珍珠，帶著海水的鮮甜，讓味蕾彷彿置身於海岸邊。最後在燒烤草蝦和天使紅蝦，它們的肉質鮮嫩又有咬勁，每一口都是一次海底的優雅探險。這些海鮮的總匯，就像是一場海洋的冒險之旅，讓味蕾也成為了海洋的探險家。



圖｜快來嘗試這份海洋的饗宴，讓你的味蕾也隨著海浪起舞，在味覺的海上大冒險中暢遊！

》菲力與橫隔膜

菲力和橫隔膜，就像是肉的二重奏，燒烤的交響曲！這兩位肉的朋友，每一口都彷彿在為你演奏一場美味的音樂會，讓你的味蕾跟著節奏隨之搖擺。

菲力肉，就像是肉的貴族，紋理細緻，肉質嫩滑，每一口的咬勁都是如絲的柔軟。彷彿是在享受一場肉的優雅舞會，每一口都讓你跟著音樂旋律輕輕擺動。而橫隔膜，則像是肉的小調，紋理有些許嚴肅，但卻充滿了層次感。肉質緊實又有咬勁，每一口都是如鼓點的節奏，讓你的味蕾跟著橫隔膜的節奏振奮起來。



圖｜菲力和橫隔膜的燒烤風味，彷彿是在參加了一場肉的音樂盛會。

》羽下肉

羽下肉的燒烤風味，就像是在品味一場肉的奢華盛宴！這種肉，就像是一位貴族，經過火焰的輕拂，每一口都帶著高貴的風範，讓你仿佛置身於肉的皇宮中。羽下肉，彷彿是肉的極品，取自於牛的肋骨精華部位，經過火烤的提煉，每一片肉都如同藝術品般均勻細緻。肉質柔軟又多汁，每一口的咀嚼都像是在品味肉的珍品。



圖｜讓你的味蕾也成為一位肉的享受家，共同享受這場美味的奢華之旅！

》法式豬排

法式豬排彷彿是巴黎的小巷，經過火焰的拂愛，每一塊肉都散發著法國的風味，讓人彷彿置身於巴黎的餐廳中。肉質嫩滑又多汁，每一口咀嚼都像是在品味法式浪漫的滋味。那香氣在炭火間跳動，彷彿是在塞納河畔漫步，每一絲香氣都讓你感受到法國的浪漫。每一塊法式豬排，在烤的過程中釋放出的香氣，就像是在說著一個令人心馳神往的巴黎故事。



圖｜它帶著豬肉的香濃，融合著烤的風味，每一口都讓人感受到法式浪漫的情調。

》霜降牛

霜降牛的燒烤風味，就像是探險家探索未知的味覺地圖。這種肉質結實的牛肉，在烤的過程中展現出獨特的風味，讓味蕾跟著它踏上一場刺激的味覺冒險。霜降牛宛如肉質的摩天大樓，在火焰的烘烤下逐漸融解，讓每一口都是極致的享受。肉質豐滿又有嚼勁，每一口的咬勁都像是在挑戰你的味蕾，引發一場咀嚼的節奏交響。



圖｜肉質鮮嫩又多汁，每一口的嚼勁都像是在品味肉的節奏。

》伊比利梅花豬

伊比利梅花豬的燒烤風味，彷彿是在品味一場肉與風的詩歌交響。這種來自遠方的豬肉，帶著一種奢華的風味，在烤的過程中展現出令人驚艷的魅力，讓味蕾如詩如畫地徜徉其中。香氣在炭火間升騰，像是一場肉的交響樂，優美地彌漫在空氣中。每一片伊比利梅花豬，在烤的過程中釋放出的香氣，像是在向你述說著它的故事，讓你不禁為之心馳神往。



圖｜每一片伊比利梅花豬，在烤的過程中釋放出的香氣，仿佛是在說著一段動人的詩篇，引誘著你前來品味。

》美國和牛

美國和牛的燒烤風味，彷彿是探索一片肉質的奇幻森林。這種極度優越的牛肉，在烤的時光中，展現出令人陶醉的風味，讓味蕾仿佛在迷人的畫卷上徜徉。香氣在炭火間跳動，像是一首靈魂的詩篇，迴盪在空氣中。每一片美國和牛，在烤的過程中釋放出的香氣，像是誘惑著你，讓你無法抗拒它的魅力，只想深陷其中。



圖｜帶著濃郁的牛肉香，融合著烤的滋味，每一口都讓人感受到美味的深度。

》鴨胸

鴨胸像是一張陳年的畫布，充滿了層次感，經過火焰的溫柔拂愛，每一片肉都成為了風味的畫筆。肉質緊實又柔嫩，一咬之間，鮮美的汁液在口中綻放，彷彿在述說著一段精彩的故事。那淡淡的炭烤香氣，彷彿是一首悠揚的樂曲，瀰漫在空氣中，抚慰著你的心靈。每一片鴨胸，在烤的過程中散發出的香氣，都讓人感到宛如置身於大自然之中，呼吸著純淨的空氣。



圖｜在燒肉道，你可以以最細緻的方式品味鴨胸的燒烤風味，仿佛是在閱讀一首充滿詩意的美食樂章。

》肋眼牛排

把肋眼牛排放在烤架上，彷彿給了它一個VIP的入場券，讓它成為焦點。這塊肉充滿了肌理，每一刀都切出了極致的鮮嫩，它在烤的過程中緩緩散發著誘人的香氣，就像是在向你招手，說「來吃我，來吃我」。那烤肉時瀰漫的香氣，就像是召喚你的魔法呼號，讓你立刻忘記所有煩惱，只想全身心地投入到這份肉的懷抱中。當一口咬下，嘴裡立刻彌漫著濃郁的牛肉香，彷彿在味覺的世界中開啟了一扇美味的大門。

要知道，要去牛排館享用一塊肋眼牛排，可是要好幾百的！可是在這裡，你所享受的價格，卻不會讓你的錢包感到輕飄飄，而是帶著滿足的味道。



圖｜肋眼牛排的燒烤風味，就像是在味蕾上掀起了一場豪華的風暴。

》松阪豬

說到松阪豬的燒烤風味，就像是讓你的味蕾穿越到了某個美食的夢幻世界！這可不是一般的豬肉，它經過精心的呵護和照顧，就像是被寵愛的小孩一樣，長出了一種極致的鮮美。當你把它放在烤架上，就像是讓它踏上了舞台，準備為你上演一場肉質的交響樂。它的肉質緊實又多汁，細細的線條在烤的過程中逐漸浮現，像是一位優雅的舞者，跳著優美的舞蹈。它那迷人的香氣！那種在炭火中飄散的狀態，就像是在引誘你，讓你忍不住想要先嘗一口。而一旦品嘗，你會發現這份滋味絕對不是虛浮的，它的香氣和口感都是十分的實在，瞬間征服你的味蕾。



圖｜松阪豬的燒烤風味，不僅是一種味覺的享受，更是一種對美食的愛戀。

》火鍋料

話說，燒肉道的吃到飽模式，可不只是單單的燒肉！一坐下，就會見到桌上放著一個卡式爐，上頭還擺著一個超可愛的小鍋，這小鍋裡已經盛滿了美味的高湯湯頭，預告了一場火鍋的登場。而且，不需要找湯底的煩惱，燒肉道已經為你準備好了！

至於火鍋料像是凍豆腐、燕餃、蟹肉棒、魚餃、蝦球、紫芋卷、與麻吉燒都在名單之中！當然，如果想要增添一些驚喜，不妨把牛肉、豬肉等美味小夥伴放進火鍋裡涮，感受那份鮮嫩與溫暖，也能引起味蕾狂歡熱舞。燒肉與火鍋的結合，就像是一場美味的雙重霸道，讓人一口接一口的享受美味，簡直是滋味爆炸啊！



圖｜想吃什麼火鍋料，平板給他點下去～



圖｜各種風味在湯頭的滋潤下，變得更香更美味

無論是燒肉抑或火鍋，這裡的吃到飽模式，就像是魔法師為你準備的美味奇境，不是一次吃個夠怎麼解決，而是一次要享受到飽、到嗨，才是真本事！



圖｜只有食材在火焰中跳躍，彷彿是一種幸福的旋律，也是用餐時光最美好的樂章之一。





圖｜燒烤不僅是一種用餐方式，更是一場與朋友共享的美味饗宴，一個讓心靈跟隨味蕾起舞的熱鬧盛會。





圖｜彷彿一場幸福的狂歡，每一口都是一個快樂的節拍。

後記＆燒肉道資訊

在南崁的燒肉道用餐，真是一場物超所值的美味之旅！不到1000元的價位，竟然能品味到如此多樣的新鮮好料，實在是CP值破表！牛肉的肉質令人驚艷，而伊比利豬的美味也令人懷念。海鮮方面更是一絕，從生蠔、干貝、鮮蝦到鮑魚，每樣都讓人相當滿意。

而那全台首創的軌道送餐服務，簡直是讓人眼睛一亮！用餐時，食材就像迴轉壽司一樣巧妙地送到面前，這份創意帶來的新鮮感，真的讓整個用餐體驗變得獨一無二。同時，這樣的服務也讓人能夠在不被打擾的情況下，專心享受每一口美味。

不僅食物出色，連服務也相當值得讚賞。服務人員態度友善且耐心，經常主動來更換烤網，貼心的照顧讓整個用餐過程感覺無比舒適，完全能夠專注在品味美食上。燒肉道真的是一個令人難以忘懷的用餐地點。無論是菜品的豐富多樣性，還是獨特的軌道送餐體驗，都讓人留下了深刻的印象。如果你也是美食愛好者，凌雲毫不保留地推薦這間燒肉道，讓你的味蕾也能盡情享受這份美味！

燒肉道

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🏛️ 338桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

📞 03 – 222 5138

⏰ 平日17:00 ～ 00:00、假日11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 00:00

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