老串角新莊店：新北最受歡迎的居酒屋，一窺網友狂熱評價的秘密！

老串角居酒屋總店，網路評價高達4.9星，上萬則Google評論證明了它的卓越之處，如今，這個網譽新北最強酒屋已經插旗新莊，為這個地區帶來了極致美食的享受。一踏進老串角新莊店，就會立刻感受到它的獨特魅力。這裡的店面和用餐空間寬廣，同時保持著溫馨熱鬧的氛圍和流暢的動線。工作人員總是充滿熱情，服務態度極為親切，廚師們的專業手藝更是一絕。在這裡，賓客不僅可以享受微醺酒感，還能夠感受五感的極致享受。老串角新莊店以當地食材的香氣和時令風味為基礎，烹製出一道道令人垂涎的美味佳餚，每一口都流露出真正的美味精髓。這裡不僅是美食的天堂，也是品味的代表，為新莊帶來了一個必訪的美味深夜食堂。

老串角新莊店 位置與交通資訊

老串角新莊店位於一個極為方便的地理位置，凌雲強烈建議可以優先考慮搭乘大眾交通工具，這樣可以免去交通煩惱，能更專心地品味美味。附近就是捷運新莊站，從捷運2號出口出站後，只需沿著中正路步行約5-10分鐘，就能輕鬆抵達老串角新莊店。如果是開車或騎車的話，周圍有不少路邊機車格，也有收費停車場。

值得一提的是，老串角新莊店的門面設計相當吸睛，特別的大燈籠造型讓它在街頭格外顯眼。路過的人很難不被這個燈籠所吸引，它不僅為店面增色不少，也讓人一眼就能辨識出這個美食寶地。



圖｜走過路過很難錯過，凌雲發現不少人都是被外觀吸引進而停在門口瀏覽菜單。



圖｜店門設計簡直是一道亮麗的風景，它在繁華的街頭格外顯眼，讓人難以抗拒不去多看幾眼。

老串角新莊店 用餐環境介紹

老串角的環境設計絕對是令人難以忽視的特色之一，它獨具魅力的外觀讓人遠遠就能注意到它。明亮的燈光從寬大的玻璃窗中洒落在街角，這樣的景象讓人在遠處就感受到店內的活力。當您靠近時，隱約可以聽到裡面傳來的歡笑聲，這種歡愉的氛圍總能讓人心情愉悅。



圖｜一進入店內，就會感受到空間的寬敞和溫暖，這種溫馨感讓人倍感舒適。

一走進老串角，就被這個日式風味的世界所包圍。店門外觀帶有厚重的日本特色，簡單卻不失溫暖。木質裝飾是主調，賦予了整個環境樸實有溫度的感覺。店內空間寬敞且溫馨，一進門就會感受到這份舒適。動線流暢明確，讓人可以輕鬆自如地移動，而且獨特的裝潢設計為整個空間增添了格外的質感與格調。

每一個細節都顯得用心，從玻璃酒杯在燈光下閃閃發光，到店內的桌椅佈局，都散發著一種獨特的魅力。老串角的環境不僅能夠讓來訪賓客品味美食，還能讓人感受到一份溫馨、舒適和格調的氛圍。這裡是享受美食和歡樂時光的絕佳場所，一進門，就會感到悠閒輕鬆，仿佛置身於另一個世界。



圖｜老串角的環境不僅讓人感到舒適，還散發著濃厚的日式風味。

牆上掛著一台電視，播放著最近的熱門賽事，在品味美食的同時，也能欣賞到精彩的比賽，為用餐體驗增添了一份刺激和樂趣。坐在舒適的座位上，一邊小酌美酒，一邊品味美食，同時欣賞精彩的賽事，這種結合絕對是一種享受。此外，半開放式的廚房設計可以近距離欣賞到廚師們的精湛手藝，看著他們巧妙地烹調每一道美食，這種互動式的體驗讓人更加投入到美食的世界中。

老串角不僅帶來美味的料理和飲品，還營造了一個多元化的用餐環境，可以同時享受美食、賽事和廚藝的精彩。這是一個融合了不同元素的地方，絕對值得前來一探究竟，感受其中的無限魅力。



圖｜融合了美食和娛樂元素的環境，為用餐帶來了更多樂趣。





圖｜可以親眼見證美食的烹製過程，感受到每道菜品背後的用心和技巧。

老串角新莊店 菜單MENU

來到居酒屋，就是要享受放鬆自在的氛圍，而一份簡單明瞭的菜單正是最適合不過。老串角的菜單，一式兩面，分門別類的區分各種菜色，讓人可以很輕鬆的找到心儀的餐點或飲品。



圖｜老串角新莊店的菜單，實際以店家提供為主。

老串角新莊店 推薦菜色

在牆壁上的小黑板上總是不時更新最新的優惠活動和新菜快報。目前最新的優惠活動是在週日到週四的晚上十點後，只要打卡即獲得一份美味的鹽烤秋刀魚，在Ｇoogle留下評論還送日式麻吉燒喔。



圖｜無論是熟客還是首次光臨，都可以從這個小黑板上獲得一些驚喜。

》招待小菜

毛豆是聊天配酒的好朋友，解饞的豆子，清爽開胃。



圖｜標準且常見的餐前小菜。

》白醬海鮮烏龍麵 ＄240

這道白醬海鮮烏龍麵，是一場口感的交響樂，有著烏龍麵的彈牙，吸飽了海鮮的精華；有著白醬的香濃，鉤勒住了海鮮的鮮美；有著洋蔥的脆脆，為整體味道增添了層次。它們共同奏出一曲濃郁香醇的交響樂，宛如美食的音符，讓口感更加立體豐滿。



圖｜那香濃的白醬，簡直就是這道料理的靈魂。



圖｜每一口都讓我感受到麵條對海鮮的愛護，仿佛在一場獨特的海洋交響樂中共舞。

》鹽烤松阪豬 ＄160

鹽烤的松板豬讓人驚艷的是它的口感。油脂豐厚卻又略帶著嚼勁，每一口都像是一場柔嫩的食物盛宴，彷彿在嘴裡舞動著。這豬肉的多汁柔嫩，簡直令人愛不釋手，每一片都散發出極致的美味。將油脂的豐厚與口感的嚼勁融合在一起，再加上檸檬的恰到好處，成就了一場味覺的盛宴，無法忘懷。



圖｜滋味清爽而不油膩，檸檬的微酸中和了豬肉的油脂。



圖｜每一口都是一幅美味風景，猶如一幅精心繪制的美食畫作。

》醬燒牛五花 ＄190

牛五花豐富的油脂閃閃發光，它們就像是肉中的寶藏，為這道料理注入了豐富的風味。肉質軟嫩，卻又保留了些許的嚼勁，吃起來好像有筋又好像沒有，每一口都令人陶醉。這種獨特的口感，讓人不禁多嚐了幾口，一直想要探索更多的滋味。而那微甜的照燒醬，為這道料理帶來了美味的層次。它不僅豐富了滋味，還在嘴裡散發出微妙的香甜。而芝麻的香氣，則像是一場芬芳的陪伴，怡人而令人愜意。這道料理，實在是下酒的絕佳選擇，搭配上一杯生啤酒，簡直是絕配無誤。



圖｜厚實又帶點咬勁的肉質，甘甜的醬汁夠味。

》松阪豬炒水蓮 ＄150

菜盤上的松阪豬和水蓮交相輝映，宛如一幅色彩鮮豔的畫作。松阪豬的色澤金黃，水蓮的嫩綠，它們的對比營造出令人難以抗拒的視覺享受。松阪豬和水蓮各自擁有不同層次的脆度和柔軟度，這種對比交織出令人驚喜的味覺厚度。松阪豬的肉質柔軟，口感極佳，而水蓮則散發著微嫩的脆度，兩者的結合彷彿是一場味覺的交響樂。滋味清爽而不油膩，每一口都是一次令人陶醉的口味之旅。



圖｜不僅讓你的味蕾感受到層次豐富的滋味，還能夠欣賞到食物的色彩之美。

》明太子山藥 ＄160

山藥的出現就像是柔軟綿軟的精靈，它們的黏糯質地緊密包裹在一起，仿佛在等待著被發現。相對於山藥的清淡味道，明太子的鹹香綿密充滿著活力，帶著輕微的辣味，迅速開胃。這種味道的對比，令人驚喜地交織在一起，山藥和明太子的滋味在咀嚼中慢慢釋放，彷彿是一場美味的協奏曲。



圖｜將清淡和濃郁融合在一起，讓味蕾在細膩的口感中翻騰。



圖｜口感綿密的明太子，不需要多餘的調味就能吃到食材本身的鮮美。

》焗烤起司地瓜 ＄120

地瓜的甜美輕巧，就像是一陣糖的漸層漣漪，悄然引發味蕾的愉悅。焗烤的神奇魔法開始發揮作用，起司在烤箱中融化，化為一條條牽絲的視覺效果，瞬間催化著凌雲的食慾。這一道料理獨特之處在於，細緻扎實的地瓜與膏腴嫩滑的起司相互交織，創造出舌尖上的美味風景。



圖｜起司控一定要試試看的焗烤起司地瓜。



圖｜地瓜的輕巧甜美逐漸激起糖的漸層漣漪，焗烤後的牽絲視覺效果讓人欲罷不能。

》梨子酒 ＄160

以梨子為主要風味的利口酒，入口前甘淡的果香撲鼻，喝起來清爽酸甜可以解串燒的膩，感覺女生一定會很喜歡。

溫馨提醒：喝酒不開車、開車不喝酒



圖｜擁有柔和的甜度，不會過於甜膩，而且帶有淡淡的梨子果香。

》黑醋栗烏龍茶 ＄160

喝起來有氣泡的感覺，清淡的黑烏龍茶隱隱襯托，香甜中帶有韻味與深度，整體來說更像是品嘗特殊氣味的栗子汁。

溫馨提醒：未成年請勿飲酒



圖｜有著特殊韻味的利口酒，值得一試。

》芥末鮮蚵 ＄160

芥末鮮蚵，是一道兼具新鮮和挑戰性的料理，它的特點在於將海鮮的鮮美與芥末的獨特風味完美結合。每一口都像是一次勇敢嚐試的冒險，每一次咀嚼都是一次味覺的挑戰，令人難以忘懷。蚵仔的鮮甜和多汁總是令人驚艷。每一顆蚵仔都彷彿是海洋的饋贈，肉質鮮嫩，帶著微妙的海水滋味，融入了芥末的獨特風味，構成了一場美味的滋味盛宴。而芥末的辛辣和濃烈則為這道料理增添了層次感。芥末的辣味在口中逐漸散開，為味蕾帶來振奮，並將蚵仔的鮮味推向高峰。這種對比交織出令人愉悅的味道，每一口都是一場風味之旅。



圖｜這道美味佳餚絕對是海鮮愛好者的極致享受。



圖｜將新鮮的蚵仔和芥末的獨特調味完美結合，帶來了一場令人驚艷的味覺饗宴。

》秘制雞捲唐揚 ＄190

一上桌就讓人垂涎欲滴的美味佳餚。它的香氣總是在餐廳中張揚，吸引著食客們的注意力，讓人無法抗拒它的誘惑。濃郁的肉香猛然衝擊著味蕾，讓人瞬間沉浸在美味的世界中。雞腿肉結實而香甜，軟嫩得令人驚訝，每一口都彷彿在口中優雅地舞蹈，鮮嫩的滋味層層堆疊，味蕾輕易感受到食物的豐富層次。而外皮的特殊處理更是這道料理的亮點，脆口而帶著獨特的質感，這種脆皮與嫩滑的雞腿肉形成了極富對比的組合，彷彿是在口中上演著一場滋味的交響樂。



圖｜柔嫩甜美的滋味在咀嚼中慢慢釋出。



圖｜帶有Q勁的嚼感，越吃越有味。

》午仔魚一夜干 ＄320

經過特殊的醃漬和風乾處理，呈現出深度而立體的鮮味。這道料理以午仔魚的精華為基礎，融合了魚皮的脆嫩和魚肉的鮮甜，成就了一場絕妙的海洋味覺之旅，堪稱海之禮讚。



圖｜紮實又富有彈性的魚肉。

》鹽烤蔥鹽牛舌 ＄230

這道菜使用的是牛舌的中段部位，這部分的牛舌柔嫩而帶有些許的彈性，並且富含多汁和脂肪，為口感帶來豐富的層次感。菜品上大方地撒上了大把的洋蔥與蔥花，這樣的慷慨讓味道更加豐富。淡淡的胡椒辣味為這道料理增添了更多的層次，而蔥的脆爽則進一步凸顯了牛舌的柔嫩。每一口都是一次令人愉悅的味覺冒險，牛舌的軟嫩和蔥的清新在舌尖上交織出美妙的滋味。



圖｜特製的蔥鹽給的爽快，對於美味又極加分。

》車蝦沙拉 ＄320

這道車蝦沙拉保留了車蝦的原本外觀，兩條大車蝦在盤中栩栩如生。這種視覺效果為整道菜品增色不少。這些生食級大車蝦在烹調時僅抓到了3分熟左右，這保留了它們的鮮甜和嫩滑，但同時賦予了較扎實的口感。這些處理過的車蝦被巧妙地鋪在嫩綠的生菜絲上，再澆上滿滿的沙拉醬。這種組合為整道菜帶來了豐富的層次感。生菜的清爽與車蝦的鮮美完美融合，而沙拉醬的風味則為這一道料理增添了深度和風味。每一口都是一場美味的探索，車蝦的獨特口感和鮮美，生菜的脆爽，以及沙拉醬的誘人風味，將味蕾帶入一個極具層次感的滋味之旅。



圖｜這道車蝦沙拉不僅是一道美食，更是一場口感的盛宴，完美展現了美食的藝術和烹飪的精湛技巧。



圖｜從車蝦的扎實彈牙到生菜的脆爽，再到濃郁的沙拉醬，每一口都是一場令人愉悅的味覺之旅。

》日式麻吉燒 ＄100

現在只要來店進行Google評論，即贈價值＄100的美味日式麻吉燒，師傅碳烤的功夫了得，表皮略為酥脆但不至於黏口，內裡依舊軟Q，上方的花生粉不只增添香氣也豐富口感。



圖｜軟Q香脆的滋味，讓人吃了意猶未盡。

老串角新莊店 後記與店家資訊

在老串角新莊店，不僅可以品味到微醺酒感流逝之間的美味，還能夠感受到五感的極致享受。這裡注重使用在地食材，為來訪賓客帶來飄散香氣的美食和時令風味。這些菜品所流露出的美味真諦，定會讓饕客回味不已。

老串角新莊店

臉書粉絲頁

242新北市新莊區中正路309號

02 – 2202 0120

17:30 ～ 01:30

新北美食 推薦閱讀

新北景點 推薦閱讀

新北懶人包 推薦閱讀