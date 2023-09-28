山上走走 日式無菜單燒肉｜網路爆紅的高CP值無菜單燒肉，夢幻水母缸宛如置身海底世界！  - 肉依小姐吃什麼

最近在IG上瘋狂被這家店洗版，超難訂位的【山上走走 日式無菜單燒肉】，以頂級的無菜單燒肉為特色，從日本A5和牛到金箔冰淇淋通通吃得到，店內還有超美的夢幻七彩水母缸，宛如置身在海底世界中用餐，雖然在網路上的評價相當兩極，但已經回訪數來的我覺得很喜歡，同時滿足了我視覺味覺的多重享受!

環境分享

▼【山上走走 日式無菜單燒肉】在台北和新竹都有分店，這次來到這家位在新竹東區中正路上，採取每日四個時段預約制訂位(11:30 13:30 17:30 19:30)，全黑色系的外觀看起來相當低調，鄰近新竹火車站和城隍廟，開車可停在「稅務大樓停車場」和「府後地下停車場」，兩個停車場收費皆為每小時20元。

▼【山上走走 日式無菜單燒肉】用餐環境以黑色系為主軸，搭配超美的夢幻水族缸及水母缸，可以看到各式各樣的熱帶魚，就像在海底世界中用餐般有趣~

▼另一區為拱形山洞造型座位區，整體來說氛圍跟私密性都高一些，走到底則有更寬廣的座位空間，適合團體聚餐一起來用餐，還有擺放大型的活體海鮮水族缸，餐點的食材都是從這裡現場撈取，新鮮度讓大家可以看得到!

菜單

【山上走走 日式無菜單燒肉】主打頂級日式無菜單燒肉料理，每人價位為$1580元+10%服務費，從前菜到甜點共有10道菜色，能吃到日本A5和牛、松露、海膽等高檔食材。

線上訂位：https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1?language=zh-tw （請點選燒肉專賣店唷）

餐點介紹

小菜 醬料

▼小菜提供泡菜、醃蘿蔔和小黃瓜，醬料是玫瑰鹽、水果醬燒烤醬、檸檬汁，還有特製燒烤醬在烤肉前沾著使用，搭配肉品打造出不同的風味~

舒肥鴨沙拉

▼作為開胃菜的舒肥鴨沙拉，以黑胡椒調味的鴨肉軟嫩，配著生菜享用格外爽口!

松葉蟹海膽手捲

▼奢華的松葉蟹海膽手捲手捲，將松葉蟹、海膽、鮭魚卵搭在一起，吃下去滿是濃郁的海膽味，帶來滿滿的舌尖味蕾享受。

月見和牛

▼光看就口水直流的月見和牛，由服務人員在桌邊料理，結合現烤和牛、越光米、松露生蛋黃，劃破蛋液後牛肉吃起來滑嫩順口，鹹甜調味吃起來超級下飯!

和牛盛和

▼肉肉控最期待的和牛盛和，包含日本A5和牛、牛肋條和肩小排，烤到焦香的日本和牛肩小排，在嘴裡帶來入口即化的油脂香氣，柔軟多汁的口感讓人難忘~

桂丁雞三重奏

▼同樣不馬虎的桂丁雞三重奏，嚴選頂級餐廳指定愛用的桂丁雞，包含硬脆雞軟骨、軟脆松阪雞以及雞腿肉，三種部位帶來不同的多變口感，雞腿肉咬起來多汁軟嫩很好吃!

台灣溫體豬佐菜盤

▼個人很喜歡的台灣溫體豬佐菜盤，有台灣溫體豬肉、包肉生菜、青陽辣椒、蒜片， 豬肉的肉質很軟嫩

，吃起來完全沒有腥味 ，將生菜包著豬肉和配菜一起吃，相當清爽又解膩!

和牛握壽司

▼在桌邊上演炙燒秀的和牛握壽司，在火焰下散發出油脂香氣，迷人的軟嫩牛肉在口中瞬間融化~

可頌鮭魚卵

▼餡料多到炸出來的可頌鮭魚卵，塞入手打和牛漢堡排、松露歐姆蛋和鮭魚卵，可頌吃起來微酥帶有甜香，伴隨逼逼波波的海味充滿層次感!

特製湯品

▼桌邊現沖的特製湯品，碗裡有新鮮牛肉及鮮蔬，湯頭清淡又不失鮮甜感，喝起來很暖胃舒服~

金箔霜淇淋

▼最後是超浮誇的金箔霜淇淋，奶香濃郁不甜膩，有著華麗的金箔點綴，每一口感覺都好奢華!

用餐心得

想要同時滿足視覺和味覺享受的話，個人蠻推薦【山上走走 日式無菜單燒肉】，食材的用料都很高檔新鮮，還有桌邊浮誇的服務很好拍照，從主餐到甜點表現都相當不錯，最厲害的就是如同海底世界用餐環境，很適合約會或是慶生來這裡渡過！

店家資訊

山上走走 日式無菜單燒肉

粉絲團 : 山上走走 日式無菜單燒肉專門店 FB 山上走走 日式無菜單燒肉專門店 IG

線上訂位：https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1?language=zh-tw

（請點選燒肉專賣店唷）

山上走走 日式無菜單燒肉 新竹店

地址 : 新竹市東區中正路96巷24號

電話 : 03-610-9639

營業時間 : 11:30 13:30 17:30 19:30(預約制用餐時段)

山上走走 日式無菜單燒肉 台北華山店

地址 : 台北市中正區金山南路一段8號

電話 : 02-2397-1777

營業時間 : 11:30 13:30 17:30 19:30(預約制用餐時段)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/