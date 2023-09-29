北高雄 家庭客也很愛的九九平價熱炒·日式料理燒烤，澎湖手釣海魚、家常熱炒、主廚秘製湯品、晚餐消夜 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

北高雄左營推薦這間 九九平價熱炒，鄰近高鐵商圈

很多家庭客也熱愛的九九平價熱炒，老媽不在家、下班很累不想煮飯

直接全家帶來一起吃，也很適合帶孩子一起來用餐

可以吃到澎湖手釣海魚、季節蔬菜、主廚特製湯品鍋物、家常熱炒美食

熱炒店居然還有冰淇淋可以無限暢飲唷~

價格很超值實惠，我個人很愛吃海魚

每天都是澎湖新鮮引進手釣海魚，清蒸、乾煎、紅燒等等料理方式

服務人員會貼心介紹海魚，用不同的烹飪方式，呈現最好吃的風味

很喜歡有服務人員介紹菜色，這樣每次就可以點不同季節料理、特色風味美食來吃

不然每次來熱炒店，好像怎麼點都一樣的菜色唷~

不僅好吃，九九平價熱炒還有室內區有冷氣唷!(很多熟客、癮君子喜歡坐騎樓)

招牌菜色:蔥爆牛肉、鐵板豆腐、金沙中卷(軟絲)、鳳梨蝦球、宮保雞丁、金沙豆腐、五更腸旺、炸鮮蚵

九九平價熱炒、家常熱炒

位置：高雄市左營區重愛路300 號

電話： 07 343 4099

營業時間：17:00~01:30(最後點餐23點)

粉絲團：Facebook

現在吃外面真的還比自己買食材買菜回來煮還要划算

九九平價家常料理、平價熱炒，用餐年齡層很廣

不僅有上班族下班小酌聚會、年輕族群聚餐、家庭客都很多

主打新鮮海魚烹飪料理，平價熱炒美食，主廚的好手藝讓很多饕客持續回流

不擔心太過於油膩重口味，辣度、湯頭鹹度都能做客製化調整

九九平價熱炒也有桌菜，桌菜需要5天前預訂(聚餐、商務聚會推薦)

一進門口就能看到新鮮海鮮魚檯，都是澎湖手釣魚

堅持使用台灣優質海鮮，使用的海鮮都是主廚當天凌晨到漁港親自挑選的

每次來都能吃到當日引進的魚、海鮮，正港新鮮

每天引進的都不同，服務人員都會依據饕客的喜好來做介紹與推薦

還有牛肉、豬肉、雞肉、鍋物等等美食

如果有帶長輩或者孩子一起來用餐，可以挑選肉質比較細膩、魚刺少的魚類

當天我們挑選了金海鯽魚，肉質很細嫩唷~使用清蒸方式就能提出鮮味

海鮮的價格也都是公開透明化，都是秤重，點餐都可以詢問店員價格

很多招牌手路菜料理、鍋物美食，不知道怎麼點就問服務人員，都會貼心推薦

九九平價熱炒環境很寬敞，附近也好停車(旁邊公園可路邊停車)

高雄熱炒、高雄家常料理推薦

當天我們比較早用餐，7點就開始人潮湧入

很多都是剛下班、剛下課，全家一起來用餐

還有很多上班族剛下班，約朋友相聚吃美食小酌

台菜熱炒真的吃不膩，推薦這間好吃不油膩的九九熱炒

這裡不收服務費、無用餐時間限制，還有冰淇淋可以免費吃

餐具都是採用自助式唷~

酒水飲料都在冰箱，啤酒算很優惠，難怪很多酒客都會來聚餐

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

鳳梨苦瓜雞鍋

招牌人氣的鳳梨苦瓜雞鍋，充滿台式家常風味的鍋物，很大一鍋

內用可以無限加湯唷，當然要點鍋!

雞肉都很大塊，吃起來像是溫體雞肉

帶有軟嫩與彈牙口感，肉質好咀嚼不柴、外皮很Q唷!

苦瓜帶有本身的苦韻，滲入湯頭的甘甜滋味

軟綿好吃，每一口咬下都是水嫩口感

湯頭很香醇，帶出苦瓜清香與雞肉本身的鮮味甜度

甘甜滋味很順口，完全不油膩，甘醇好喝

還加入了新鮮蛤蠣，讓湯頭多了鮮味

蛤蠣很飽滿，咬下都會爆出湯汁

越熬煮湯頭越甘甜，到後面都不會覺得苦瓜有苦味唷!!湯好好喝~’

鳳梨蝦球

獨門特製的鳳梨蝦球，看不到鳳梨的鳳梨蝦球

醬汁是主廚使用新鮮鳳梨燉煮四小時製作，搭配手刨地瓜絲、芋頭絲，增加層次香氣與口感

饕客推薦必點的鳳梨蝦球，連小孩都愛吃

每一球都很大顆，咬下都是層次堆疊的口感，還會帶有芋頭清香

好吃不油膩，帶出鳳梨醬的清新果香

一絲一絲層次，讓蝦球吃起來香氣更豐富，保有蝦子本身的彈牙與鮮度

山蘇

好吃不油膩，好咀嚼帶脆度的炒山蘇，帶出破布子的甘甜、小魚乾的鮮

好吃不油膩，保有山蘇本身清脆口感

蔥爆牛肉

招牌人氣蔥爆牛肉，真的是每桌必點，絕對開胃下飯

牛肉好滑嫩，好咀嚼帶出鹹香氣味

爆香味道很夠味，絕對是白飯殺手美食

牛肉好嫩，搭配蔥段一起吃更開胃

可以先點一些，不足再繼續加點，餐點就是要熱呼呼才好吃

炸鮮蚵

這款我們也很極力推薦，新鮮青蚵製作台菜炸鮮蚵

油炸處理不錯，不油膩唷~每一顆都很肥美大顆，外層很酥脆、咬下整個爆出香濃蚵仔香

帶一點椒鹽提味，爆出青蚵鮮味，搭配一點九層塔一起吃，正點

金海鯽魚(清蒸)

澎湖手釣魚 金海鯽魚，這款肉質很細嫩適合用清蒸方式

魚刺屬於比較粗的，都在中間，魚肉稍微搓一下就可輕鬆取用

外皮保有膠質，簡單調味帶出甘甜，讓魚肉更顯得新鮮

肉質很細嫩，入口即化、新鮮好吃，懂吃魚的饕客一定會愛

家常熱炒美食，帶家人來用餐都能吃到喜歡的菜色唷!

整體吃下來不油膩，而且不擔心過於重鹹，很多家庭客也會來用餐

飯後別忘了還有免費冰淇淋可以吃~

九九平價熱炒、家常熱炒

位置：高雄市左營區重愛路300 號

電話： 07 343 4099

營業時間：17:00~01:30(最後點餐23點)

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