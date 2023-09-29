台北師大韓式料理｜道地韓式料理｜食尚玩家報導名店【台北市大安區】東大門韓國特色料理

東大門韓國特色料理鄰近捷運台電大樓站，和師大夜市距離也很近，是由韓國人開的道地韓式料理餐廳。在網路上擁有高評價及高人氣，食材使用每天直送新鮮的台灣豬肉、蔬菜，同時也是食尚玩家報導名店。

偌大的招牌上「동대문」(東大門)三個字特別顯眼，一眼明瞭這是間韓式料理餐廳(哈)。步入店內是質樸的用餐環境，流淌出的Kpop音樂令我體內的舞蹈細胞蠢蠢欲動，岳岳是直接旁若無人就跳起來了啦!

東大門韓國特色料理用餐時間120分鐘，收取10%清潔費。餐點如店名一般都是全手作的特色料理，一般韓式餐廳沒有販售。餐桌上貼有醬料搭配可以參考，非常貼心。今天我們四人用餐，選了2號套餐(A+A+B)，套餐加點C。

🚩小菜🚩

東大門韓國特色料理用餐附三樣小菜，泡菜、蘿蔔及醃製地瓜葉。小菜可以無限續用，都是酸酸辣辣的開胃小菜。泡菜切的很細，好入口，酸辣感適中；蘿蔔脆口，清爽度不言而喻。醃製地瓜葉是用洋蔥醬油醃汁去醃製的，很特別的處理方式，是我們都沒有吃過的口味，非常涮嘴!

🚩A: 辣燉雞湯鍋(小辣)🚩

辣燉雞湯鍋食材豐富，有年糕、粉條、雞肉、金針菇、馬鈴薯，上桌後需等待7分鐘的烹飪時間，時間過半時會有服務生來幫忙食材翻面、拆分金針菇。在我的印象中，韓式料理就是要吃辣啊! 辣燉雞湯鍋屬於小辣，湯頭入口甜甜辣辣的滋味，搭配入味的雞肉、Q軟美味的年糕、吸附滿滿湯汁的粉條和馬鈴薯，讓人一口接一口，食慾全開啊!

🚩A: 東大門溫豬腳🚩

哇~這豬腳一上桌直接驚掉了我的下巴，超大一盤! 東大門溫豬腳有附生菜、蒜頭、辣椒，桌上另有兩種沾醬-蝦醬、甜醬，可以依照個人喜好的口味蘸取。單吃豬腳Q度十足，蘸上醬料後會更香。生菜包著豬腳入口，清爽中帶有甜辣的滋味。生菜可以續加一次，還可以包上隨餐附贈的韭菜蘿蔔和娃娃菜，或者娃娃菜單包韭菜蘿蔔就很美味了! 這道東大門溫豬腳我強力推薦，和 生菜的組合超級加分，把它當生菜包肉吃，絕對爽感十足啊!

🚩B: 起司煎餅(韭菜/海鮮)🚩

起司煎餅外觀上像極了披薩，入口脆脆的口感，中間粉漿Q度十足。煎餅上放有許多蝦仁、花枝、魷魚類的料和起司，豐富的口感層次混合著韭菜香氣，口味令人驚艷。沾上一旁附的沾醬，鹹香味和微酸感更增添了煎餅溫順Q軟的迷人之處，這道秒殺!

🚩C: 香腸年糕串🚩

用竹籤將德式香腸和年糕串在一起，佐以韓式辣醬包覆著。德式香腸的煙燻味和年糕的組合意外合拍，加上韓式辣醬的助攻，讓整體口味平衡達到一個完美的境界，香啊! 要不是東大門韓國特色料理每道餐點都是份量十足，讓我們小鳥胃塞不下更多，不然這香腸年糕串 總覺得一份不夠，還想再多來幾份!

🚩飲料: 水梨汁/ 白葡萄汁/ 香蕉牛奶/ 玉米鬚茶🚩

罐裝的飲料都是從韓國進口的特色飲品，有些在外面都沒有看過。無糖的玉米鬚茶，入口淡淡的玉米香，特別的風味卻又感到順口，對於我這樣的無糖飲料者是一喝就愛上。順口的飲料搭配美味的餐點，人生哪有什麼不滿足!

東大門韓國特色料理的餐點真的沒話說，尤其是東大門溫豬腳，豬腳口感勝過萬鑾，包上生菜品嚐更香、更美味。今天的料理有豬、有雞、有海鮮，可以說是海陸美饌，澎湃到我們四人吃到在那裡動不了! 鄰座有很多學生、情侶坐滿整間店，我們是第一輪的客人，滿桌的狀態可見東大門韓國特色料理生意之好。以CP值來說，四人消費兩張藍色小朋友多一些，可以吃到飽成這樣，真的超級划算，CP值極高啊!

10月份東大門韓國特色料理西門店全新開幕，到時候我們就離東大門更近了，絕對經常報到! 道地的韓國特色料理、實惠的價格，不愧是學校附近的美食餐廳，真的超值。「東大門韓國特色料理」推薦給大家!

東大門韓國特色料理

地址: 臺北市大安區浦城街13巷29號

電話: (02)2362-1119

營業時間: 週一-週日11:00-23:30(最後入場21:30，最後點餐22:00)

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