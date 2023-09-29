台北師大韓式料理｜道地韓式料理｜食尚玩家報導名店【台北市大安區】東大門韓國特色料理
2023-09-29 08:18:10 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：113
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文章類別：美食-食記心得
上週在台大附近踩點平價燒烤火鍋吃到飽後，無意間get到學校周邊平價美食的魅力，加上現在物價飆升(我的荷包君在哭泣)，於是近幾日我徘迴在網路上搜尋各大學校週遭的美食餐廳。作為著名美食聚集地之一的師大商圈，這裡美食餐廳、小吃眾多，競爭激烈，而位於巷弄內的這間「東大門韓國特色料理」就是我們今天的目的地。
東大門韓國特色料理鄰近捷運台電大樓站，和師大夜市距離也很近，是由韓國人開的道地韓式料理餐廳。在網路上擁有高評價及高人氣，食材使用每天直送新鮮的台灣豬肉、蔬菜，同時也是食尚玩家報導名店。
偌大的招牌上「동대문」(東大門)三個字特別顯眼，一眼明瞭這是間韓式料理餐廳(哈)。步入店內是質樸的用餐環境，流淌出的Kpop音樂令我體內的舞蹈細胞蠢蠢欲動，岳岳是直接旁若無人就跳起來了啦!
東大門韓國特色料理用餐時間120分鐘，收取10%清潔費。餐點如店名一般都是全手作的特色料理，一般韓式餐廳沒有販售。餐桌上貼有醬料搭配可以參考，非常貼心。今天我們四人用餐，選了2號套餐(A+A+B)，套餐加點C。
我們入座不多時，餐廳內已被人潮擠得水洩不通，建議各位捧油們一定要提前訂位(線上訂位請點我)，才不會沒有位置。東大門韓國特色料理另外有跟外送平台Uber Eats合作，讓在附近辦公的上班族或居民們不用出門也能品嚐道地的韓國特色料理()。
🚩小菜🚩
東大門韓國特色料理用餐附三樣小菜，泡菜、蘿蔔及醃製地瓜葉。小菜可以無限續用，都是酸酸辣辣的開胃小菜。泡菜切的很細，好入口，酸辣感適中；蘿蔔脆口，清爽度不言而喻。醃製地瓜葉是用洋蔥醬油醃汁去醃製的，很特別的處理方式，是我們都沒有吃過的口味，非常涮嘴!
🚩A: 辣燉雞湯鍋(小辣)🚩
辣燉雞湯鍋食材豐富，有年糕、粉條、雞肉、金針菇、馬鈴薯，上桌後需等待7分鐘的烹飪時間，時間過半時會有服務生來幫忙食材翻面、拆分金針菇。在我的印象中，韓式料理就是要吃辣啊! 辣燉雞湯鍋屬於小辣，湯頭入口甜甜辣辣的滋味，搭配入味的雞肉、Q軟美味的年糕、吸附滿滿湯汁的粉條和馬鈴薯，讓人一口接一口，食慾全開啊!
🚩A: 東大門溫豬腳🚩
哇~這豬腳一上桌直接驚掉了我的下巴，超大一盤! 東大門溫豬腳有附生菜、蒜頭、辣椒，桌上另有兩種沾醬-蝦醬、甜醬，可以依照個人喜好的口味蘸取。單吃豬腳Q度十足，蘸上醬料後會更香。生菜包著豬腳入口，清爽中帶有甜辣的滋味。生菜可以續加一次，還可以包上隨餐附贈的韭菜蘿蔔和娃娃菜，或者娃娃菜單包韭菜蘿蔔就很美味了! 這道東大門溫豬腳我強力推薦，和生菜的組合超級加分，把它當生菜包肉吃，絕對爽感十足啊!
🚩B: 起司煎餅(韭菜/海鮮)🚩
起司煎餅外觀上像極了披薩，入口脆脆的口感，中間粉漿Q度十足。煎餅上放有許多蝦仁、花枝、魷魚類的料和起司，豐富的口感層次混合著韭菜香氣，口味令人驚艷。沾上一旁附的沾醬，鹹香味和微酸感更增添了煎餅溫順Q軟的迷人之處，這道秒殺!
🚩C: 香腸年糕串🚩
用竹籤將德式香腸和年糕串在一起，佐以韓式辣醬包覆著。德式香腸的煙燻味和年糕的組合意外合拍，加上韓式辣醬的助攻，讓整體口味平衡達到一個完美的境界，香啊! 要不是東大門韓國特色料理每道餐點都是份量十足，讓我們小鳥胃塞不下更多，不然這香腸年糕串總覺得一份不夠，還想再多來幾份!
🚩飲料: 水梨汁/ 白葡萄汁/ 香蕉牛奶/ 玉米鬚茶🚩
罐裝的飲料都是從韓國進口的特色飲品，有些在外面都沒有看過。無糖的玉米鬚茶，入口淡淡的玉米香，特別的風味卻又感到順口，對於我這樣的無糖飲料者是一喝就愛上。順口的飲料搭配美味的餐點，人生哪有什麼不滿足!
東大門韓國特色料理的餐點真的沒話說，尤其是東大門溫豬腳，豬腳口感勝過萬鑾，包上生菜品嚐更香、更美味。今天的料理有豬、有雞、有海鮮，可以說是海陸美饌，澎湃到我們四人吃到在那裡動不了! 鄰座有很多學生、情侶坐滿整間店，我們是第一輪的客人，滿桌的狀態可見東大門韓國特色料理生意之好。以CP值來說，四人消費兩張藍色小朋友多一些，可以吃到飽成這樣，真的超級划算，CP值極高啊!
10月份東大門韓國特色料理西門店全新開幕，到時候我們就離東大門更近了，絕對經常報到! 道地的韓國特色料理、實惠的價格，不愧是學校附近的美食餐廳，真的超值。「東大門韓國特色料理」推薦給大家!
東大門韓國特色料理
地址: 臺北市大安區浦城街13巷29號
電話: (02)2362-1119
營業時間: 週一-週日11:00-23:30(最後入場21:30，最後點餐22:00)
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