覓牛麵鋪｜隱身台北三重的質感文青牛肉麵，醇厚湯頭加超嫩牛肉一吃入魂! - 肉依小姐吃什麼

台北又有厲害的牛肉麵可以吃了，最近在三重發現這家【覓牛麵鋪】，開幕不久就擁有4.3顆星好評價，以每日新鮮熬煮的講究湯頭，搭配燉到軟嫩的牛肉及牛筋，打造出讓人欲罷不能的好滋味，另外還有很厲害的蔥鹽雞腿飯，超大隻的雞腿讓肉肉控絕對滿足，快趁爆紅人變多之前來試看看!

環境分享

▼【覓牛麵鋪】位於新北市三重區龍門路上，灰白色系的外觀質感又低調，鄰近三重國中和三重國小，從捷運三重國小站步行10分鐘即可抵達，開車可停放附近的收費停車場。

▼【覓牛麵鋪】的用餐空間明亮乾淨，以灰色搭配深藍色系，打造出簡約又時髦的氛圍，分為多人桌以及適合單人的座位區。

▼【覓牛麵鋪】採取自助用餐模式，提供多款醬料可以自行取用，包含酸菜、蔥花、牛辣油、辣椒醬，特別推薦他們家的自製酸菜，酸中帶點微甜的風味很解膩，還有辣椒醬也很厲害，香麻卻不嗆辣，加進牛肉湯中超級香!

▼【覓牛麵鋪】湯頭都是每日新鮮熬煮而成，可以選擇紅燒番茄或是清燉口味。

菜單

【覓牛麵鋪】以手工牛肉麵為主打特色，有紅燒、番茄和清燉三款湯頭，不吃牛的話也有水餃、麵食、雞腿飯等多款選擇。

餐點介紹

半筋半肉麵💰180元

▼人氣招牌的半筋半肉麵，一次能吃到牛肉和牛筋部位，肉量給料超大方，吃起來相當過癮，特別喜歡它們家牛筋的口感，吸足了湯頭的精華，QQ彈牙又好咬，牛肉更是燉到十分軟爛，輕咬便立刻化開!

▼紅燒湯頭醇厚又順口，充滿著濃厚的牛肉香氣，搭配帶點粗度的嚼勁麵條，吃起來超涮嘴，讓人忍不住一口接一口~

蔥鹽雞腿飯💰120元

▼深得我心的這碗蔥鹽雞腿飯，尺寸超大隻的滷雞腿，幾乎快蓋住整碗飯了，雞腿肉滷製得很入味，肉質軟嫩好咬，加上頂頭的蔥鹽更是加分，吃起來更加爽口下飯，整份吃完會超有飽足感。

小菜💰40元

▼每日堅持純手工製作的小菜系列，品項相當豐富多元，黃金泡菜酸勁很夠，爽脆多汁的口感好開胃，小黃瓜甜中帶脆我也好愛，另外涼拌鴨賞鹹鹹香香，味道不會過鹹過甜，搭配牛肉麵享用好對味~

用餐心得

顛覆我對傳統小吃店的印象，【覓牛麵鋪】的環境整潔明亮，還有冷氣開放吃起來很舒服，最重要的是餐點口味也不馬虎，牛肉麵醇厚的湯頭喝得出用心，還有超嫩牛肉及Q彈牛筋都很厲害，份量更是相當真材實料，超大一碗吃完會超級飽足，如果在我家附近應該會天天報到!

店家資訊

覓牛麵鋪

粉絲團：覓牛麵鋪 FB

地址：新北市三重區龍門路212號

電話：02-2976-2031

營業時間： 11:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/