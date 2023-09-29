湖の怪物咖啡｜萌獸入侵。發現小湖怪｜古早味紅龜粿｜日月潭景點推薦 - 小米食

湖の怪物｜萌獸入侵。發現小湖怪👹
日月潭除了觀覽水色，還有明媚山光可以同賞，越過一山又一山，由群山環抱的湖の怪物咖啡，，靜靜等待旅客的到訪。
所見之處一片蔥鬱，宛如徜徉於綠海之中，令雙眼很好地愜意了一回，還有巴掌大的萌獸小湖怪紅龜粿等你來收服～
湖の怪物咖啡｜店內環境
位於日月潭環湖公路旁的湖の怪物，由質樸優美的日式建築和自然的舒心景致相襯；
在爛漫的午茶時光裡，讚嘆瑰麗的波光山色，感受與山林合一的靜謐美好。
小木屋裡為湖の怪物的室內坐區，日式的榻榻米坐席，令氛圍增添了幾分優雅詩意，
默坐窗邊觀覽療癒山景與老屋顏之美，啊~幸福在人間！
除了有好喝的日月潭紅茶與山茶之外，還有打響當家名號的人氣甜點萌獸紅龜粿，以湖怪為設計發想，萌獸們透過古樸紅龜粿之姿，與眾粉龜在一起相見歡；讓我們在一杯山茶的時間裡，與自然輕聲對話並讓心細細沈澱。
湖の怪物咖啡｜菜單MENU
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(取自 湖の怪物 官方)
湖の怪物咖啡｜餐點介紹
✿ 返璞歸真・懷舊手作｜350
➤ 上層｜三隻小湖怪
➤ 下層｜小時候烤餅/台灣糕仔
做了半輩子紅龜粿的阿嬤，將技藝傾其所有的傳承接棒，巴掌大的萌獸小湖怪、保留了老台灣滋味，巧增了新世代奇趣想像，將新與舊很好的交錯融合，真是個討喜的小東西。
雙層竹編盤裡，包含了上層粉、綠、紫三款湖怪紅龜粿，還有下層的烤餅與糕仔。烤過的紅龜粿，酥中帶軟，自帶柔潤與柔甜，
其中最喜歡色呈嫩粉的花生芝麻了，每一口皆能感受到兒時的樸實味；
紫湖怪為鹹香味的芋頭肉鬆；
綠萌獸的肚子裡藏的是抹茶紅豆，除了顏色絕配之外，滋味也經典合拍，值得等待與珍存的返璞歸真。
✿ 巴斯克烤乳酪蛋糕｜＄160
醇香濃滑、軟柔化口的巴斯克乳酪一直是米的心中愛，
長相雖無奇，滋味卻迷人討喜；佐上一杯，嘴角已上揚。
✿ 台灣原生山茶｜＄220
這次來日月潭，喝了好多台茶18，決定換點新味，來杯百年老欉好了。
原以為會是壺強烈濃茶，殊不知茶韻如此圓潤飽滿且醇爽怡人，初聞還有一絲淡雅玫瑰香，配著古味糕餅，好極了。
✿ 焦糖海鹽拿鐵｜＄180
入口漫著焦糖的甜香氣息，海鹽的鹹度令拿鐵畫上幾分重點，配上窗外這幅唯美山景，幸福足矣。
湖の怪物咖啡｜店家資訊
📮 南投縣魚池鄉平和巷78號
🕙 10:00-16:00(最後接單)/無定休
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➤ 設有停車場
➤ 室內座位採預約制｜開放前7天線上預約｜點我
湖の怪物咖啡｜店家地圖