為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 桃園高質感火鍋！海鮮都是現撈給你看，超大沙公蟹螯好浮誇好鮮甜～特約總圖特約停車場P

桃園高質感火鍋！海鮮都是現撈給你看，超大沙公蟹螯好浮誇好鮮甜～特約總圖特約停車場P

2023-09-29 20:43:55 Alma Lee 人氣：111
share
窩客好文

Alma Lee

發表篇數：219篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蟳鮮屋桃園藝文店
place桃園市桃園區中正路1115巷3號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

桃園高質感現撈活海鮮！

藏在桃園藝文這間海鮮鍋物，大水族箱有龍蝦、鮑魚與沙公海鮮，主打現撈的活體海鮮，沙公蟹螯超浮誇！好大一個塞進嘴裡超享受，有特約停車場，吃飯不用擔心停車問題，二樓靠窗區很適合聚餐拍照，內用明北海道十勝乳源Niseko無限吃～GOOGLE評論滿分達5顆星當然要來吃一下！

蟳鮮屋桃園藝文店 在哪？

這間高質感活體鍋物，就藏在桃園中正藝文新埔六街巷子內，從Friday旁巷子走進去就到，店的位置很好眼熟！原來之前是恆八味屋，蟳鮮屋提供特約停車場，附近也有其它停車場，來吃飯不用擔心停車問題～

  • 訂位專線：03-3168705
  • 地址：桃園市桃園區中正路1115巷3號
  • 營業時間：11:30~14:30/17:00~21:30
  • 公休：星期一

特約停車場 P

蟳鮮屋特約停車場！就在「桃園市立圖書館B1停車場」步行約7~8分鐘，每桌消費滿1000元可抵一小時，每台車最多折抵兩小時，吃飽還能走回去總圖或公園散步，消化一下。

一樓超大活體水族箱

一進去就被這超大活體水族箱吸引！親子客也能圍繞著水族箱坐，現場也有提供兒童座椅，一樓有兩人與四人桌，燈光較昏暗帶點溫馨感，二樓用餐環境更寬敞，洗手間也在二樓。

爸媽也能好好用餐！現場提供小朋友書籍與拼圖書，每本都好新，連塑膠袋都沒有拆呢～

二樓靠窗桌好舒適！

二樓空間很寬敞，可容納不少客人，柔和的木質色加上自然光投射，坐這用餐很舒適，想要拍照的朋友，二樓靠窗區訂起來～

蟳鮮屋桃園藝文店 MENU

蟳鮮屋菜單有很多選擇，主打現撈活體海鮮，肉的品質也是有選過，有沙公沙母、澳洲水姑娘、活跳海龍王水產鍋、日本A5和牛、美國prime牛小排、美國prime肋眼牛…等，每鍋從380元～2999元之間，都是套餐價喔～

  • 提供刷卡、現金付款
  • 收取10％服務費

蟳鮮屋桃園藝文店MENU詳細內容！請點我～

現撈 活體海鮮

喜歡吃海鮮活體的朋友！蟳鮮屋絕對適合你，老闆為了提供最新鮮的海鮮，水族箱循環系統，讓每隻海鮮都活碰亂跳，有白蝦、鮑魚、澳洲水姑娘龍蝦、沙公…等，海鮮都是現撈給你看，領薪水、慶生就吃好一點。

新鮮生猛的大沙公！今天就是你了！

沙公是體型較大的蟳，很多饕客都會指定要吃，今天這隻大沙公有14、15兩重！

現場處理大沙公

新鮮現撈趁立刻處理，廚師每天都在處理海鮮，三兩下就把沙公剪切好，自己買海鮮沙公也不便宜，重點是我不會處理，我比較適合坐這等吃～

自助醬料區．明治冰淇淋

自助區有醬料與冰淇淋，4種北海道十勝乳源Niseko，可以選碗裝或脆皮筒！

提供熱熱的高山烏龍茶！茶葉也是特別選過～

麻辣鴨血

今天的開胃菜很不一樣！點了一碗麻辣鴨血來吃，這的麻辣鴨血也是廚師自己煮，一口咬下就能感受到爆開快感，鴨血口感軟嫩，鹹香辣麻很入味，還超下飯耶～

海陸餐就是那麼霸氣！海鮮盤加上牛小排、伊比利豬，還有菜多的菜盤，多吃原型食物兼顧健康又營養。

我們點了兩個套餐！主食可選米飯、粿仔條、烏龍麵或冬粉，套餐均附飲料！

日式昆布原味鍋

經典不敗的原味湯底，選用日本昆布加上新鮮蔬果去，加上豐富的時蔬菜盤，煮出來的湯底更清甜，菜盤有奶油白菜、梨山高麗菜、水果玉米、車輪南瓜、有機豆皮、玉米筍、香菇…等，我們喜歡這種，沒有太多加工食品～

南部小農水果玉米好甜！梨山高麗菜水份含量高，煮軟撈起來清脆香甜。

 NEW 泰式東央鍋

鴛鴦鍋另一半是泰式東央鍋底，鍋底120元送一杯泰式奶茶！東央鍋湯底加了番茄、檸檬葉、香茅與洋蔥熬煮，湯色看起來很深像冬蔭功，喝起來卻清爽多了，酸辣度剛好適合涮海鮮吃～

  • 點泰式東央鍋送泰式奶茶一杯！

改良過的泰式奶茶！茶味與奶香互不搶味，比平常喝的泰奶更不甜喔～

粿條好Ｑ彈久煮不爛，吸附東央酸辣湯好吃！

牛小排涮肉

海陸套餐肉品皆是4盎司，牛小排紅白色相間，油脂分佈細緻，吃鍋物最喜歡點牛小排！雖然店家有提供玫瑰鹽，但好的肉吃原味就很讚～

牛小排放到鍋裡輕輕涮幾秒，原本紅色涮成粉嫩肉色就可以夾起，姐妹淘喜歡吃五分熟，我喜歡七分熟，每一口都那麼滑嫩好吃，一涮好就被一掃而空。

伊比利梅花豬

伊比利豬梅花黑豬肉，用的是bellota等級！是吃橡子果、香草與橄欖長大，油脂少肉質結實，和牛肉比起來絲毫不遜色，吃起來沒有豬腥味。

伊比利梅花豬涮到全熟才能食用！口感鮮嫩又滑順，沾點鍋物醬一樣清爽不膩口，配點時蔬一起吃更有滿足感。

沙公海陸套餐

這盤海鮮真的好奢侈！現撈大沙公有14、15兩重，有現撈活鮑魚、蛤蠣與台東白蝦，兩顆北海道生干貝，光是沙公這兩個蟹螯就夠霸氣，是大干貝的4~5倍大，我嘴角不自覺都往上揚啦～

這蟹殼黃會不會太多了！極鮮的螃蟹味就在這～

螃蟹螯夾起來挺有重量！一不小心就滑掉啦～

剛才還扭來扭去的活鮑魚，清洗乾淨、簡單劃個三刀就能上桌！

提供沙漏計時器！倒放一次約3分鐘，每一種生鮮食材都有適合的時間，有疑問可以問店員，像大大的螃蟹螯煮個3分鐘最剛好～

新鮮活鮑魚簡單涮煮，吸附滿滿泰式東央湯，每一口肉質都Q彈到不行，越咀嚼越鮮甜，想要更自然鮮美涮原味昆布就對了！

看看這蟹黃！姊妹淘食慾都被激發了！這沙公太大隻，還切成三段煮，才放兩段蟹肉就把原味湯塞滿了～

現撈的蛤蠣與白蝦同樣好新鮮！白蝦好彈跳、蛤蠣飽滿會爆漿～

如果胃口夠好！這原味湯底絕對不能浪費，我們已經煮過活體海鮮，所有精華都融合到湯底，加點白飯煮成粥超讚～

垂涎三尺就是在形容這兩盤！

這沙公鮮度爆表！

蟹黃很珍貴不能浪費，蟹黃帶點半凝固狀最剛好，加上細緻蟹肉一起吃根本是天作之合！

蟹殼放進去煮一下就起鍋！一口塞入甘美蟹膏，好滑順軟綿沒有一點腥味。

超大蟹螯

這尺寸有多大自己看！誰禁得起這誘惑，螃蟹的鮮甜被緊緊鎖在裡面，現場提供螃蟹工具蟹鉗，這沙公殼好硬，如果力氣太小，可以請店員帶回廚房協助打開～

脫殼的沙公蟹螯肉質肥腴！每一口都那麼飽滿甜潤，帶有清甜的自然海味，一絲絲的肥嫩蟹肉好有水潤感，太幸福了～

最喜歡大口邊吃邊聊！北海道十勝乳源Niseko冰淇淋做結尾，冰淇淋甜筒很脆，姐妹淘說好吃～

中秋吃飯！點和牛送海鮮

剛好看到店家有活動，分享給有興趣的朋友，中秋節點和牛套餐就送海鮮拼盤～

  • 中秋節活動 9/26～10/10

▽ 免費景點！桃園最美圖書館，超大空間比圖書館舒適，還有規劃兒童區，想坐哪就坐哪~

*喜歡吃活體海鮮的朋友！來趟蟳鮮屋滿足你挑剔的嘴，從菜盤、肉品到活體海鮮都是特別選過，鍋物套餐在500元～2780元之間，活跳跳的海鮮超讚，吃飽還能去桃園總圖逛逛喔～

 

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

蟳鮮屋和牛·海鮮健康鍋物

電話：03-3168705

地址：桃園市桃園區中正路1115巷3號（Friday巷子裡）

營業時間：11:30~14:30/17:00~21:30

公休：星期一

粉絲專頁：蟳鮮屋 和牛·海鮮·健康鍋物 -桃園藝文店

交通資訊


延伸閱讀




檢舉
share
chevron_left

跑來豆花店點早午餐？點早午餐就送豆花一碗，古
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Alma Lee

發表篇數：219篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店 照片

汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店

4.73 (6人評鑑)

區域：桃園市中壢區
陽廚mini鍋 照片

陽廚mini鍋

4.15 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
珍上堂海陸火鍋城 照片

珍上堂海陸火鍋城

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
錢都日式涮涮鍋-桃園南平店 照片

錢都日式涮涮鍋-桃園南平店

4.15 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
悠嗝鍋物 照片

悠嗝鍋物

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龜山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up