桃園高質感火鍋！海鮮都是現撈給你看，超大沙公蟹螯好浮誇好鮮甜～特約總圖特約停車場P

桃園高質感現撈活海鮮！

藏在桃園藝文這間海鮮鍋物，大水族箱有龍蝦、鮑魚與沙公海鮮，主打現撈的活體海鮮，沙公蟹螯超浮誇！好大一個塞進嘴裡超享受，有特約停車場，吃飯不用擔心停車問題，二樓靠窗區很適合聚餐拍照，內用明北海道十勝乳源Niseko無限吃～GOOGLE評論滿分達5顆星當然要來吃一下！

蟳鮮屋桃園藝文店 在哪？

這間高質感活體鍋物，就藏在桃園中正藝文新埔六街巷子內，從Friday旁巷子走進去就到，店的位置很好眼熟！原來之前是恆八味屋，蟳鮮屋提供特約停車場，附近也有其它停車場，來吃飯不用擔心停車問題～

訂位專線：03-3168705

地址：桃園市桃園區中正路1115巷3號

營業時間：11:30~14:30/17:00~21:30

公休：星期一

特約停車場 P

蟳鮮屋特約停車場！就在「桃園市立圖書館B1停車場」步行約7~8分鐘，每桌消費滿1000元可抵一小時，每台車最多折抵兩小時，吃飽還能走回去總圖或公園散步，消化一下。

一樓超大活體水族箱

一進去就被這超大活體水族箱吸引！親子客也能圍繞著水族箱坐，現場也有提供兒童座椅，一樓有兩人與四人桌，燈光較昏暗帶點溫馨感，二樓用餐環境更寬敞，洗手間也在二樓。

爸媽也能好好用餐！現場提供小朋友書籍與拼圖書，每本都好新，連塑膠袋都沒有拆呢～

二樓靠窗桌好舒適！

二樓空間很寬敞，可容納不少客人，柔和的木質色加上自然光投射，坐這用餐很舒適，想要拍照的朋友，二樓靠窗區訂起來～

蟳鮮屋桃園藝文店 MENU

蟳鮮屋菜單有很多選擇，主打現撈活體海鮮，肉的品質也是有選過，有沙公沙母、澳洲水姑娘、活跳海龍王水產鍋、日本A5和牛、美國prime牛小排、美國prime肋眼牛…等，每鍋從380元～2999元之間，都是套餐價喔～

提供刷卡、現金付款

收取10％服務費

◎ 蟳鮮屋桃園藝文店MENU詳細內容！請點我～

現撈 活體海鮮

喜歡吃海鮮活體的朋友！蟳鮮屋絕對適合你，老闆為了提供最新鮮的海鮮，水族箱循環系統，讓每隻海鮮都活碰亂跳，有白蝦、鮑魚、澳洲水姑娘龍蝦、沙公…等，海鮮都是現撈給你看，領薪水、慶生就吃好一點。

新鮮生猛的大沙公！今天就是你了！

沙公是體型較大的蟳，很多饕客都會指定要吃，今天這隻大沙公有14、15兩重！

現場處理大沙公

新鮮現撈趁立刻處理，廚師每天都在處理海鮮，三兩下就把沙公剪切好，自己買海鮮沙公也不便宜，重點是我不會處理，我比較適合坐這等吃～

自助醬料區．明治冰淇淋

自助區有醬料與冰淇淋，4種北海道十勝乳源Niseko，可以選碗裝或脆皮筒！

提供熱熱的高山烏龍茶！茶葉也是特別選過～

麻辣鴨血

今天的開胃菜很不一樣！點了一碗麻辣鴨血來吃，這的麻辣鴨血也是廚師自己煮，一口咬下就能感受到爆開快感，鴨血口感軟嫩，鹹香辣麻很入味，還超下飯耶～

海陸餐就是那麼霸氣！海鮮盤加上牛小排、伊比利豬，還有菜多的菜盤，多吃原型食物兼顧健康又營養。

我們點了兩個套餐！主食可選米飯、粿仔條、烏龍麵或冬粉，套餐均附飲料！

日式昆布原味鍋

經典不敗的原味湯底，選用日本昆布加上新鮮蔬果去，加上豐富的時蔬菜盤，煮出來的湯底更清甜，菜盤有奶油白菜、梨山高麗菜、水果玉米、車輪南瓜、有機豆皮、玉米筍、香菇…等，我們喜歡這種，沒有太多加工食品～

南部小農水果玉米好甜！梨山高麗菜水份含量高，煮軟撈起來清脆香甜。

NEW 泰式東央鍋

鴛鴦鍋另一半是泰式東央鍋底，鍋底120元送一杯泰式奶茶！東央鍋湯底加了番茄、檸檬葉、香茅與洋蔥熬煮，湯色看起來很深像冬蔭功，喝起來卻清爽多了，酸辣度剛好適合涮海鮮吃～

點泰式東央鍋送泰式奶茶一杯！

改良過的泰式奶茶！茶味與奶香互不搶味，比平常喝的泰奶更不甜喔～

粿條好Ｑ彈久煮不爛，吸附東央酸辣湯好吃！

牛小排涮肉

海陸套餐肉品皆是4盎司，牛小排紅白色相間，油脂分佈細緻，吃鍋物最喜歡點牛小排！雖然店家有提供玫瑰鹽，但好的肉吃原味就很讚～

牛小排放到鍋裡輕輕涮幾秒，原本紅色涮成粉嫩肉色就可以夾起，姐妹淘喜歡吃五分熟，我喜歡七分熟，每一口都那麼滑嫩好吃，一涮好就被一掃而空。

伊比利梅花豬

伊比利豬梅花黑豬肉，用的是bellota等級！是吃橡子果、香草與橄欖長大，油脂少肉質結實，和牛肉比起來絲毫不遜色，吃起來沒有豬腥味。

伊比利梅花豬涮到全熟才能食用！口感鮮嫩又滑順，沾點鍋物醬一樣清爽不膩口，配點時蔬一起吃更有滿足感。

沙公海陸套餐

這盤海鮮真的好奢侈！現撈大沙公有14、15兩重，有現撈活鮑魚、蛤蠣與台東白蝦，兩顆北海道生干貝，光是沙公這兩個蟹螯就夠霸氣，是大干貝的4~5倍大，我嘴角不自覺都往上揚啦～

這蟹殼黃會不會太多了！極鮮的螃蟹味就在這～

螃蟹螯夾起來挺有重量！一不小心就滑掉啦～

剛才還扭來扭去的活鮑魚，清洗乾淨、簡單劃個三刀就能上桌！

提供沙漏計時器！倒放一次約3分鐘，每一種生鮮食材都有適合的時間，有疑問可以問店員，像大大的螃蟹螯煮個3分鐘最剛好～

新鮮活鮑魚簡單涮煮，吸附滿滿泰式東央湯，每一口肉質都Q彈到不行，越咀嚼越鮮甜，想要更自然鮮美涮原味昆布就對了！

看看這蟹黃！姊妹淘食慾都被激發了！這沙公太大隻，還切成三段煮，才放兩段蟹肉就把原味湯塞滿了～

現撈的蛤蠣與白蝦同樣好新鮮！白蝦好彈跳、蛤蠣飽滿會爆漿～

如果胃口夠好！這原味湯底絕對不能浪費，我們已經煮過活體海鮮，所有精華都融合到湯底，加點白飯煮成粥超讚～

垂涎三尺就是在形容這兩盤！

這沙公鮮度爆表！

蟹黃很珍貴不能浪費，蟹黃帶點半凝固狀最剛好，加上細緻蟹肉一起吃根本是天作之合！

蟹殼放進去煮一下就起鍋！一口塞入甘美蟹膏，好滑順軟綿沒有一點腥味。

超大蟹螯

這尺寸有多大自己看！誰禁得起這誘惑，螃蟹的鮮甜被緊緊鎖在裡面，現場提供螃蟹工具蟹鉗，這沙公殼好硬，如果力氣太小，可以請店員帶回廚房協助打開～

脫殼的沙公蟹螯肉質肥腴！每一口都那麼飽滿甜潤，帶有清甜的自然海味，一絲絲的肥嫩蟹肉好有水潤感，太幸福了～

最喜歡大口邊吃邊聊！北海道十勝乳源Niseko冰淇淋做結尾，冰淇淋甜筒很脆，姐妹淘說好吃～

中秋吃飯！點和牛送海鮮

剛好看到店家有活動，分享給有興趣的朋友，中秋節點和牛套餐就送海鮮拼盤～ 中秋節活動 9/26～10/10

▽ 免費景點！桃園最美圖書館，超大空間比圖書館舒適，還有規劃兒童區，想坐哪就坐哪~

*喜歡吃活體海鮮的朋友！來趟蟳鮮屋滿足你挑剔的嘴，從菜盤、肉品到活體海鮮都是特別選過，鍋物套餐在500元～2780元之間，活跳跳的海鮮超讚，吃飽還能去桃園總圖逛逛喔～

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蟳鮮屋和牛·海鮮健康鍋物

電話：03-3168705

地址：桃園市桃園區中正路1115巷3號（Friday巷子裡）

營業時間：11:30~14:30/17:00~21:30

公休：星期一

粉絲專頁：蟳鮮屋 和牛·海鮮·健康鍋物 -桃園藝文店

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