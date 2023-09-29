媽祖宮九塊厝生態園區 青蛙裝漁夫體驗 X 虱目魚美味饗宴 X 赤腳洋門神

台南市安南區「媽祖宮九塊厝生態園區」專業虱目魚養殖解說，櫓魚栽、數魚苗、拉吊罾、學拋八掛網，品嚐美味的虱目魚佳餚，穿著漁夫裝 (青蛙裝) 圍網捕魚，小心奕奕的行走在魚塭裡，腳步一陷一拉之間，感覺好像在太空漫步，這是都市生活裡不會有的體驗。府城天險鎮門宮，赤腳洋門神手持兵器，頭戴螃蟹、龍蝦，濃眉大眼、高鼻子，很特別！全台僅有。鹿耳門溪口落日西斜波平浪靜，美麗的「鹿耳夕照」歷歷在目，聽著波浪聲響，放鬆心情，洗滌身心靈。



「媽祖宮九塊厝生態園區」位於台南市安南區顯宮里，四塊計畫停養的虱目魚漁塭，在無水產養殖專業的顯宮里女婿蔡春風，從零開始學習的努力與規畫下，美麗轉身成為台南最夯的生態休憩魚池。這裡除了專業虱目魚養殖解說、櫓魚栽、數魚苗、拉吊罾、學拋八掛網外，更提供青蛙裝下水圍網捕魚，進行漁夫體驗，還能划竹筏、坐輪胎玩碰碰船。



導覽老師蔡春風表示，台江安南地區的虱目魚養殖魚塭有二種：淺坪魚塭及深水魚塭。淺坪魚塭，面積較大，深度淺約 30 ~ 40cm，因水淺保溫不易，寒流來時虱目魚常大量凍斃，目前深水魚塭養殖較多。



虱目魚，早期魚苗來源依賴近岸河口捕撈之天然苗，自 1978年首次虱目魚人工繁殖成功，並於 1983年建立虱目魚自然產卵技術後，虱目魚魚苗得以量產可完全養殖。過往養殖戶為獲取虱目魚魚苗，必須到河口「櫓魚栽」，為方便入水工作都會穿上「圍私裙」 (照片：左)。

櫓魚栽是一種單人操作，使用三角網 (櫓網) 捕捉饅魚苗或是虱目魚苗的方式，櫓網是手抄網的一種，竹竿上綁著細網與浮具 (浮球)，浮具可幫助櫓網浮於水面，減省櫓網的重量，降低操作的疲勞。



捕獲的魚苗放入缸盆，用扁擔挑回，行進間必須要持續搖晃來產生氧氣，來增加魚苗的存活率。



在買賣魚苗時，為方便計算數量，養殖戶衍生出一種「數魚歌」，用碗舀魚「數魚苗」，配合吟唱曲調，一邊唱一邊算，非常有趣。(照片中非虱目魚魚苗，以大肚魚苗代替)



八卦網，在使用時要利用扭腰的力道，將網子從 45度角拋甩出去，拋時藉由離心力道讓網撒開成圓形，此時下方的鉛塊會讓網子往下沈，撒出去的網子形狀越圓，魚網的面積越大，網到的漁獲越多。



蜈蚣網，網具的形狀酷似蜈蚣，三個網格為一組，中間格留有一個喇叭形入口，方便魚蝦蟹進入網格中，蜈蚣網收放容易又不佔空間，是台灣河川、淺灘常見的捕撈漁獲的方式。



吊罾 (音同曾，又稱「四手網」)，是利用簡易槓桿原理便能將水中魚蝦撈起的裝置。吊罾是一面由竹架所撐起的方形大網，透過Ｌ形的支架與轉軸，壓下時將網具升起，為了省力後段的支架會藉由重物增加重量，以方便操作。



虱目魚是台灣的主要養殖魚種之一，肉質鮮美富含蛋白質，因魚肉呈乳白色，又被稱為「牛奶魚」。虱目魚也被稱為「國姓魚」，最常見的說法是鄭成功登路鹿耳門時，漁民獻上虱目魚，鄭成功詢問這是「甚麼魚」，後人便相傳鄭成功賜此魚名為「甚麼魚」，而訛音為「虱目魚」。也有一說是虱目魚被捕獲後，眼球外圍的透明組織 (魚類學上稱之為脂性眼瞼) 中的膠原蛋白會漸漸變得混濁，看起來很像眼睛被塞住，台語發音為「塞目」，而「塞」的台語發音與中文「虱」的台語發音相似，所以就寫作「虱目魚」。



下水前，導覽老師示範穿著漁夫裝 (青蛙裝)，重點是後方的綁繩記得交叉，且要向上拉緊，才能防止漁夫裝滑落掉進水，青蛙裝進水，可是會讓人在魚塭裡動彈不得的。漁夫裝因為完全防水，所以穿起來挺悶熱的，不過一下水就涼了。



穿上青蛙裝後，坐上竹筏船，準備圍網捕魚，進行漁夫體驗。



圍網捕魚前，養殖戶會以船筏晃動池水，並用竹竿拍打水面，虱目魚受到驚嚇，會像飛魚般成群躍出水面，目的是藉此讓虱目魚將魚腸中的髒東西排出，減少土味，這是老一輩的養殖智慧。為避免虱目魚跳出時撞擊臉部傷及眼睛，參與體驗的每個人都必需要戴上護目鏡。



圍網捕魚，小心奕奕的行走在魚塭裡，每向前走一步都會感覺腳是下陷的，等停止下陷站穩腳步，再移動重心努力拉起另一隻腳，慢慢的小步跨向前，腳步一陷一拉之間，這種感覺好像在太空漫步，是都市生活裡不會有的體驗。



划竹筏、坐輪胎玩碰碰船。



虱目魚美味饗宴，虱目魚鮮肉包 (內餡：豬肉、虱目魚與西瓜綿)、虱目魚韮菜盒子、虱目魚丸與虱目魚湯。



虱目魚多刺，魚體有 222根刺，怕魚刺哽喉，常讓消費者望而卻步，為讓消費者安心食用，已有業者進行專業除刺加工，生產無刺虱目魚真空包裝，提供宅配購買。



品嚐完虱目魚的美味，在導覽老師的帶領下前往「跨鹿耳門溪自行車橋」，漫遊鹿耳門溪。



鹿耳門溪其實不是溪，而是古早年代一條可以供給船隻航行的港道，因為形狀像鹿耳而得名。清道光年間，台將內海淤淺，原來一望無際的海洋變成沙洲陸地，而鹿耳門港道也歷經多次浮沈變化，最後形成一條細小流長的鹿耳門溪。與一般溪流不同的是鹿耳門溪的溪頭 (上游) 在海，沒有溪尾，水流來自海水的漲退潮。鹿耳門溪中佈滿著蚵棚，今年 (2023) 八月二個颱風襲台，蚵民為避免一整年心血流失，蚵農已完成牡蠣搶收，只剩蚵棚漂架浮水面。



跨鹿耳門溪自行車橋，單塔對稱脊背橋，橋長 88公尺，橋面板寬度由 7公尺漸變至 15公尺以呈現帆船意象，塔柱淨高約 11公尺，兩側各拉 3條斜張鋼纜，塔柱頂並設置高度約 3公尺的『魚躍鹿耳』石雕品圖騰。



堤岸邊觀景台，遠眺鹿耳門天后宮。



「府城天險」位於台南市鹿耳門溪口，「府城天險」石碑佇立在堤防的盡頭。這裡是清朝初期 (1683) 台灣與大陸商賈往來的唯一正口，當時這進出台江內海的鹿耳門港道，因鐵板沙地質，航道怖滿沙洲，險惡曲繞難以通過，故有天險之稱。



時光倒回三百六十多年前，明永曆15年 (1661) 鄭成功率兵攻台，駐守台灣的荷蘭將領認為，鹿耳水道狹窄，堅石暗礁四伏，舟船難行，所以未在此駐兵，而鄭成功利用大潮率船，順利進入台江內海，讓荷蘭將領措手不及，進而攻下普羅民遮城 (赤崁樓) 與熱蘭遮城 (安平古堡)，結束荷蘭據台 38年的歷史，展開明鄭治台歷史。



鄭成功，出生于西元 1624年 (明天啟四年 ) 8月27日，日本九州長崎縣平戶市，逝世於西元 1662年6月23日得年39歲，是鄭芝龍的長子，原名鄭森，字明儼、大木，幼名福松。府城天險旁的沙灘地，相傳是鄭成功登陸下馬磨刀之處，立有一尊 2公尺高的鄭成功石像。



堤防旁樸素的明式建築「鎮門宮」，主祀延平郡王鄭成功，鎮門宮旁圍繞著十八羅漢石雕，石雕神態栩栩如生。



「鎮門宮」由藝術家林中信所作的西洋門神彩繪，畫法和風格十分特別，值得細心欣賞。



鎮門宮的六位門神中，有兩位「赤腳洋門神」很特別！是全台僅有，赤腳洋門神手持兵器，頭戴螃蟹、龍蝦，濃眉大眼、高鼻子，林中信以洋人的形象繪製，並取名為「鹿風」及「耳順」，他認為荷蘭人戰敗，應留在鄭成功身邊守護台灣。傳言 2003年赤腳洋門神向管理人林忠民托夢，因沒穿鞋腳冷，廟方還特別舉辦門神祭，火化紙鞋給二位荷蘭門神。



今年 (2023) 正值台江建庄二百年，台南市府在此地製作大型藝術裝置「美麗的蛻變」，彩色菅芒在鹽分地帶中深耕茁壯，開出春花。



藝術家游文富以彩色竹籤創造鹽分地帶長出多彩菅芒的美麗意象，菅芒象徵著台江先民不畏艱苦的墾拓精神，在層層包覆的菅芒迷宮中穿梭遊走，最終將抵達佇立於中心的竹編巢居，這裡是台江人在這片鹽分土地上美麗的蛻變，是落地生根、成家立業的象徵，也是鹿耳門溪口最夯的打卡景點。



鹿耳門溪口落日西斜波平浪靜，美麗的「鹿耳夕照」歷歷在目，夕陽餘暉，海面上泛著耀眼金色光芒，輕風拂面望著眼前的台灣海峽，聽著波浪聲響，放鬆心情，洗滌身心靈。



府城天險

地址：台南市安南區媽祖宮一街345巷420號

媽祖宮九塊厝生態園區

地址：台南市安南區媽祖宮二街126巷215號

電話：0931 533 221 (蔡春風)

官網：https://shop1688.com.tw/aom20200930022/

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