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根本童話裡的咖啡館！不咖啡BuCafe 藤蔓老宅氛圍太迷人，咖啡迷必點愛爾蘭咖啡。

不咖啡BuCafe高雄美食高雄咖啡鼓山美食
2026-05-17 14:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

藤蔓包覆的歐式老宅藏著高雄人氣咖啡館，自家烘焙單品與少見愛爾蘭咖啡成招牌，復古氛圍與職人手沖吸引不少咖啡迷朝聖。

咖啡迷衝了！位於高雄美術館周邊的自家烘焙咖啡店「不咖啡BuCafe」，以綠色藤蔓包覆的歐式平房外觀，在街角營造出宛如童話場景般的氛圍，也因此成為不少咖啡控的高雄咖啡館口袋名單之一。店內主打自家烘焙單品咖啡，其中較少見的愛爾蘭咖啡更是人氣品項。除了咖啡表現受到不少熟客肯定外，親切溫暖的經營風格，也讓「不咖啡BuCafe」 在高雄美術館一帶穩定經營超過14年，累積不少在地支持者。

▲高雄自家烘焙咖啡店「不咖啡BuCafe」，以綠色藤蔓包覆的歐式平房外觀，宛如童話場景。（攝影：楊婷雅）
▲高雄自家烘焙咖啡店「不咖啡BuCafe」，以綠色藤蔓包覆的歐式平房外觀，宛如童話場景。（攝影：楊婷雅）
▲「不咖啡BuCafe」店務皆由咖啡師兼老闆一人親力親為。（攝影：楊婷雅）
▲「不咖啡BuCafe」店務皆由咖啡師兼老闆一人親力親為。（攝影：楊婷雅）

「不咖啡BuCafe」藏身高雄美術館周邊特色咖啡廳

「不咖啡BuCafe」招牌並不算特別顯眼，但整棟被綠色藤蔓包覆的歐式小洋房外觀，仍讓人路過時很難不多看一眼，也成為頗具辨識度的高雄特色咖啡館；店內空間以 L 型木質吧檯搭配淺綠色牆面，營造溫暖放鬆的氛圍。除了吧檯座位外，另設有 2 至 4 人座雅座區，整體空間不大，卻帶有濃厚老派咖啡館的悠閒感。店務皆由咖啡師兼老闆一人親自打理，也讓整體經營風格多了幾分職人咖啡館的溫度。

▲「不咖啡BuCafe」空間以 L 型木質吧檯搭配淺綠色牆面，營造溫暖放鬆的氛圍。（攝影：楊婷雅）
▲「不咖啡BuCafe」空間以 L 型木質吧檯搭配淺綠色牆面，營造溫暖放鬆的氛圍。（攝影：楊婷雅）
▲「不咖啡BuCafe」可愛的店貓。（攝影：楊婷雅）
▲「不咖啡BuCafe」可愛的店貓。（攝影：楊婷雅）

招牌愛爾蘭咖啡，經典手法呈現大人系風味

「不咖啡BuCafe 」的愛爾蘭咖啡是不少咖啡迷特別推薦的人氣品項。老闆使用專屬高腳杯盛裝，並依循傳統做法製作，先加入威士忌與砂糖，再透過旋轉加熱方式讓糖完全融化，最後點燃威士忌帶走部分酒精氣息，整體製程相當具有儀式感；完成後的愛爾蘭咖啡擁有漂亮分層，實際品飲時不需攪拌，透過上層鮮奶油包覆，讓咖啡緩緩滑入口中，接著能感受到威士忌酒香與咖啡香氣在口中慢慢展開，風味濃郁卻不失平衡，尤其適合喜愛咖啡與酒香融合風味的咖啡迷。

▲愛爾蘭咖啡是「不咖啡BuCafe」人氣品項，老闆使用專屬高腳杯盛裝，並依循傳統做法製作。（攝影：楊婷雅）
▲愛爾蘭咖啡是「不咖啡BuCafe」人氣品項，老闆使用專屬高腳杯盛裝，並依循傳統做法製作。（美食好芃友提供）
▲愛爾蘭咖啡透過上層鮮奶油包覆，讓咖啡緩緩滑入口中，接著能感受到威士忌酒香與咖啡香氣在口中慢慢展開。（美食好芃友提供）
▲愛爾蘭咖啡透過上層鮮奶油包覆，讓咖啡緩緩滑入口中，接著能感受到威士忌酒香與咖啡香氣在口中慢慢展開。（美食好芃友提供）


「不咖啡BuCafe」店家資訊

營業時間：14:00～22:00（週一、五、六公休）
地址：高雄市鼓山區龍水里美術南二路2號
電話：07 552 4986

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不咖啡 bucafe

07-5524986
高雄市鼓山區美術南二路2號
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