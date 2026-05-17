根本童話裡的咖啡館！不咖啡BuCafe 藤蔓老宅氛圍太迷人，咖啡迷必點愛爾蘭咖啡。

咖啡迷衝了！位於高雄美術館周邊的自家烘焙咖啡店「不咖啡BuCafe」，以綠色藤蔓包覆的歐式平房外觀，在街角營造出宛如童話場景般的氛圍，也因此成為不少咖啡控的高雄咖啡館口袋名單之一。店內主打自家烘焙單品咖啡，其中較少見的愛爾蘭咖啡更是人氣品項。除了咖啡表現受到不少熟客肯定外，親切溫暖的經營風格，也讓「不咖啡BuCafe」 在高雄美術館一帶穩定經營超過14年，累積不少在地支持者。
「不咖啡BuCafe」藏身高雄美術館周邊特色咖啡廳
「不咖啡BuCafe」招牌並不算特別顯眼，但整棟被綠色藤蔓包覆的歐式小洋房外觀，仍讓人路過時很難不多看一眼，也成為頗具辨識度的高雄特色咖啡館；店內空間以 L 型木質吧檯搭配淺綠色牆面，營造溫暖放鬆的氛圍。除了吧檯座位外，另設有 2 至 4 人座雅座區，整體空間不大，卻帶有濃厚老派咖啡館的悠閒感。店務皆由咖啡師兼老闆一人親自打理，也讓整體經營風格多了幾分職人咖啡館的溫度。
招牌愛爾蘭咖啡，經典手法呈現大人系風味
「不咖啡BuCafe」店家資訊
營業時間：14:00～22:00（週一、五、六公休）
地址：高雄市鼓山區龍水里美術南二路2號
電話：07 552 4986
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