2023 苗栗親子景點開箱》雙峰草堂 I 苗栗 I 下午茶 I 美食 I 苗栗下午茶 I 苗栗美食 I 苗栗親子景點 I 苗栗景點 I 銅鑼燒 - 理智派的生活手札
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文章類別：美食-食記心得
2023 苗栗親子景點開箱》雙峰草堂 I 苗栗 I 下午茶 I 美食 I 苗栗下午茶 I 苗栗美食 I 苗栗親子景點 I 苗栗景點 I 銅鑼燒
【雙峰草堂】地理位置 / 怎麼去
由於我們一行人是從新竹前往，以下提供從新竹初發「開車」、「摩托車」與「大眾運輸」等三種方式
。開車前往：行駛國道三號於「銅鑼交流道」下，約莫3-5分鐘即可抵達。
。摩托車前往：台三線 轉 苗26 轉 119甲即可抵達。
。大眾運輸前往：於火車抵達「銅鑼火車站」後，搭乘新竹客運於「雙峰口」站下車，步行10-15分鐘即可抵達。
*大眾運輸可參考於銅鑼火車站下後，相同的方式轉乘新竹客運即可。
【雙峰草堂】停車位置
雙峰草堂的停車位置，位於該店面下方一點的斜坡旁。我們來的時候是下雨，路面較為濕滑，停車場出入口偏小，開車請注意安全。若保險起見，斜坡兩側沒有畫線也可以臨停，但請注意手煞車與務必打P檔。
【雙峰草堂】價位 I 價目表 I 菜單一覽
菜單是使用牛皮紙的方式呈現，蠻有文青的感覺。內容則主要為甜點銅鑼燒與飲料等兩大類。銅鑼燒價格落在50-70左右，飲料則為120-150左右，算是可以接受的文青價。菜單上也清楚寫明，店內低消為一杯飲料，這邊也提醒大家一下。
【雙峰草堂】餐點評價
由於是午餐後前往，我們兩人僅點了兩個銅鑼燒和兩杯飲料。銅鑼燒部份我們選擇了「屏東可可」與「百香芒果」。飲料部分則是選擇了「水果茶」和「東方美人茶」。
先來說說銅鑼燒的部分吧，銅鑼燒的餅皮濕潤度很夠，吃起來甜而不膩，不會到需要吃一口銅鑼燒配茶的那種程度。而內餡的搭配上，屏東可可是偏苦的巧克力，搭配較甜的餅皮，蠻適合不太吃甜的朋友，個人蠻喜歡的。百香芒果則是吃起來稍甜一點，這款偏向給螞蟻人朋友品嘗。兩款內餡吃起來並不會有過重的化學成分味，蠻天然的感覺，很不錯。
飲品的部分相較於銅鑼燒，表現則是中規中矩。水果茶喝起來沒甚麼特別的記憶點，東方美人茶搭配百香芒果銅鑼燒則是絕佳搭配。座位區設有飲水機，我個人喝完東方美人茶後又回沖了一次，還蠻不錯的。
【雙峰草堂】初訪心得
我們前往雙峰草堂的時間是周六，當天的天氣時晴時雨。停好車剛要踏進去的時候，雨勢稍停，算是蠻幸運的。當天的客人數蠻多的，主要座位區已滿(製作銅鑼燒那區座位其實也不多)，旁邊則是還有一個較大的座位區還有位置。雖說沒有完整的裝潢，但整體環境清幽舒服，很適合周末午後來個小旅行。店裡隨處可見的貓咪，看著也很療育。最後就讓我附上一張，貓咪主動跑來找我們，坐在我們旁邊的座位上，靜靜地讓我們拍下寶貴的一張照片吧。
【雙峰草堂】店家資訊
名稱：雙峰草堂
時間：13:00-18:00 (周六、周日11:00營業)
電話：03-7987198
地點：366苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號
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