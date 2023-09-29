麻辣鴛鴦鍋吃到飽 上百種食材有肉有蝦有蟹海陸通吃 還有滷肥腸、牛肚太犯規 一人可開鍋湯底還不加價！

天辣麻辣火鍋店是臉書朋友推薦我的一家麻辣火鍋吃到飽餐廳，在當地開業20年，平價高CP值深受大家的喜歡

看上門客人都和老闆娘互動很熱絡，就表示都是忠實客戶了～

天辣麻辣火鍋店平日時段只要472起，超過上百種自助吧食材任您吃到飽

有肉有蝦有蟹有小卷，不但海陸通吃，還有滷肥腸、牛肚實在太犯規，

一人可開鍋，六種湯底可選擇，而且還不加價，這麼佛系，當然要來吃吃看！

天辣麻辣火鍋有二家分店，我們今天到訪的是復興店，另一家則是龍江店

天辣麻辣火鍋復興店，從捷運大安站走過來約7分鐘腳程，交通很便利！

店家也有提供個人外帶鍋，可以直接電話訂購～

店內沒有太多的裝潢，走得是樸實路線，空間也蠻寬敞的～

當天的客人大部份都長輩居多吔，感覺都是住附近的好厝邊！

自助區在後半段的位置，不會太擁擠～

吃到飽的價格都寫在門口，只有兩種價格472元和545元（另加一成服務費），

有點奇怪的數字，加上服務費是519元和599元，是為了會湊數嗎？！

吃到飽價格如下：

平日時段11:00-15:29 472元

晚餐和例假日全天 545元

兒童100cm以下酌收60元

100-139公分 264元

140公分以上 成人價計算

（以上另加收一成服務費）

用餐時間2小時

原本走進餐廳沒有抱太大希望，結果看了自助吧的食材，有嚇到！

食材新鮮而且擺得整整齊齊又乾淨，工作人員會一直補，沒有空過～

用料一點都不馬虎吔，火鍋料該有的都有，海鮮還不少，看到三點蟹我眼睛都亮了！

蝦兵蟹將都有了，還有我最愛的滷大腸和牛肚，煮麻辣鍋最對味啦～

五蔬果也補足了～

王子麵、米粉、老油條、魚酥～

甜點、水果區

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