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> 圖文創作 > 皇家帝國麻辣火鍋吃到飽 google高達4.9顆星破5萬個好評 根本是海鮮吃到飽界的天花板！

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽 google高達4.9顆星破5萬個好評 根本是海鮮吃到飽界的天花板！

2023-09-29 22:55:58 兔貝比 人氣：112
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：301篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：皇家帝國麻辣火鍋吃到飽
place台北市萬華區中華路一段192號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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皇家帝國麻辣火鍋吃到飽可說是西門町吃到飽餐廳的扛霸子，

在我還沒結婚生子前到現在，也有20幾年之久，火紅的人氣指數，十年如一日！

google評價更擁有4.9顆星，56600多個好評，真的很扯，實力有夠堅強，

根本就是麻辣火鍋海鮮吃到飽界的天花板，已無人能敵！

以當年吃到飽餐廳敢給哈根達斯，應該就數他們家了，

多年後再來回味，除了價格已翻倍成長，不過食材品質仍然優秀，

自助吧種類超級豐富，多到讓人看得眼花撩亂的程度，而且補超滿，補的又快！

完全沒在怕客人吃的，就怕你沒那個胃而已 :lol:

而且每個月還有壽星活動，送松葉蟹、送龍蝦，超霸氣的啦～

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽｜交通位置 

 

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽，位於中華路靠近貴陽街口家樂福桂林店旁邊，

搭乘捷運至西門站走路大約8分鐘的腳程，

斜對面有停車場，公車搭至小南門站～

 

 

我們是平日中午前往，還沒11點半，門口已經排一堆人了～

 

 

用餐時間是2小時，單人用餐要加收200元，還真的看到不少單人前往的！

 

 

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽｜用餐環境

 

店內位置還蠻多的，只是桌與桌中間的距離稍嫌擁擠～

如果碰到收餐的服務生，或是取餐的客人，要小心一點！

 

 

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽｜菜單價格

 

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽全天候都一樣價格，大人950元

110公分～140公分 450元

90～110公分 100元

以上另加收10%服務費

用餐時間為2小時，現金付款，不提供刷卡服務

 

 

鴛鴦鍋鍋底可以選兩種湯頭，

有蒙古麻辣鍋、蒙古養生鍋、招牌麻辣鍋、干貝海鮮鍋、日式壽喜燒、日式味噌鍋、南洋咖哩鍋、義式蕃茄鍋、韓式泡菜鍋、鮮味香菇鍋等

 

 

皇家帝國麻辣火鍋吃到飽｜自助吧菜色

 

火鍋自助區

 

超大的冷藏櫃，琳瑯滿目的食材，真的會讓人看到眼花撩亂呀～

光肉品就有10幾種，海鮮更誇張有近30種，全都是高檔貨，

難怪會有人說，不是海鮮控的朋友就別來了，因為吃海鮮才夠本呀！

另外還有各種時蔬、多種菇類、手工丸子、雞佛、豬腦、豬心、基隆知名的手工燕餃、蝦餃⋯⋯等，

滷牛肚、滷牛筋、滷大腸、滷豬肚，是煮麻辣鍋的好朋友！

林林總總上百種新鮮食材，沒有廉價的火鍋料充數，是不是很猛～

而且不用搶著夾，因為補得速度超快，完全不用擔心想吃的被夾光光！

 

  

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麻辣鴛鴦鍋吃到飽上百種食材有肉有蝦有蟹海陸通

HanmiGIMBAP韓米紫菜包飯韓劇女主角最愛的紫菜

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兔貝比

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