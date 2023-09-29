桃園｜卷卷烘焙．台中伴手禮名店生乳銅鑼燒來桃園快閃囉～外型可愛到爆炸！買一盒再送一顆北海道生乳泡芙！

台中伴手禮名店卷卷烘焙來到桃園新光站前店B1快閃啦！超級無敵可愛療癒的生乳銅鑼燒，還有推出快閃獨家限定9入獨立包裝禮盒，有柴柴、傲嬌貓和哞哞三種圖案，口味分別是原味、巧克力和初登場的海鹽焦糖，每顆獨立包裝，提前預訂再送一顆北海道生乳泡芙和卷卷可愛紙袋，快閃時間是9/28(四)到10/18(三)喔！

卷卷烘焙快閃店怎麼去？

卷卷烘焙快閃店就在桃園新光三越站前店的B1，手扶梯下來往右邊走，靠近韓州豆腐鍋。

卷卷烘焙快閃店櫃位也太可愛了吧！吸睛度破表～好多動物造型的圖案，整個療癒到不行～可愛到受不了～

卷卷烘焙快閃店商品目錄

卷卷烘焙主打生乳銅鑼燒和獨家研發的烏日餅，卷卷快閃生乳銅鑼燒現場販售4入餐盒和獨家限定9入獨立包裝禮盒，圖案是柴柴原味、傲嬌貓巧克力和哞哞海鹽焦糖，買一盒9入送一顆泡芙，原價520元，加入卷卷LINE可享會員優惠480元。

卷卷烘焙的紙袋也是超級可愛～不管是送禮或自用都讓人愛不釋手！

若是路途比較遙遠，也可以加價購保冷袋，有野餐款和卷卷獅兩種款式。

快閃獨家限定四入手提禮盒(柴柴＋傲嬌貓＋哞哞＋泡芙) 220元

快閃獨家限定九入包裝禮盒(三個口味各三顆) 加入卷卷LINE享優惠價480元(原價520元)

卷卷烘焙快閃店商品開箱

卷卷烘焙生乳銅鑼燒每盒含3款動物造型，每顆獨立包裝，攜帶方便又衛生，享用的過程也不會沾手，最佳賞味期冷凍保存30天！

卷卷烘焙生乳銅鑼燒每顆動物的臉孔是師傅手繪的唷！可愛的模樣真的很捨不得吃下肚！

卷卷烘焙生乳銅鑼燒使用北海道中澤乳霜內餡，並特別調製減糖配方，僅含20%的乳脂含量，難怪吃起來不甜不膩，剛剛好適合我，外皮是戚風蛋糕鬆軟口感，對於牙口不好的長輩也能輕鬆享用。生乳銅鑼燒有兩種吃法，冷凍後的生乳內餡口感很像是冰淇淋，入口冰冰涼涼的，退冰10-15分鐘後享用是生乳滑順的口感，當做早餐或下午茶點心都適合。

柴柴原味

柴柴圖案是原味蛋糕體，搭配清爽北海道生乳內餡，一口咬下讓人感到幸福的滋味！

傲嬌貓巧克力

傲嬌貓圖案是巧克力蛋糕體，搭配比利時生乳內餡，是我很愛的甘苦味巧克力，還有淡淡的巧克力香～

哞哞海鹽焦糖

哞哞圖案是原味蛋糕體，搭配海鹽焦糖內餡，是生乳銅鑼燒新登場的口味喔！吃起來有點鹹甜鹹甜的滋味～怎樣都吃不膩！

北海道乳霜泡芙

北海道乳霜泡芙也是選用日本中澤乳霜，減糖配方，取出後退冰30分鐘就可享用，或者放到烤箱烤3分鐘，泡芙殼會更加酥脆喔！

卷卷烘焙快閃店整體心得

卷卷烘焙生乳銅鑼燒原本我以為，有著吸睛度破表可愛動物造型，吃起來會比較甜膩，結果沒想到口感如此的清爽不膩，加上是減糖配方，也非常適合像我們上班族，當下午茶點心，可以療癒煩悶的心靈，也不會有罪惡感！桃園新光三越快閃櫃只到10月18日，不用跑去台中就可以買到啦！

卷卷烘焙-桃園新光站前店B1

快閃時間：9/28(四)-10/18(三)

地址：桃園市桃園區中正路19號(新光三越B1)

營業時間：平日11:00–21:30、假日 11:00–22:00

官方網站：https://roll-bakery.com.tw/shop

粉絲團：卷卷烘焙

線上客服：https://lin.ee/FvsCW7B

備註：

快閃獨家限定9入獨立包裝禮盒(柴柴*3+哞哞*3+傲嬌貓*3)$520元。

加入卷卷LINE可享會員優惠$480元

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