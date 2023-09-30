台南美食│南紡購物中心Ａ２館美食街│Pixel Jungle叢林動物森林系│時時香│點點心│一風堂 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

台南南紡購物中心Pixel Jungle美食街.

六家餐飲品牌與大家見面.

時時香、點點心、一風堂、

翰林鍋物、伊佐茶序、DreamersCoffee～

讓大家來到南紡逛街購物又有餐飲新選擇.

台南美食│南紡購物中心Ａ２館美食街│叢林動物森林系│時時香│點點心│一風堂

南紡購物中心Ａ２館│Pixel Jungle美食街│時時香

瓦城泰統集團旗下餐廳時時香.

採用大面透明玻璃，讓室內視野更開闊.

來自不同台灣米飯，讓大家了解米飯的美好.

超愛這樣整面透明玻璃打造餐廳空間感.

引入戶外人潮來往的熱鬧市景.

錯落吊掛空中橘色天燈也帶有希望的設計.

整本菜單有圖片翻閱和人氣天菜推薦.

真的很有回家吃飯的感覺.

完美融合中泰粵人氣中菜一次滿足！

台梗九號米飯、藜麥飯、紫米飯

盛裝米飯份量相當足夠！

可愛小飯匙讓吃飯更有氣氛.

打開飯蓋瞬間飄來一陣米香.

台梗九號米飯Ｑ感又香.

藜麥飯和紫米飯多了穀物香氣.

三款米飯各有不同香氣與口感.

我自己就很愛紫米飯，配滷肉或豆腐更香了.

椒麻香酥軟殼蟹

整盤酥炸軟殼蟹香濃極了！

搭配洋蔥絲，還有附上特調椒麻淋醬~

酥軟蟹殼吃起來香甜酥香.

帶有椒麻微辣風味更是涮嘴，脆脆洋蔥香！

整尾軟殼蟹都能輕鬆大口咬，越咬越香好過癮.

３.５杯雞

３.５杯雞最大特色就是多了０.５杯花雕酒.

桌邊淋上酒香瞬間撲鼻.

選用大塊紮實的去骨雞腿肉好嫩嚼.

軟軟的米血很有Ｑ度，帶有鹹香酒韻.

炸炙脆脆的薄香薑片也好好吃，一口一口停不了.

阿婆紅燒肉

榮登心目中第一名！

光看醬香濃郁就知道非常入味.

帶皮五花肉細火慢燉作法，肥肉彈牙卻不油膩.

瘦肉部分則是彈嫩很有口感，融入醬香好好吃.

醬香甘甜超順口，還有豆乾、花生和滷蛋.

每樣食材包裹著甜美醬汁，真是無敵下飯阿！

超級麻婆豆腐

平常家中就很愛吃麻婆豆腐！

沒想到時時香的這道菜色更是升級版的好吃.

除了豆腐綿嫩有著微辣香.

還有鴨血蔥花，以及肉末，一大勺放在飯上.

米飯香氣更加層次，食材口感也更豐富.

看得到豆腐鴨血都是這樣一大塊，吃得到口感.

爆炒塔香海瓜子

愛吃海鮮的一樣有福！

海瓜子絕對是大家的愛.

炒入九層塔、薑、蒜等一起爆炒.

塔香在空氣中散發出來，令人口水直流.

海瓜子的滑嫩有鹹香醬汁，海味奔放.

結合玉米筍的脆度，口感更是多元.

無敵豆酥嫩魚

整尾香煎鱈魚也太大尾了吧！

而且上面豆酥份量也是非常的多～

讓人都看不到鱈魚了.

魚肉相當細綿也很濕潤，配上豆酥香.

東方乳酪空心菜

吃了好幾道種口味菜色，也要蔬菜均衡營養.

特別採用腐乳加入拌炒，有著獨特微微鹹香.

帶有空心菜自然嫩度及清脆口感～

剝皮辣椒燉雞湯

我最愛的剝皮辣椒雞湯，湯頭獨有辣香氣！

剝皮辣椒、雞肉、蛤蜊熬煮湯頭.

採用陶鍋燉湯把食材美味釋放.

湯匙一撈起來，雞腿肉好Ｑ嫩有咬勁.

剝皮辣椒都好大塊也有脆度，湯頭微辣甘香.

柚香鐵觀音、甘蔗四季青茶、雪蓋鳳梨烏龍、招牌洛神花茶

柚香鐵觀音

香甜的柚香，還能有著果肉口感.

甘蔗四季青茶

好有趣的放入一根甘蔗，清甜解膩.

雪蓋鳳梨烏龍

底層有著鳳梨果肉，茶香果香完美融合.

招牌洛神花茶

酸甜滋味，加上蘆薈果粒的暢快爽口.

時時香綠豆蒜、楊枝甘露、杏仁豆腐

楊枝甘露

港式甜品界超人氣.

滿滿的新鮮的柚子果肉.

以及芒果塊、西米露，ＱＱ綿嫩果肉.

整體清爽順口不甜膩.

時時香綠豆蒜

綠豆剝殼後的綠豆仁，吃起來很細綿.

配上黑糖珍珠與椰子肉，香甜滋味大加分.

杏仁豆腐

手打杏仁豆腐的口感滑嫩帶香.

入口淡淡杏仁香氣.

多了蜜鳳梨的甜美氣息，好適合夏天吃真清涼.

空間寬敞舒適，菜色多樣，適合團體聚餐！

點點心

位在時時香對面，開放座位式裝潢空間.

門口側邊一隻流沙豬豬，可是打卡必拍點.

融入中港裝潢元素.

必點豬仔流沙包！

一風堂

Pixel Jungle美食街不只中港菜色.

還有日式拉麵料理哦！

菜色種類多樣化，拉麵湯頭濃郁～

拉麵搭配自家製煎餃，推薦人氣首選哦.

伊佐茶序

想喝茶飲也有得選.

翰林鍋物

常見翰林品牌的飲料也是可以賣到！

帶有都市叢林的森林氛圍美食街.

讓身處都市的我們也能感受森林放鬆感.

六家不同美食街餐飲品牌，聚餐用餐好去處.