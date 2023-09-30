Doris朵莉絲行李箱 極o能裝系列 絲滑360度旋轉雙軸心剎車輪 抗撞耐摔 - 萱兒Ann玩樂生活

萱兒因為工作關係，經常需要帶著筆電、服裝、拍照設備等全台趴趴造

大包小包真的很不方便，也很怕用丟物品

所以現在出門工作都會直接帶著行李箱更便利

最近入手 【 Doris朵莉絲行李箱 】 極o能裝系列，真的使用過就回不去了 !!

顏值超高且容量很大 ! 出國也完全夠用啊!!

更讓我喜愛的是 行李箱輪子 靜音 + 360度旋轉非常滑順好推 !

還有 『 彈簧避震 + 煞車滑輪 』

Doris朵莉絲行李箱|開箱

【 Doris朵莉絲行李箱 】 極o能裝系列 顏色有很多種選擇

目前有24吋跟29吋的選擇

24吋空箱重4.3kg，尺寸43*35*68cm (適合 5-7 天旅程)

29吋空箱5kg，尺寸43*37*78cm (適合 7-10 天的旅程)

邊邊角角有金屬防撞擊護角，更耐用~

三側都有提手設計，遇到樓梯需要提箱，多角度可提更方便~

Doris朵莉絲行李箱|顏色選擇

【 Doris朵莉絲行李箱 】 顏色都好多選擇

有白、黑、黃、粉、藍款， 顏值很高 ! 拍照都超好看 ~

在選擇顏色上真得很猶豫耶~~ 都好美呢 !

最後萱兒入手的是 粉色與藍色，很喜歡~~



Doris朵莉絲行李箱|承重力UP

正常行李箱只有四顆輪子

【 Doris朵莉絲行李箱 】 很特別是五顆輪子 !

正中間加了輪子，讓行李箱整體承重力更強~ ，還能減少滑輪的磨損

Doris朵莉絲行李箱|雙軸心避震煞車輪

【 Doris朵莉絲行李箱 】

雙軸心避震煞車輪 (用腳踩就能按下煞車)

在於火車上、捷運上，特別好用~ 不會滑來滑去~

360度全方位旋轉，好滑順轉輪，小朋友推也很輕鬆~

裝滿滿依舊好推，讓我很驚喜!!

Doris朵莉絲行李箱|美國海關認證TSA密碼鎖

【 Doris朵莉絲行李箱 】 使用美國海關認證TSA密碼鎖

安檢不須破壞箱鎖即可檢驗，加快海關速度，旅遊更安全~

PS. 如果使用非海關認證TSA密碼鎖

海關是可以直接破壞該行李箱作檢查的，並且不做賠償喔 !

所以選擇行李箱時要特別注意，尤其出國旅行使用。

Doris朵莉絲行李箱|便利掛包扣

【 Doris朵莉絲行李箱 】 箱體旁有掛鉤設計

可以掛包包、提袋等~ 解放雙手~

Doris朵莉絲行李箱|貼心設計

【 Doris朵莉絲行李箱 】

雖然行李箱表層有紋理抗刮層，但行李箱後方五角凸點設計

在開行李箱時，讓箱體不會直接接觸桌面或地面，減少摩擦

【 Doris朵莉絲行李箱 】 還能當作桌子使用呢 !!

拍照也好好看~ 露營時當桌子、置物櫃都OK~

Doris朵莉絲行李箱|內容量.可拆式收納隔板

【 Doris朵莉絲行李箱 】

24吋、29吋，內箱格局都一樣的設計

萱兒的藍色款行李箱為 24吋

容量非常大，奶油表示 這個窩很寬敞 (笑)

【 Doris朵莉絲行李箱 】 內裡設計為 可拆式收納隔板，更好分類物品與衣物

左面，還有防水的收納袋

泳衣、易漏的瓶瓶罐罐保養品，做好乾溼分離

【 Doris朵莉絲行李箱 】

拉鍊選用YKK原廠拉鍊，超強力咬合耐磨擦

怎麼塞都不爆箱 !! 超讚的~

Doris朵莉絲行李箱|使用心得與資訊整理

【 Doris朵莉絲行李箱 】 ABS+PC頂規材質箱體

不只輕量化，同時堅韌有彈性，還能坐在上方不怕破~

有時走路或等車，腳痠了，還能充當一下坐椅~ 好實用阿

三層複合抗壓結構，更耐用不易破

所以Doris朵莉絲品牌官方敢掛保障，購買日起一年內破箱

即可免費換新箱服務 ! 再也不擔心航空公司的暴力摔啦~~

正在找顏值高、輪子好推滑順、容量大、耐用質量的朋友

【 Doris朵莉絲行李箱 】 是很棒的選擇唷 ~

Doris朵莉絲行李箱|購買方式

→ 官方網站

→ 粉絲專業

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