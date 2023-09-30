【新北】永安市場捷運站－五草車中華麵食館 平價版鼎泰豐，永和在地人氣美食！

前陣子跟獅子丸在他家附近約吃飯，發現他沒吃過這家挺有人氣而且號稱平價鼎泰豐的五草車中華麵食館，於是就直接帶他來啦～

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從 永安市場捷運站步行約6分鐘 可抵達，這是我時隔一年多，二訪五草車，用餐時間依舊人滿為患，滿幸運的是我們一到就可以入座。

內用已經改成掃QR扣點餐了，不過我還是拿了紙本的菜單拍一下供大家參考，販售的品項跟鼎泰豐很類似，所以才會有平價版鼎泰豐的稱號！

餐點介紹

排骨蛋炒飯(不蔥) $200

這道可以算是招牌了吧！每桌都能看到一大塊排骨蓋在炒飯上的身影，排骨肉滿厚實的，口感上帶有嚼勁卻不會難咬，美賣哦

炒飯包裹著蛋香且粒粒分明，但調味上來說確實比較清淡，所以我們從醬料自助區拿了老虎辣醬來拌，拌了辣醬後，美味度就再上升一個檔次啦 ！

乾拌蝦仁抄手麵 $155

寫文的當下發現其實我當時想點的是紅油口味，也不曉得怎麼鬧了烏龍點錯品項...乾拌的調味我不是那麼喜歡，總覺得拌麵的香氣出不來，所以一樣出動老虎辣醬（圖中左上），獅子丸也覺得加了辣醬之後瞬間美味度提升，拯救了點錯口味的我

蝦仁抄手吃得到很飽滿的整隻蝦仁，蝦仁很Ｑ彈，抄手的皮不算很薄，整體吃起來還不錯。至於麵體的部分，雖然我是超級細麵派，但不得不說，這個麵的粉感有點重，稍嫌可惜了

牛油花干 $55

吸飽醬汁的花干香氣很誘人，吃起來非常涮嘴的一道小菜！

芋泥球(豆沙餡) $35

每每遇到這種豆沙餡的點心，我就無法抵擋誘惑！飯後來一顆芋泥球真的好過癮，我尤其喜歡它外皮沙沙的口感，在搭配內餡綿密的芋泥、紅豆泥，香甜滋味讓人十分愉快，真是罪惡又討喜的小點心耶

の食記結語

這個份量一男一女吃下來，也真的是飽足感滿滿的。除了麵條我沒那麼愛以外，其他料理我覺得都在水準之上，如果不想去吃鼎泰豐，這間也會是平價版的好選擇哦～

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

五草車中華麵食館

地址： 新北市永和區永和路一段46號

電話: (02)2920-5332

營業時間：11:00–14:00；17:00–21:00（周二公休）

週六、日 11:00–21:00





以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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