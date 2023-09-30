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【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥 鴨叉燒初體驗，柑橘系湯頭清爽順口，香甜滋味好迷人！

2023-09-30 20:00:00 Winnie 人氣：274
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窩客好文

Winnie

發表篇數：55篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：柑橘Shinn-鴨蔥
place台北市信義區嘉興街315號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

自從前幾個月吃了柑橘Shinn-Soba後，就一試成主顧，愛上他們家的湯頭，於是上一周就找了亮亮跟我一起去二店的柑橘Shinn鴨蔥踩點啦【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

請點個讚支持我分享更多美食【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

【新北】新店－白師父の料理 平價美味的家常料理，在地人氣美食

六張犁捷運站步行約5分鐘即可到達，晚餐時間是五點開門，四點半就可以先去門口登記，這樣五點就能夠當第一批客人啦～

 

【新北】新店－白師父の料理 平價美味的家常料理，在地人氣美食

一進門要先用點餐機選好自己要的餐點，就可以入座等候拉麵上桌了。

 

【新北】新店－白師父の料理 平價美味的家常料理，在地人氣美食

店內一共18個位子，比我想像中的多，所以我發現之後來的客人好像也都沒有候位很久就可以入座了。

 

【新北】新店－白師父の料理 平價美味的家常料理，在地人氣美食

自助區提供的水也很柑橘，如果覺得湯頭味道過重的話，可以自行取用清湯沖淡，也有看到有些客人會單喝清湯。

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

柑橘Shinn鴨蔥的拉麵以鴨湯為基底，結合了柑橘的風味，又再分成鹽味、醬油、泡系，以及乾拉麵。有趣的地方大概是店家為了避開大家踩雷的機率，都會直接在比較小眾的口味標註「雷」或「小雷」摀嘴笑

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

柑橘的特色之一就是每個座位都有一個3分鐘的沙漏，希望客人可以在3分鐘內拍完照，並根據自己喜好的麵條口感去做時間上的調整，喜歡硬口感就早點開動，喜歡軟口感就泡久一點，也別忘了3分鐘內取出柑橘、檸檬片，避免湯頭變苦。

 

餐點介紹

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味淡麗鹽味鴨蛤 $280 （不蔥、不洋蔥）

吃拉麵的習慣，就是先喝一大口湯，吞下肚之後，我就馬上轉頭對亮亮說：｢我果然很喜歡他們家的湯！｣ 以鴨湯為基底，融合了蛤蜊的鮮甜以及柑橘的香醇，完全就是我喜歡的清爽系湯頭！我喜歡吃到一半的時候加柚子胡椒（醬料自助區可取用）和清湯，就又會變成不同滋味的湯頭，讓一整碗吃下來可以有不同的感受和享受開心轉圈圈

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

柑橘的麵條有兩種可以選，都是細麵，我選擇了比較細的麵條，口感吃起來偏硬，但因為我個人也偏好較硬的口感，所以算滿符合我的喜好磨蹭愛心熊

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味淡麗·柑橘鴨+溏心蛋 $230+$30

亮亮說湯頭的柑橘香氣滿夠的，喝起來味道偏重但不死鹹，算是滿特別的湯頭。吃到後面再加點柚子胡椒讓味道多了一點層次，整體喝起來滿清爽的，但還是需要加清湯沖淡，才有辦法喝完～

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

亮亮選了比較粗的細麵，她覺得麵條泡了三分鐘後還是偏硬，她比較喜歡軟Q一點的口感，所以會讓麵泡久一點再吃。溏心蛋的部分，亮亮覺得中規中矩，而且蛋白有點缺角，她建議想吃蛋再點就好。

 

【台北】－柑橘Shinn 鴨蔥

頭一次吃到拉麵的鴨叉燒，鴨肉的香氣超誘人，Q彈軟嫩的口感讓我們倆都很驚豔，亮亮說她會為了叉燒回訪愛心熊貓

 

【台北】－柑橘Shinn 鴨蔥

豚叉燒的顏色粉粉嫩嫩的，口感也真的十分軟嫩，肉香四溢，再配上清爽的柑橘湯頭，真是一大享受耶！

 

【台北】六張犁站－柑橘Shinn 鴨蔥

寫文的當下發現菜單上寫著兩片豚叉燒，但我們卻都獲得了三片豚叉燒，而且一片就很！大！除了豚叉燒以外，還有四片鴨叉燒，難怪吃完這碗拉麵之後，有一種吃肉吃的超過癮的感覺【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味の食記結語

造訪完柑橘二店的想法，依舊是喜歡的很！他們家的湯頭喝起來真的很清爽甘甜，會讓我一口接著一口停不下來，叉燒的表現也很優秀，沒什麼想挑剔的地方。亮亮認為整體而言柑橘的香氣很有記憶點，雖然湯看起來好像很油，但喝起來清爽可口，但她喜歡叉燒程度勝過湯頭，是一間會讓我們想要回訪的拉麵！愛心熊熊

 

By Winnie【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

-------------【店家資訊】-------------

柑橘Shinn 鴨蔥 

地址：臺北市信義區嘉興街315號

電話: (02)8732-0977

營業時間：11:30–14:00；17:00–20:30


 

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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