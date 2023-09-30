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【台北.東門站】寵物友善早午餐推薦。福丸手做早午餐。店內滿滿蕨類+超美龜背芋 - 南洋峇里女子SPA館

2023-09-30 08:54:57 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 人氣：108
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窩客好文

旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣

發表篇數：350篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：福丸早餐
place台北市中正區杭州南路一段131巷35-1號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北.東門站】寵物友善早午餐推薦。福丸手做早午餐。店內滿滿蕨類+超美龜背芋

好友推薦的特色早午餐店!

福丸早午餐店一定要預約唷!不接散客!請一定要注意這件事!

位於捷運東門站2號出口!走路5分鐘可抵達的福丸!交通非常方便!

店內不大卻布置得相當用心!

以下是菜單~選擇性相當豐富!而且都是當場現做!

請有耐心等待~

飲品部分選擇性也相當多!朋友很推薦果昔系列!

我的餐點:酥嫩鮭魚$420

內容物有:香煎鮭魚+小狗醬+自製芝麻麵包+香料薯塊好好吃+炒蛋+沙拉+水果優格

美美的早餐盤搭配綠色植物一整個好療癒唷~

德腸所願$360

內容物:德式香腸+起司腸+自製貝果+香料薯塊+炒蛋+培根沙拉+水果優格

我們四人都點不同餐點

分別是:慢火燒豬$360/德腸所願$350/酥嫩鮭魚$420/香料雞腿$370

滿滿一大盤真的很超值!自製麵包很用心!非常好吃!

超級美的龜背芋+滿滿的巨型蕨類~闆娘照顧的超級好!

能在這樣的環境中吃早餐好幸福唷!

以龜背芋+巨型蕨類當背景!拍起來效果超好!我超滿意的!

福丸早午餐店真的是一家非常優質的美好店家!

寵物友善非常加分!來訪時請一定要記得提早預約唷!

店家只收預約客!千萬不要白跑一趟唷!

福丸早午餐【預約制/請先線上訂位】

電話:0223910166

地址:台北市中正區杭州南路一段131巷35-1號

營業時間:09:00~16:00

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