【台北.東門站】寵物友善早午餐推薦。福丸手做早午餐。店內滿滿蕨類+超美龜背芋 - 南洋峇里女子SPA館
2023-09-30 08:54:57 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 人氣：108
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文章類別：美食-食記心得
【台北.東門站】寵物友善早午餐推薦。福丸手做早午餐。店內滿滿蕨類+超美龜背芋
好友推薦的特色早午餐店!
福丸早午餐店一定要預約唷!不接散客!請一定要注意這件事!
位於捷運東門站2號出口!走路5分鐘可抵達的福丸!交通非常方便!
店內不大卻布置得相當用心!
以下是菜單~選擇性相當豐富!而且都是當場現做!
請有耐心等待~
飲品部分選擇性也相當多!朋友很推薦果昔系列!
我的餐點:酥嫩鮭魚$420
內容物有:香煎鮭魚+小狗醬+自製芝麻麵包+香料薯塊好好吃+炒蛋+沙拉+水果優格
美美的早餐盤搭配綠色植物一整個好療癒唷~
德腸所願$360
內容物:德式香腸+起司腸+自製貝果+香料薯塊+炒蛋+培根沙拉+水果優格
我們四人都點不同餐點
分別是:慢火燒豬$360/德腸所願$350/酥嫩鮭魚$420/香料雞腿$370
滿滿一大盤真的很超值!自製麵包很用心!非常好吃!
超級美的龜背芋+滿滿的巨型蕨類~闆娘照顧的超級好!
能在這樣的環境中吃早餐好幸福唷!
以龜背芋+巨型蕨類當背景!拍起來效果超好!我超滿意的!
福丸早午餐店真的是一家非常優質的美好店家!
寵物友善非常加分!來訪時請一定要記得提早預約唷!
店家只收預約客!千萬不要白跑一趟唷!
福丸早午餐【預約制/請先線上訂位】
電話:0223910166
地址:台北市中正區杭州南路一段131巷35-1號
營業時間:09:00~16:00
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