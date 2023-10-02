新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高質感蔬菜

「越簡單。越不簡單」禧樂·澄·健康鍋物概念店

與超人氣日式餐廰「禧樂-丼飯·刺身·炭燒」是同一個老闆

想必大家對禧樂並不陌生，用餐時段總是客堂滿座…雖然不是走超平價路線

但食材新鮮、用料實在，連自助的味噌湯都有滿滿的料…還分成「 蔬菜」與「海鮮」兩種

新竹-禧樂(丼飯·刺身·炭燒)✓超人氣日式✓海鮮蔬菜味噌湯料多

而「禧樂·澄·健康鍋物概念店」秉持相同經營理念、食材嚴選

採近期最流行的點主餐、樂享用自助吧的火鍋

禧樂·澄的自助區會讓人發自內心「哇~也太有誠意了 」

有「蘑菇 🍄 、龍鬚菜、竹筍、娃娃菜、水蓮」 …原型食物當季蔬菜， "沒有加工食品"

蔬菜品質都有一定的水準以上，主餐海鮮也有鮮甜味…(不枉是人氣日式料理店)，一吃便愛上了…

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禧樂·澄·健康鍋物概念店

由「禧樂-丼飯·刺身·炭燒」推出的新火鍋品牌「禧樂.澄」

用樸實的料理手法、呈現食材原始的美味、不添加過多的調味

越看似簡單，其實越是不簡單

如同我們看似樸實無華的昆布高湯，每天早上大廚熬煮著當日的昆布當高湯基底

搭配當季的蔬菜 以不時不食的理念，來熬煮出這看似清淡樸素的湯底

(取自官方臉書介紹)

新竹-禧樂(丼飯·刺身·炭燒)✓超人氣日式✓海鮮蔬菜味噌湯料多

停車資訊

汽車 ：➤ 店家(禧樂.澄)轉彎處光復路二段二巷有很多路邊停車格 或是附近將軍村停車場

機車：停在店門口旁

店內環境

牆上也有畫上日式料理店常見的食物圖案

中間有個鍋…把所有好吃的食材都裝進鍋裏…和牛、伊比利豬、各式海鮮、蔬食…好滿足丫

店內的風格和禧樂相似

新竹-禧樂(丼飯·刺身·炭燒)✓超人氣日式✓海鮮蔬菜味噌湯料多喝的下繼續喝

店裏有單人座、四人座、六人座、長桌

單人座

長桌…八人座位

桌子下方抽屜拉開有衛生紙與溼紙巾

菜單 - 牛肉、羊肉

❥ 140公分以上需單點一份套餐

❥ 120~140公分收取180元，100~120公分收取100元共鍋費

(不確定是否可以用單點抵達…)

❥ 用餐時間90分鐘 ❥ 自帶酒開瓶費200元/1瓶

均加收10%服務費

菜單 -海鮮、豬肉、雞肉

菜單 -湯頭、單點海鮮

湯頭 - 原味昆布、壽喜燒(+38元)、番茄昆布(+38元)、辛味噌昆布(+38元)

主食(附餐) ：越光米(可選正常、飯少)、讚岐烏龍麵、寬粉、年糕條、樟草蛋

菜單 - 單點：阿中丸子、本家生機

食記介紹

點了：紐西蘭小羔羊套餐、海鮮盛合套餐

伊比利豬套餐、阿中丸子草蝦漿、

湯頭、主食：辛味噌昆布、原味昆布、讚岐烏龍麵、越光米、樟草蛋

自助區

禧樂·澄 的自助區主打天然、是現代人重視的「原型食物」

以當季蔬食為主，沒有加工食品…是不是超級超級用心呢?!

到訪的這天有「有「蘑菇 🍄 、龍鬚菜🥬、竹筍、娃娃菜、水蓮」 …都是我家超愛的

覺得吃完後…便愛上這裏~有機會一定會再訪

自助區 - 豆皮、龍鬚菜、高麗菜、美生菜

(現在菜那麼貴…一定要多吃才行

自助區 - 大白菜、高麗菜 、菜…(有些菜名不確定 沒有打上)

自助區 - 紅莧菜、鳥蛋、地瓜、竹筍、馬鈴薯

自助區除了下排葉菜類，上排還有超多選擇…仍以原型食物、非加工類為主

上排自助區 -芋頭、娃娃菜、木耳、白蘿蔔、紅蘿蔔、玉米筍、玉米、蘑菇 🍄

洋蔥、水蓮、酸菜片、秋葵、豆芽菜、山苦瓜、杏鮑菇、鴻喜菇、香菇…等等

醬料區

醬料區 - 蔥花、蘿蔔泥、香油、沙茶醬、辣椒、蒜泥、日式醬油

醬料區 - 蔥花、特製辣椒醬、特製胡麻醬、沙茶醬、白醋、烏醋

原味昆布

看似樸實無華的、清澈的高湯，可是大廚每天熬煮的昆布高湯基底

沒有過多的調味、少負擔、讓客人能放心的享用

而這昆布湯底不管是搭配蔬食、肉類、海鮮都能幫忙提出食材的鮮甜味

官方有貼心提醒若是為有甲狀腺亢進的顧客，建議換成清湯

辛味噌昆布(38+10%元)

白味噌結合辣醬提鮮甜醇厚辛辣

味道上不會超辣…煮肉類、菇類也很搭，與「泰式辣鍋」有異曲同工之妙

越光米

讚岐烏龍麵

阿中丸子草蝦漿(100+10%元)

草蝦漿是把草蝦打入漿內…Mickey覺得普普，但老陸覺得他喜歡

我們拿了好多好吃的綠色蔬菜

對了…該蘑菇的顏色不像常見市售的蘑菇白白的

但白白的蘑菇是有經過處裡…所以顏色呈現自然才是相對健康

而這些食材都很天然再搭配昆布湯底都能煮出該有的鮮甜味

紐西蘭小羔羊套餐 (640+10%元)

伊比利豬套餐(680+10%元)

伊比利豬不會有豬腥味、油脂豐富…但吃起來不會容易膩

海鮮盛合套餐(680+10%元)

特選白蝦➕中卷➕現流鮸魚➕特大蛤➕生食級干貝

若是吃海鮮的朋友這套餐是必點之一哦

海鮮都吃得出鮮甜味…天然的鮮美

生食級干貝…不用煮到完全熟透，若是煮太熟會浪費它的鮮甜度哦

以為他是鱸魚，看官方臉書才知道他是鮸魚

(但網路上有人寫是同科?!…不太了解)

只知道他的魚肉好鮮甜…我家兩隻小孩吃完，一直問還有魚肉嗎 還有魚肉嗎

這兩個很愛吃美食、好的食材

自助區 - 飲料、冰品區

飲料有烏龍茶(無糖)、可爾必斯、芒果冰沙

熱茶 - 紅茶、梨山茶

冰品 - 梅諾卡西班牙冰淇淋

相比於強大的「嗑肉食鍋」冰品、飲料，禧樂.澄的就沒有太讓人驚豔

只能說每家有每家的強項吧!

甜點 - 白木耳露

禧樂·澄·健康鍋物概念店

雖然不是走平價路線…但食材品質都不錯連自助區的蔬菜都很棒

喜歡原型食物朋友妨來試試吧

(我家三隻陸…吃飽喝足~~

禧樂·澄·健康鍋物概念店 地址： 新竹市東區金城三路159號 電話： 03-571-2299 營業時間： 上午11:30～14:30、下午17:30～22:00 公休日為臉書公告 ✓兒童餐具 ✓餐椅 官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100094386170534 *相關訊息請依官方公佈為主*

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