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【占卜】林滿圓老師數字易經教你認清自己，認識別人，米卦助你為人生做更好的選擇！【易經教學】易學好上手【斜桿人生】

2023-10-01 10:18:15 Phyllis 17 人氣：103
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Phyllis 17

發表篇數：278篇

文章類別：生活-居家雜貨

最近同事分享去上數字易經的課程，實在是很有趣！

上網谷歌了之後，報了林滿圓數字易經的課程，原來沒有敏銳的數字概念，也能在八小時內輕鬆了解數字易經！

這次課程除了數字易經還有米卦喔，好豐富好期待！

【占卜】林滿圓老師數字易經教你認清自己，認識別人，米卦助你為

上課的人數真的是挺多的，分為六人一小組，引言人介紹林滿圓老師，也讓同組的人自我介紹，彼此熟悉！

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一開始就是重點！老師說明每個數字組合的意思，用圖解的方式，讓人更好理解！

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我們這一組的有是舊學員來複訓的，也很感謝學長姐的友善，聽不懂的時候，學長姐都會親切的告知，使得我能更快融入課堂中！

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接下來所有的課程都和94276813緊緊相連，老師也用數字解析和自己息息相關的生日、身份證字號及電話，銀行卡等，連英文名字都可以有對應的數字可以更了解所代表的意思！

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0-9的數字，扣除寫在手上的9427681305是很特別的存在喔！

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課常上，老師也會舉例同學的資料和大家析及解釋，因為有實例，所以可以更快明白，課堂上雖然我很踴躍舉手想要參與，但可能我和老師緣份不到，老師都沒有選我~~哭哭！

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林滿圓老師在數字易經有近二十年的專業研究，更是專精占卜、八字、西方生命靈數、九宮數等等，也是擁有NLP執行的導師，所以在剖析數字時，讓同學們都大呼神奇！

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老師示範之後，就可以自己試算自己的數字，現場也有小老師及學長姐可以詢問！

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之後就是神奇的米掛了！老師先解釋其義意及如何操作，而且每組都有三副米卦可以使用，所以都一定可以練習的到！

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同學在占卜米卦時，都覺得能夠獲得指引，在迷亂的路口得到一個方向！一定要說的是：米卦的米都是特別加持的喲～

12-米卦照片

因為上課了解自己本身生日、身份證、英文名數字代表的意思，可以藉由修改帳號密碼，或者挑選適合自己的手機銀行號增加正面的磁場，現場有販售增加能量的紅包，也可以現場感應適合自己的天珠！

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不得不提一下，想要改運，林滿圓老師獨家的開運撇步：寫紅包！今年（2023）的大眾好運數字是43139，用黑筆，靜下心不要寫錯，由上而下由左到右寫好寫滿，再把紅包放在錢包內，或是銀行存簿裡，來增加好運喲！

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其實來上課，就是要了解自己的優劣勢，展現美好的優點，用對的方式避開劣勢！林滿圓老師的數字易經課程，八小時輕鬆了解數字奧秘，重新開始讓自己擁有更多正能量好磁場！希望上完課的大家，都能豁然開朗，幸福滿滿！

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林滿圓數字易經 Line連結：林滿圓老師的Line

電話：0931-954-410

地址：新北市板橋區三民路一段77號4樓

官網：https://numerology9319.com/

FB：https://www.facebook.com/A9319

IG：https://www.instagram.com/anna_393193/

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