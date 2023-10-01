好食曆食堂｜品嚐四季的滋味！採用時令食材的低調食堂｜台北大安

好食曆食堂不但沒有招牌，也沒有部落客的大肆宣傳，純粹憑藉著饕客們的好口碑，讓聲名逐漸遠播，我也是偶然滑IG發現這間餐廳，對於主廚選用的食材、搭配的方式、視覺的呈現都相當有興趣，而且餐前還可以跟主廚討論，許願讓自己喜歡的食材入菜。

好食曆就是樸實卻曖曖內含光、實力堅強但低調的存在，個人認為料理風格是「清爽、創意」，因為與Liquid art共用空間，所以在我們抵達店門口的時候還疑惑了一下，本來以為會是色調淺白的日式風格，沒想到卻是一間餐酒館！來到此處用餐的大家也不妨嘗試看看Liquid art的酒喔！

｜環境｜

食堂位於忠孝新生站的巷內，對面就是民輝公園，吃午餐的話還可以欣賞窗外蓊蓊鬱鬱的城市綠意。

店內昏黃燈光打在桌面，營造出柔和的空間氛圍，木質牆面也擺放不少特色商品，不會過於密集讓人反感，像是擺設般與空間融為一體，酒吧區則沒有特別明亮的燈光，彷彿焦點都聚焦在客人與餐點身上，廚師、調酒師與服務人員就像幕後推手一樣的支持著這裡的一切。

｜服務｜

主廚Leo介紹菜色時講解詳細，誠懇且對於食材甚有熱情的態度也讓我們更加期待品嚐眼前的料理，雖然主廚不是特別多話，但我認為是很舒服的互動。

｜進食｜

⁂ 客製套餐(五道菜) NTD 1300

本來一個人的預算抓在NTD 800或1200，但因為同行友人非常想吃威靈頓牛排，而威靈頓牛排單點就要NT 1650，所以在主廚的建議之下，直接把預算拉到NTD 1300/人，不僅可以吃到自己想吃的食材，也讓主廚有更多發揮的空間，這次除了威靈頓牛排之外，有許願海鮮、蜜桃入菜。

另外主廚有說除了食材之外，也可以跟他許願要吃各國料理，例如：歐式料理等等，而主廚拿手的是地中海料理，這點其實在料理裡可以吃得出來！

（個人特別喜歡的品項會加❤）

⇞ 沙拉

雖然這盤長相就像一般沙拉XDDDD 但其實食材跟搭配都不同於之前吃過的沙拉！主廚使用了水果黃瓜、卡蜜拉哈密瓜等等蔬果，乳酪與柳橙汁交融，在酸度中帶有奶香與果香兩種不同的風味，而伊比利火腿細嚼有堅果味，鹹度在沙拉當中有畫龍點睛的效果；整體非常清爽，利用水果的甜味與乳酪的香氣降低菜的生味，火腿也不會太鹹，增加風味層次。

⇞ 南瓜濃湯❤

口感微稠，湯有清甜的南瓜香氣，上面灑有南瓜籽，裡面還加了起士糰超級讚！起士控一定超愛！這濃湯不會太鹹又帶有水果香，蘑菇也煮得多汁又香氣四溢！

⇞ 午仔魚❤

許願成功！少見有附醬的魚料理！

魚本身肉質細緻，咬的時候還會滲出微微油脂，簡直太迷人！由番茄與蝦膏製成的醬汁，蕃茄味較為突出，不會有蝦醬太濃而令人害怕的問題。

吃到這裡就有發現主廚擅於透過一點點的調味讓食物原味有昇華效果，讓人在清爽的風味中細品出食物原始的美味。

⇞ 威靈頓牛排❤

威靈頓牛排要做得好吃不容易，而這就是好吃的威靈頓牛排！

之前有吃過令人失望的威靈頓牛排，不外乎酥皮不酥且過於軟塌、牛肉過熟等等，不過這些都沒出現在好食曆的威靈頓牛排身上！

外層是奶油酥皮，中間層有火腿、蘑菇醬，最裡面是三分熟菲力，火腿帶來適度的鹹味，而醬汁是由紅酒燉煮，口味偏酸，火腿與醬汁和諧相處，不會有互相搶戲的問題，而烤蔬菜有芥蘭花、玉米筍、櫛瓜與水晶茄。

⇞ 甜點❤❤

許願成功！上面是現打鮮奶油，中間是當季水蜜桃及用鐵觀音煮過的水梨，下面是天使蛋糕，本人長得樸實可愛，但我照片拍得有點荒謬XDDD

本來不抱期待，但ㄧ吃覺得是既協調又溫和樸實的美味！請大家不要被我的照片誤了XDDD

中間的水果酸甜味與上面的鮮奶油及天使蛋糕搭配得相當棒，鮮奶油非常輕盈，與蛋糕的清甜襯托著水果，一口接一口，迅速完食！

⇞ 無酒精飲料-四季春柳橙氣泡(額外加點)

⇞ 酒精飲料-臍輪(額外加點)

｜價位｜

可能會有人覺得只有五道料理，有點小貴，但其實是因為有出現魚與威靈頓牛排，而且食材的選用與搭配都十分新鮮，亦可以跟主廚許願料理，個人認為CP值仍是非常不錯。

｜交通｜

搭乘交通工具不難抵達，騎車前往的話附近有停車格，開車前往的話走路1分鐘即可抵達付費停車場，交通上算是頗為方便。

｜低消｜

假日有低消1200 。

＊實際到訪日為2023/8/15，目前供餐情況請參考店家粉專。

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好食曆食堂

全預約制，需在預約日期前三天訂位，可線上填表訂位/每週日、一公休/自開菜單需依照食材成本定價/餐點多數會以share方式用餐，非個人套餐《甜點和湯品一定是個人享用》

營業時間：每週二到六 12:30-21:00

地址：106087臺北市大安區建國南路一段212巷61號

店家IG：好食曆食堂

店家FB： 好食曆食堂

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