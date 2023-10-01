麻木不能湯底專門店｜行天宮復古風個人麻辣小火鍋，獨家麻香帶勁湯頭一喝上癮! - 肉依小姐吃什麼

想吃麻辣鍋也不用揪一堆人啦，台北中山區行天宮的【麻木不能湯底專門店】，主打一人也能獨享的麻辣小火鍋，充滿復古風的新潮店面設計，讓人以為來到哪家網美咖啡廳，最讚的是已經煮好馬上可以享用，不會吃的全身火鍋味，絕對是商辦一級戰區的最佳福音，每日新鮮熬煮的湯頭喝起來麻香帶勁，加上滿滿的食材讓人大滿足，難怪開幕不久就在IG造成超高討論度!

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即日起-2023/10/31為止，只要來店用餐拍照以限時動態，標記我 「@TABERU.FOOD」和「＠mamu202305」，出示給店家結帳即享有9折優惠！

環境分享

▼【麻木不能湯底專門店】位於台北市中山區民權東路上，純白色加金屬感的店面顯得相當亮眼，距離捷運行天宮站、中山國小站步行五分鐘皆可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【麻木不能湯底專門店】用餐環境充滿文青風格，融合時髦的復古風元素，有許多創意的文字和鏡子，以及超有古早味的老式窗花，讓人忍不住拿起手機大拍特拍，提供多人桌和吧台座位區，無論獨自前來或聚餐都很可以！

▼【麻木不能湯底專門店】自助吧提供多款飲料無限喝，還有各式各樣的醬料可以使用。

▼醬料台也包含了店家特製的辣椒醬，老闆使用研磨的朝天椒研製，和市售辣椒的濃稠感相比，更適合拿來與湯頭做搭配。

菜單

【麻木不能湯底專門店】以個人客製化鍋物為主打，共有12款不同風味的湯底，分成麻辣和不辣兩種類別各六種可供選擇，主食部分有豬肉、牛板腱、牛五花、鮮蝦四種主食，店家會幫大家煮好，3分鐘就能享受到的美味，麻辣湯底為五辛素素食者也可食用，鍋料或副餐也可以免費換成蔬菜。

餐點介紹

椰椰叻沙-蝦蝦鍋💰270元

▼充滿異國風味的椰椰叻沙蝦蝦鍋 ，嚴選新加坡傳統叻沙為原料，喝起來帶有微辣的香料味，跟椰奶味結合恰恰好，湯頭相當濃厚夠味，蝦子的尺寸更是實在，每一尾都頭好壯壯很新鮮，蝦味融合湯頭也更鮮甜了!

麻麻起司-豬肉鍋💰260元

▼起司控會愛的麻麻起司湯頭，在麻辣湯頭中霸氣加入三片安佳起司，入喉麻而不辣，奶香伴隨著淡淡的中藥香氣，還有獨特的花椒麻香，麻辣湯底遵循古法中藥複方加入創新配方調製，喝起來麻而不辣，屬於溫和滋補的路線。會讓人不知不覺喝光光!



孜孜有味-牛板腱鍋💰250元

▼外面比較少見的孜孜有味湯頭，還沒吃就聞到超香的味道，加入特製的大漠孜然香料，喝起來更加鹹香濃郁，油脂不多的牛腱肉也很好咬不乾柴，喜歡柔軟口感的可以點牛五花，配料也不馬虎份量相當足夠，這次吃到玉米筍、豆腐、絲瓜、杏鮑菇等食材~



純純滷肉飯(+💰25元) 麻麻滷肉飯 (+💰30元)特製雙麻麵 (+💰30元)

▼副餐有白飯、冬粉、王子麵、讚岐烏龍麵，推薦大家可以加價升級更豐富，純純滷肉飯保留了鹹香但不膩口，而且吃得到膠質超級讚，敢吃辣可以挑戰加麻辣醬的麻麻滷肉飯， 辣勁十足好香好涮嘴，還有結合芝麻醬與麻辣醬的特製雙麻麵 ，麵體採用Q彈的讚岐烏龍麵，扒著醬汁香濃又開胃！

用餐心得

誰說美美的店餐點就不怎麼樣，【麻木不能湯底專門店】大大顛覆我的想像，每日真材實料熬煮的麻辣湯頭，比在許多知名麻辣鍋店吃到的都厲害，同時加入富有創意新穎的元素，打造出叻沙、孜然、麻醬等湯頭，都是外面不常見到的風味，推薦給愛吃鍋的你來試看看!

店家資訊

麻木不能湯底專門店

粉絲團：麻木不能湯底專門店 FB

地址：台北市中山區民權東路二段64號

電話：02-2511-0419

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00(週一~週五) /11:30-14:00、17:00-21:00(週六) / 週日休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/