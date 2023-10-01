[台北-中山] 柒串燒屋聚會不用擔心荷包，平價式串燒只要12元起

有時候聚餐花費真的蠻多的，吃一餐下來荷包瞬間縮水，這次找到一家平價串燒店ー柒串燒屋，最低一串只要12元起，酒類最低60元起，超划算氣氛也很不錯有冷氣吹，省荷包選這就對了。

這次跟朋友相約來這吃串燒，原本覺得這邊應該不會太多人不想訂位，剛進店沒多久，突然坐滿滿的，慶幸沒偷懶有先訂位，所以盡量還是先訂位比較保險，柒串燒也有提供UBER跟熊貓外送，也可以先打電話來訂在外帶還蠻方便的。柒串燒屋位於長安東路一段的熱炒街上招牌是紅底黑字還蠻容易辨識的，店門口也很多客人正在等待入坐，能在這條充滿美食的路段上經營那麼久還很熱門真的有他的實力。

店外有串燒櫃可以看，食材種類蠻豐富的看起來也很新鮮，內用是使用劃單點餐的方式，外帶可以直接拿籃子選取，沒有收取服務費喔!

內用區座位不算少，人多的時候也不會壅擠，還有運動節目可以看，當天看了一下很多客人都是下班後來這小酌聊天配串燒，雖然是平價串燒店但氣氛很熱鬧。也有吧台區一個人也可以來享用喔!除了非常適合聚會之外一個人過節來這吃串燒也不怕太孤單。

店內的酒類也蠻多的，啤酒種類就有麒麟BAR、百威、台啤、海尼根超多種的，可以看黑板上的價格在自己到冰箱取用，之後再一起結帳，比較令我驚豔的是竟然有韓國燒酒耶，而且口味超多，也有瑪格麗酒，可以自己調燒啤來喝，除了酒品之外不喝酒的人也有綠茶、可樂的無酒精飲料可以選擇。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

入座後服務人員會給菜單讓你自己畫完之後再拿給服務人員就好了，每個品項上還能選擇他的口味，這邊的串燒有三種不同口味，和風焦糖、經典椒鹽、德州風味，和風焦糖是店家的招牌特製烤肉醬吃起來是鹹鹹甜甜的口味、經典椒鹽是胡椒鹽搭配獨門醬汁吃起來是微辣口味，德州風味是比較像炸物的口感這個很特別，還有贈送一個小菜是韓式泡菜，這個小菜可以無限續喔!泡菜吃起來很解膩也不會死鹹搭配串燒啤酒超涮嘴。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

還發現桌上立牌店家有在做活動超多優惠的，只要在FB或IG 發限動就能有啤酒買三送一、串燒95折…等(活動以店家公佈為主)

串燒好不好吃真的是看師傅的烤肉功夫好不好，柒串燒屋已有十年的烤串功力食材都是現點現烤，烤串的程序也有分門別類，有刷醬的烤台、在刷醬的烤台先刷完醬汁後再到另外一個烤台上繼續烤熟。

海鮮除了食材很新鮮之外，也有專門烤海鮮的烤爐，海鮮食材堅持不混烤很衛生喔!師傅刷醬處理烤串的動作也非常快速來來回回翻烤刷醬超認真非常專注地在烤串上。

第一盤上來的有百頁豆腐、豬五花串、雞軟骨、豬五花串、香菇，百頁豆腐是經典椒鹽口味，吃起來有微微的胡椒味道也有椒鹽香氣烤的熟度也很剛好吃起來綿綿軟軟又Q彈，豬五花串吃起來有豬肉的油酯香氣之外搭配上青蔥，一起咀嚼的時候青蔥香氣充滿口中不油膩，香菇軟嫩多汁不乾扁。

雞軟骨則是選招牌焦糖口味的,鹹甜口味脆脆軟軟的很適合配酒一起吃，一口雞軟骨一口啤酒超搭的。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

第二盤裡有甜不辣、豆干、杏鮑菇、青椒、櫛瓜、雞翅，甜不辣是我每次吃串燒必點的品項之一，這個和風焦糖口味，甜不辣外脆內軟搭配上烤肉醬味道有種甘甜香味很可口，這串我自己吃光。青菜類大部分都是選用和風焦糖口味，杏鮑菇吃起來Q彈多汁、青椒香味十足軟脆度剛好烤完不會過於軟爛。

烤櫛瓜這串平常比較少吃覺得吃起來鹹甜中帶有清爽味道不膩口。

甜不辣推推鹹甜香氣外皮脆，內部軟嫩好吃

烤雞翅超大一隻的啦，雞翅外皮烤的焦脆，有雞皮的香氣跟油酯，雞肉裡面也很軟嫩。

烤鯖魚週圍的邊邊烤得很焦香，魚肉上面撒了椒鹽粉香氣十足，魚肉軟嫩擠上檸檬後更提味，這道朋友很喜歡，一個人可以吃光一片!

天使紅蝦送上來的時候有驚豔到看起來超大一隻的，烤蝦的味道令人食慾大增，蝦味十足，蝦肉吃起來則Q彈緊實不會粉粉散散的。

豬肉串是德州風味吃起來外層真的有像炸過一樣的那種脆皮感，但裡面的豬肉一樣很緊實不會過硬。雞肉串外皮焦香濕潤，肉汁感覺被包覆在外皮中咬起來也很軟嫩好吃。這邊的豬血糕不知道為什麼特別涮嘴就是有種焦焦硬硬的味道剛開始吃覺得沒甚麼味道後面又覺得吃起來就是有種甘甜口感就是會讓人想一塊接一塊地吃。

總結這餐吃了那麼多品項還有海鮮搭配啤酒兩人花費不到一千元很超值飽足感十足，食材品項選擇多之外烤串的風味也都很不錯鹹甜入味，氣氛也很熱鬧是跨年、節日平價聚餐的好選擇。

看影片介紹



柒串燒屋長安店

台北市中山區長安東路一段46-1號

訂位訂餐專線 ：0225672770

營業時間 ：18:00-01:30

柒串燒屋輔大店

新北市新莊區中正路516-32號

訂位訂餐專線 ：0229021770

營業時間 ：18:00-01:30

柒串燒屋逢甲外帶店

台中市西屯區福星路365號

訂餐專線：0424525824

營業時間：16:30-12:00