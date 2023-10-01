戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉，下午茶輕鬆做，2分鐘完成鬆餅糊



戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉是一款超方便的鬆餅預拌粉，只要將蛋、牛奶放到袋子內揉一揉就調好麵糊了，不用再準備料理秤、量杯、攪拌器就能完成鬆餅麵糊，不管是在家做下午茶或是帶出去露營都很方便，不用花時間測量份量、清洗器具，就能優雅端出漂亮的下午茶點心！

戀·愛午茶 揉揉鬆餅粉 介紹



這次跟大家介紹的是開元食品推出的「戀·愛午茶 揉揉鬆餅粉」，有經典原味和可可風味兩種，包裝相當俏皮可愛，兩種鬆餅粉製成的煎鬆餅口感都很鬆軟，經典原味很香甜、可可風味的巧克力味則很濃厚，巧克力控一定會很愛，其中經典原味鬆餅粉還可以搭配茶粉、咖啡粉製成茶鬆餅、咖啡鬆餅，是很萬用的鬆餅粉口味。



包裝背面有鬆餅的調理方式，只要有平底鍋就能做出好吃的鬆餅(pancake)，有鬆餅機的話則是可以做格子鬆餅(waffle)。



戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉上方印有牛奶建議位置的標示線，不需要拿量杯就能倒入適量的牛奶或水。

如果是使用袋子上的標示線來倒牛奶，實際上會使用到90ml左右的牛奶，要做薄鬆餅的話這個稠度會比較好操作，而袋子上的食譜寫的建議牛奶/水量是70ml，這個比例的鬆餅糊會比較濃稠，可以做成比較厚實的煎鬆餅，大家可以依照喜歡的口感選擇比例。



袋子封口處以夾鏈袋設計呈現，只要將牛奶和雞蛋倒入袋子後，就可以用夾鍊袋封好，接著就可以開始揉捏他了，不管是大人小孩都能夠輕鬆上手。



鬆餅糊混合好後，就可以用剪刀沿著「剪口」旁的虛線剪開，鬆餅糊就能輕鬆倒出囉！

戀·愛午茶 揉揉鬆餅粉 食譜



我們用兩種口味的鬆餅粉做了四種下午茶點心，包含了鬆餅三明治、銅鑼燒冰淇淋、四片水果鬆餅和鬆餅香腸捲，總共使用兩包鬆餅粉，有甜口味也有鹹口味，其中三種點心只要有平底鍋就能完成，不需要另外準備鬆餅機唷！



食譜中的鬆餅糊都是一包鬆餅粉+1顆雞蛋+90ml牛奶製作，一包鬆餅粉約可做直徑10公分煎鬆餅4片、直徑6公分煎鬆餅5片，或是格子鬆餅2塊、直徑10公分的煎鬆餅2片。

水果鬆餅



水果鬆餅則是用最基礎的煎鬆餅搭配奶油和楓糖呈現，加上切塊的水果，就像是在甜點店一樣享受，天氣熱不想出門，只要有鬆餅粉就能夠輕鬆完成下午茶，是不是超簡單？



水果鬆餅食譜

戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉 經典原味 1包

雞蛋 1顆

牛奶或水 90ml

水果 適量

無鹽奶油 一小塊

楓糖 適量

水果鬆餅作法

不沾平底鍋以中火熱鍋後，倒入適量麵糊，等到麵糊冒泡後翻面煎熟取出 在盤子內放上鬆餅和水果，在鬆餅上放上一塊奶油，吃之前再淋上楓糖即可



戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉有清楚的標示線讓大家知道牛奶需加入的份量，不需要出動量杯方便又省事。



牛奶和雞蛋倒入包裝袋後就可以直接封起來，用雙手將他們搓揉90秒就可以了，不用拿料理盆、打蛋器攪拌，大大減少了清洗烘焙工具的時間。



想吃薄鬆餅的話，就將牛奶倒到標示線的位置即可(約90ml牛奶)，這個比例差不多是一般煎鬆餅或是銅鑼燒皮的厚度，如果想吃厚實一點的鬆餅，就用量杯量70ml的牛奶，這樣鬆餅糊會更濃稠，鬆餅成品也會較厚。



將鬆餅糊煎到冒泡泡後，就可以翻面煎熟，不過冒泡的時候上色還不會很漂亮，我會繼續煎到喜歡的色澤再翻面。





淋上楓糖後就可以開吃啦！吃鬆餅我喜歡搭配偏酸的水果，像是柳丁、奇異果、草莓、藍莓等等都是不錯的選擇，這樣可以讓整體味道更平衡，吃起來更清爽。

鬆餅香腸捲



鬆餅香腸捲是我之前看到日本網友分享的作法，我自己超愛這個組合，香甜鬆軟的經典原味鬆餅搭配鹹脆多汁的維也納香腸，帶出去野餐或是當做派對小點心也非常適合，醬料我搭配了傳統的黃芥末跟番茄醬，也可以準備洋蔥、酸黃瓜、墨西哥辣椒、起司等食材增添風味。



鬆餅香腸捲食譜

鬆餅糊

戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉 經典原味 1包

雞蛋 1顆

牛奶或水 90ml

夾餡

維也納香腸 5根（先加熱後備用）

黃芥末 適量

番茄醬 適量

鬆餅香腸捲作法

不沾平底鍋以中火熱鍋後，倒入適量麵糊，等到麵糊冒泡後放上維也納香腸 將兩側的鬆餅往香腸方向夾起，接著蓋上鍋蓋將鬆餅糊燜熟 鬆餅糊熟透後，再將兩面煎到上色即可取出 吃之前擠上黃芥末、番茄醬就完成了



這個作法花的時間會比一般煎鬆餅久一點點，燜的過程火不能開太大，要有耐心等待鬆餅糊燜熟。



淋上醬料後真的超可愛！原味鬆餅的奶香搭配上鹹香、脆皮多汁的香腸超涮嘴。

鬆餅三明治



鬆餅三明治是一個甜甜鹹鹹的組合，以巧克力格子鬆餅搭配了黃芥末美乃滋、半熟蛋、火腿、番茄和生菜，爽口又帶有巧克力的濃郁香氣，吃起來不會有違和感，做成格子鬆餅趁熱吃外脆內軟，放涼後則是鬆軟的口感。



鬆餅三明治食譜

鬆餅糊

戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉 可可風味 1包

雞蛋 1顆

牛奶或水 90ml

三明治餡

生菜 5片

番茄 半顆

半熟荷包蛋 1顆

火腿 1片

日本美乃滋 1大匙

黃芥末 ½小匙

備註：三明治內餡隨喜好搭配

鬆餅三明治作法

鬆餅機預熱後，倒入適量鬆餅糊烤3~4分鐘，鬆餅烘烤的時候先將美乃滋與黃芥末調勻 將烤好的巧克力格子鬆餅放在散熱架上散熱 鬆餅不燙手後，先在兩片鬆餅上抹黃芥末美乃滋，接著夾入生菜、番茄、火腿和半熟蛋 用烘焙紙或防油紙將三明治包起來，最後對切就完成了



依照包裝標示剪開，鬆餅糊就能輕鬆倒出來，方便又快速。



剛烤好的格子鬆餅香氣撲鼻而來，單吃就很香甜，如果覺得單吃鬆餅甜度有點高，也可以做成三明治，讓口味變成鹹中帶甜，這樣會比單吃鬆餅更不容易膩口。



三明治不管是當成早餐、下午茶或是帶出去野餐都很棒，如果沒有要馬上吃的話，半熟蛋要改成全熟或是搭配牛奶煎成厚蛋燒。

銅鑼燒冰淇淋



銅鑼燒冰淇淋超適合炎熱的夏天，如果跟J寶一樣不喜歡太甜的話，一定要來學這個作法，以巧克力煎鬆餅夾上抹茶冰淇淋，經過冰凍後，鬆餅口感變得紮實，加上微苦的抹茶冰淇淋，整體的甜度也下降不少。



銅鑼燒冰淇淋食譜

鬆餅糊

戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉 可可風味 1包

雞蛋 1顆

牛奶或水 90ml

冰淇淋餡（一人份）

香草冰淇淋 1盒

無糖抹茶粉 適量

銅鑼燒冰淇淋作法

香草冰淇淋與抹茶粉拌勻後，放回冰淇淋盒子，接著放到冷凍冰硬 不沾平底鍋以中火熱鍋後，倒入適量麵糊，等到麵糊冒泡後再翻面煎熟即可取出放涼 在一片鬆餅上放抹茶冰淇淋後再蓋上另一片鬆餅，接著用保鮮膜包起來，放到冷凍庫冰至少10分鐘定型後就可以吃了

備註：之前有用不完的鬆餅粉，我都直接做成銅鑼燒冰淇淋冰在冷凍庫，隨時想吃都能吃得到！



直接用戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉包裝上的開口倒鬆餅糊，不管是倒在鬆餅機或平底鍋，都能夠輕鬆掌握鬆餅糊流出的份量，一想到之後不用清洗烘焙用具，就覺得超開心！



用平底鍋煎鬆餅的話，只要將鬆餅煎到像照片中冒泡泡的時候，就可以翻面了，使用不沾鍋就算不加油也不會黏鍋，除非真的很想吃格子鬆餅的酥脆感，不然只要有平底鍋就能做出好吃的鬆餅！



在超市比較不容易買到茶口味的冰淇淋，我就會用市售的牛奶或香草冰淇淋，搭配上各種茶粉、咖啡粉來變換口味，抹茶、焙茶、鐵觀音這幾種做出來都很好吃唷。



用戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉，讓下午茶變得更簡單，不管是想吃甜點或輕食，只要一包鬆餅粉就能夠搞定，製作過程也不會沾手，而且一包鬆餅粉120g是一次就能用完的份量，不用怕偶爾想吃鬆餅，卻要買一大包鬆餅粉很不方便，對於小家庭來說也很友善！

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※本篇為邀約合作、內容為真實感受，口味口感因人&店家製作方式而異，以上提供給大家參考囉※

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戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉 資訊

戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉

地址：台北市內湖區民善街83號7樓

品牌：開元食品

官網介紹：烘焙原料、戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉-原味、戀．愛午茶 揉揉鬆餅粉-可可風味

購買通路：MOMO、PChome