穿越秋天的詩意：大自然之美，探訪初秋之旅！

【記者_許家源/台中】

在這初秋的午後，微涼的風吹拂著山林，帶著淡淡的松香，探入我的心房。這場初秋之旅，也不僅僅只有美麗的景色。八仙山國家森林遊樂區為了歡慶中秋佳節，特別推出了五葉松茶包禮盒、土肉桂茶包禮盒的九五折優惠，還有可愛的黃喉貂布偶特價優惠，把這趟美好的旅程帶回家。而為了避免連假車潮，乘坐谷關至園區之免費接駁車，解決我們的交通困擾。

在大雪山，我們看到了盛行雲霧帶中的奇景，紅葉在陽光的映照下，顯得格外美麗。附庸風雅的念起李白的詩句：“山與雲齊青，天與水長淨。”形容這裡的景色如詩如畫，令人陶醉。接著，我們來到了八仙山，這裡的天籟步道，平坦而舒適，溪流悠悠，彷彿是大自然的音樂，讓人心曠神怡。讓人可以近距離感受溪流的美景，聽著潺潺水聲，彷彿進入了一片童話世界。武陵國家森林遊樂區，是二葉松林的王國，桃山步道上的瀑布豎立在太陽的映襯下，如詩如畫。高聳的二葉松林和桃山步道上的瀑布，讓人仿佛置身於神秘的仙境。“我們站著看風景，看風景的人在看我們。”在這片秋天的懷抱中，遊客們成為了大自然的一部分，而大自然也成為了他們的風景。