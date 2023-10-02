【福岡美食】一蘭拉麵本社總本店，日本超人氣連鎖拉麵 | 獨創赤紅秘製醬汁 | 博多必吃拉麵

來到日本吃拉麵一定會想到最知名的連鎖餐廳「一蘭拉麵」，整碗麵的搭配看似簡單，裡面卻有一個靈魂人物「赤紅秘製醬汁」，跟湯汁攪拌均勻就成為現在大家最熟悉的那個味道，雖然一蘭拉麵已經在台灣開分店，但這間位在福岡市博多區的一蘭本社總本店跟其他分店都不一樣，是整棟都是屬於一蘭拉麵的大樓，在夜晚燈火的照明下遠遠就可以知道一蘭本店的位置。

餐廳資訊

一蘭拉麵 店名 : 一蘭 本社總本店

電話 : (+81)92-262-0433

地址 : 福岡縣福岡市博多區中洲5-3-2

營業時間 : 24小時營業

官方網站 : 九州地方の一蘭｜店舗のご案内｜天然とんこつラーメン一蘭

最近的地鐵站就是中洲川端車站，從3號出口步行1分鐘就可以抵達，這裡就是博多最熱鬧的地方

餐廳環境

一樓是像一般餐廳形式的座位區，不過那時晚上還沒有開放，只能先往樓上24小時的座位區走

從對面看整棟大樓非常壯觀，每一層都有八個燈籠十分耀眼

當時去的時候已經過正常用餐時間以為人會比較少，排隊時也會擺放大約等待多少時間的牌子

一樓的如果正常營業還有一區是伴手禮區，如果喜歡吃飽還可以直接買回家自己煮或是送禮

走上來時才知道原來隊伍是往上排而不是往下，所以想吃一蘭拉麵的客人還是不少

店員會先請大家用旁邊的自助點餐機點完餐後再排隊，因為一蘭拉麵主打就是一人一格快速翻桌率，實際上排隊的時間並不會太久

二樓的空間稍微擁擠一點，不過想吃美味這個根本不成問題

不過每個人的空間還是算滿充裕的，不用擔心吃麵時手拿起來會影響到旁邊的人

右邊有幾種牌子可以使用，因為基本上不會跟廚房裡的人員說到話都是用這些牌子來表示，如果是已經吃飽就可以直接離開

左邊是飲用水，日本基本上都是提供冰水，不管夏天冬天都是一樣

上方是餐具跟一蘭歷史的介紹，不過因為都是密密麻麻的日文字，我這位外國人完全是看不懂XD

菜單

我們排隊時用點餐機是直接點最基本的樣式，入座後一樣會拿到一張「點餐用紙」，可以依照個人對於拉麵的喜好做調整

如果覺得基本一碗不太夠還有一張加點單，那因為我們還會去超市買東西當下就沒有使用這張單子

餐點介紹

拉麵一端上來的瞬間，就是一個熟悉的搭配，黑色帶囍字的碗配上簡單幾種料跟紅色秘傳醬汁，這就是我心心念念的在地美食

一蘭拉麵最大的特色就是送上拉麵後前面跟廚房的竹簾會放下來，以防廚房人員打擾到顧客，也可能顧客專心的享用餐點

「赤紅秘製醬汁」辣度我是點一般，不過吃起來不太會有辣的感覺，主要是讓提升整碗拉麵的香味

蔥花對我來說也是拉麵的一個重要配料之一，因為蔥本身可以去油膩，新鮮的蔥搭配湯頭還會有獨特的香蔥味

叉燒的部分雖然不大片，但還是有一定的厚度，上面還有一點點的肥肉，吃起來十分軟嫩

麵條是使用細拉麵，硬度我都是選擇最硬的，這樣吃起來有口感還能吃的到麵條製作的勁道

在這樣安靜不受打擾的空間很快就只剩下最後一口肉了

不知不覺一碗麵就被吃完，還會再回想一下剛剛每一口品嚐到的美味

結語

整體來說一蘭拉麵還是維持一樣高水準的味道，相信對很多台灣人來說也是疫情前去日本的一個記憶味道，即便拉麵店琳瑯滿目，一蘭拉麵始終佔有一席之地，而且在日本不同的分店在碗上面也都有不同的款式。不管是當正餐還是宵夜都是不錯的選擇，出來玩總是要吃的開心，要不是後面幾天晚餐吃太飽，我一定會再來多吃個一兩碗，而且最後離開時才知道晚上時間到還會有歌舞表演，詳細的過程可以到我的Youtube頻道【日本福岡自由行 | 一蘭拉麵表演 | 博多總本店】去觀賞。