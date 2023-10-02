[大直美食] 香米泰國料理{大直忠泰店} 台北泰式料理推薦！#劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

2023年4月底才新開幕的

【香米泰國料理(大直忠泰店)】

連續17年榮獲泰國皇家評選全球

「Thai Select 泰精選」認證餐廳，

用料實在，味道穩札穩打

氣氛好、桌距舒適、服務勤快

適合聚餐，人均$1000可以吃很開心~！

#台北泰式料理 大直美食

【香米泰國料理】

香米遵循泰國正統料理精髓正宗呈現，

出身泰國清萊省的主廚 陳元樹 30幾年的廚師生涯，

深諳泰國各地民族的飲食文化習慣，料理風格精緻而豐盛，

將泰國中部曼谷菜，北部特色菜，東北部家常菜，融入上等新鮮食材，

豐富又正宗的料理特色，讓香米的菜單與眾不同。

香米於2003年在復興南路上開業，一直堅持遵循泰國正統料理，

泰國進口香料，精選新鮮上等食材，正宗口味，

更連續17年榮獲泰國經濟部頒發Thai Select 「世界泰精選」認證餐廳，

20年來更贏得百萬饕客的喜愛。

【香米泰國料理】(大直忠泰店)

【香米-大直忠泰店】

由知名室內設計師 曾勇傑 精心設計，

空間大量運用大地色系，石材，竹編，

特殊自然風格吊燈，舒適高雅，

以客為主兼具生活品味設計，

有著香米一貫對用餐空間的堅持。

香米深耕泰國料理20年，

資深廚師及服務團隊將最經典，特色的泰國美食帶給賓客。

餐廳可容納約80人，包含2間10人圓桌包廂，

平日包廂低消$8,000，假日包廂低消$10,000。

【香米菜單】

人氣TOP 20跟著點就對了！

可單點，亦有套餐，

套餐人均約$900，非常划算。

每人最低消費：

週一～週五午餐每人低消＄400元

週五晚餐及六日每人低消＄500元

特殊節日全天每人低消＄650元

自備酒水清潔費：

葡萄酒類及飲品每瓶＄300元

烈酒類每瓶＄500元

✔️菜單所有價格均酌收10%服務費

▶️ (香米菜單)

【月亮蝦餅】$420

厚切月亮蝦餅，皮薄餡厚，

看得到蝦仁碎，食材很札實，

沾上梅醬就很讓人流口水，

不愧是香米招牌菜色！

【紅咖哩-雪花牛】$370

咖哩湯汁看似是稀了點，

但加了椰汁調和，辣度變得很柔合，

牛肉片份量不少，肥而不膩，

吃起來相當入味且下飯！🤤

【泰國茉莉香米飯】$45/人

香米使用泰國最高等級的茉莉香米，

帶有微微的芋頭香氣，

淋上咖哩或拌著打拋豬

都讓人不自覺多扒兩碗飯！

【辣炒打抛豬】$330

每次到泰國餐廳必點的一道菜，

醬香迷人，鹹淡宜人也不油膩，

是以九層塔取代打拋葉，非常下飯，

或是包生菜亦有另一番滋味~~

【清炒什蔬】$250

【冬央海鮮湯】$400

湯底鮮酸帶辣很夠味，有椰奶調和，

是可以入喉的泰式酸辣海鮮湯，

裡頭有蝦、花枝、淡菜、干貝，料多實在~

【蝦醬辣炒空心菜】$220

可清炒或蝦醬，我們選蝦醬，

保留了鮮脆口感，口味也很棒！

【魚露酥脆金目鱸】$550

以前吃鱸魚都是用蒸的或是煮魚湯，

金目鱸炸得香酥，也非常有肉量，

但讓我驚豔的是酸辣的青木瓜魚露醬料，

酸爽解膩，即使單吃都覺得開胃的那種！！

▼青木瓜魚露醬料

清爽、開胃、又解膩！

【紅茶、泰式奶茶】

吃泰式料理就是要喝泰式奶茶才爽啊！

《蛋寶543》

逛大直商圈吃飯的好地方，

適合家人聚會或朋友聚餐，

【香米泰國料理(大直忠泰店)】

不是很強烈風味的那種泰，

而是稍微改良成台灣大眾口味的泰式料理，

有點像瓦城的泰式料理，但又不會那麼商業化…

我們依照店家原始辣度出餐，

個人感覺都在微辣~小辣之間，

辣度都不高，口味接受度也高。

我們用單點，人均$1050，覺得非常超值！

推薦給大家~~！

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