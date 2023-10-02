[大直美食] 香米泰國料理{大直忠泰店} 台北泰式料理推薦！#劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

2023年4月底才新開幕的
【香米泰國料理(大直忠泰店)】
連續17年榮獲泰國皇家評選全球
「Thai Select 泰精選」認證餐廳，
用料實在，味道穩札穩打
氣氛好、桌距舒適、服務勤快
適合聚餐，人均$1000可以吃很開心~！
#台北泰式料理 大直美食
【香米泰國料理】
香米遵循泰國正統料理精髓正宗呈現，
出身泰國清萊省的主廚陳元樹30幾年的廚師生涯，
深諳泰國各地民族的飲食文化習慣，料理風格精緻而豐盛，
將泰國中部曼谷菜，北部特色菜，東北部家常菜，融入上等新鮮食材，
豐富又正宗的料理特色，讓香米的菜單與眾不同。
香米於2003年在復興南路上開業，一直堅持遵循泰國正統料理，
泰國進口香料，精選新鮮上等食材，正宗口味，
更連續17年榮獲泰國經濟部頒發Thai Select 「世界泰精選」認證餐廳，
20年來更贏得百萬饕客的喜愛。
【香米泰國料理】(大直忠泰店)
- 地址：台北市中山區樂群三路200號5樓
- 捷運：劍南路站3號出口，步行4分鐘
- 電話：02-85020506
- 營業時間：11:30-14:30、17:30-21:15
- 官網：香米泰國料理
- 訂位：香米泰國料理訂位
【香米-大直忠泰店】
由知名室內設計師曾勇傑精心設計，
空間大量運用大地色系，石材，竹編，
特殊自然風格吊燈，舒適高雅，
以客為主兼具生活品味設計，
有著香米一貫對用餐空間的堅持。
香米深耕泰國料理20年，
資深廚師及服務團隊將最經典，特色的泰國美食帶給賓客。
餐廳可容納約80人，包含2間10人圓桌包廂，
平日包廂低消$8,000，假日包廂低消$10,000。
【香米菜單】
人氣TOP 20跟著點就對了！
可單點，亦有套餐，
套餐人均約$900，非常划算。
每人最低消費：
- 週一～週五午餐每人低消＄400元
- 週五晚餐及六日每人低消＄500元
- 特殊節日全天每人低消＄650元
自備酒水清潔費：
- 葡萄酒類及飲品每瓶＄300元
- 烈酒類每瓶＄500元
✔️菜單所有價格均酌收10%服務費
▶️ (香米菜單)
【月亮蝦餅】$420
厚切月亮蝦餅，皮薄餡厚，
看得到蝦仁碎，食材很札實，
沾上梅醬就很讓人流口水，
不愧是香米招牌菜色！
【紅咖哩-雪花牛】$370
咖哩湯汁看似是稀了點，
但加了椰汁調和，辣度變得很柔合，
牛肉片份量不少，肥而不膩，
吃起來相當入味且下飯！🤤
【泰國茉莉香米飯】$45/人
香米使用泰國最高等級的茉莉香米，
帶有微微的芋頭香氣，
淋上咖哩或拌著打拋豬
都讓人不自覺多扒兩碗飯！
【辣炒打抛豬】$330
每次到泰國餐廳必點的一道菜，
醬香迷人，鹹淡宜人也不油膩，
是以九層塔取代打拋葉，非常下飯，
或是包生菜亦有另一番滋味~~
【清炒什蔬】$250
【冬央海鮮湯】$400
湯底鮮酸帶辣很夠味，有椰奶調和，
是可以入喉的泰式酸辣海鮮湯，
裡頭有蝦、花枝、淡菜、干貝，料多實在~
【蝦醬辣炒空心菜】$220
可清炒或蝦醬，我們選蝦醬，
保留了鮮脆口感，口味也很棒！
【魚露酥脆金目鱸】$550
以前吃鱸魚都是用蒸的或是煮魚湯，
金目鱸炸得香酥，也非常有肉量，
但讓我驚豔的是酸辣的青木瓜魚露醬料，
酸爽解膩，即使單吃都覺得開胃的那種！！
▼青木瓜魚露醬料
清爽、開胃、又解膩！
【紅茶、泰式奶茶】
吃泰式料理就是要喝泰式奶茶才爽啊！
《蛋寶543》
逛大直商圈吃飯的好地方，
適合家人聚會或朋友聚餐，
【香米泰國料理(大直忠泰店)】
不是很強烈風味的那種泰，
而是稍微改良成台灣大眾口味的泰式料理，
有點像瓦城的泰式料理，但又不會那麼商業化…
我們依照店家原始辣度出餐，
個人感覺都在微辣~小辣之間，
辣度都不高，口味接受度也高。
我們用單點，人均$1050，覺得非常超值！
推薦給大家~~！
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