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懷舊中卷麵線-桃園龜山/三國鼎立不夠看！加上魚酥晉升四大天王~超浮誇系麵線

2023-10-02 12:10:07 潔絲蜜 人氣：430
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：525篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：懷舊中卷麵線、魷魚翅麵線
phone-0989-838-605
place桃園市龜山區文興46號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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好久沒有吃這種浮誇系麵線了😂😂，幾年前好像風行一陣~這次來吃的是這家 懷舊中卷麵線 ，有中規中矩的普通麵線，若要很澎湃的，三國鼎立點下去就沒錯XD，而且份量也是不小，可以兩人合吃一碗，有大小腸／肉羹／中卷，還可以加點魚酥，加進去立馬晉升變成四大天王啦😂😂。

懷舊中卷麵線 | 位置

懷舊中卷麵線位在桃園龜山文興路上，就在華夏飯店後面，田倉超市旁邊，隔壁就是停車場，相當方便。

店家名稱：懷舊中卷麵線
電話：0989838605
地址：桃園市龜山區文興路46號
營業時間： 11:00-14:30 周日公休

懷舊中卷麵線 |環境

看著招牌的白底紅字真的很有懷舊感XD，話說其實幾年前我上班的辦公室還在這附近😆😆，不過當時應該這家麵線應該還沒搬遷到這裡。

人多請排隊~不過我們中午一開始營業就過來了，所以沒有等到很開心XD，接下來我們邊吃邊看到客人一直來耶。

內用座位也不多，除了幾張四方桌外，這復古花布攤車也還有幾個位子可以坐。

懷舊中卷麵線 |菜單

主食就是麵線，再來就看喜歡什麼配料～想要一次大全配到位，就直上三國鼎立了😂😂。
此外還可以單點魚酥和各式滷味小菜。

餐點介紹

今日點餐：三國鼎立／雙腸麵線／淡水魚酥。
老實說麵線一上來我就有點後悔——怎麼份量那麼多啦😂😂，早知道就點一碗三國鼎立就好XD。

雙腸麵線

點了小碗雙腸麵線，所謂雙腸是指大腸+小腸，而且說是小碗覺得也不太小XD，份量比想像中來得大一些。
再加上新鮮蒜泥及九層塔——很難得沒有香菜我就先加一萬分（誤😂😂）。

雖然腸子看起來顏色偏黑，但並不會死鹹，有滷軟透，大小腸不同的口感吃起來層次更加豐富。
麵線本體勾芡稠度適中順口，而辣度我們點小辣就覺得有些辣了XD，不擅吃辣者要謹慎服用😆。

三國鼎立麵線

我們主要就是為了這碗三國鼎立而來啊！
這碗走浮誇系，料多澎湃很吸睛～有雙腸／中卷／肉羹，原以為只是配料多，但其實不止！麵線份量也超大一碗的😂😂，實在出乎意料。

中卷新鮮好吃，整隻放在麵線裡真的很浮誇XD。

三國鼎立配料一樣有雙腸，本來就很喜歡大腸麵線的我，今天腸子吃得很過癮😂。

原來不只是雙腸，連肉羹都是雙羹耶XD，吃起來是花枝羹＋肉羹兩種，料多大塊，整碗配料超豐富。

淡水魚酥

我們不怕死的又加點淡水魚酥😂😂，一份30元有一小碗還蠻不錯的。

其實魚酥單吃不新奇，把它加到麵線裡才是美味發揮極致的吃法！
泡入麵線裡的魚酥，表層吸附了湯汁風味更甚，而麵線搭配魚酥增添海味，在還沒軟化前和麵線一起入口又有酥脆口感，我真的頗愛耶～覺得老闆怎麼沒有推出魚酥麵線😂😂。

餐後心得

今天這餐真的吃不完🙈🙈，三國鼎立料多澎湃，份量也大，想要體驗浮誇系的可以嚐嚐。
然後強力推薦加點魚酥😂😂，加在麵線裡真的超搭很美味哦！

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停車資訊

附近有俥亭林口文化場，距離約170公尺。

333桃園市龜山區文二一街15號 按我導航

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：懷舊中卷麵線
  • 所在地址：333004臺灣桃園市龜山區文興路46號
  • 營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-14:30
  • 店家電話：0989838605
  • 評價：★★★★
 

交通資訊

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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