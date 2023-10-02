懷舊中卷麵線-桃園龜山/三國鼎立不夠看！加上魚酥晉升四大天王~超浮誇系麵線

好久沒有吃這種浮誇系麵線了😂😂，幾年前好像風行一陣~這次來吃的是這家 懷舊中卷麵線 ，有中規中矩的普通麵線，若要很澎湃的，三國鼎立點下去就沒錯XD，而且份量也是不小，可以兩人合吃一碗，有大小腸／肉羹／中卷，還可以加點魚酥，加進去立馬晉升變成四大天王啦😂😂。
懷舊中卷麵線 | 位置
懷舊中卷麵線位在桃園龜山文興路上，就在華夏飯店後面，田倉超市旁邊，隔壁就是停車場，相當方便。
店家名稱：懷舊中卷麵線
電話：0989838605
地址：桃園市龜山區文興路46號
營業時間： 11:00-14:30 周日公休
懷舊中卷麵線 |環境
看著招牌的白底紅字真的很有懷舊感XD，話說其實幾年前我上班的辦公室還在這附近😆😆，不過當時應該這家麵線應該還沒搬遷到這裡。
人多請排隊~不過我們中午一開始營業就過來了，所以沒有等到很開心XD，接下來我們邊吃邊看到客人一直來耶。
內用座位也不多，除了幾張四方桌外，這復古花布攤車也還有幾個位子可以坐。
懷舊中卷麵線 |菜單
主食就是麵線，再來就看喜歡什麼配料～想要一次大全配到位，就直上三國鼎立了😂😂。
此外還可以單點魚酥和各式滷味小菜。
餐點介紹
今日點餐：三國鼎立／雙腸麵線／淡水魚酥。
老實說麵線一上來我就有點後悔——怎麼份量那麼多啦😂😂，早知道就點一碗三國鼎立就好XD。
雙腸麵線
點了小碗雙腸麵線，所謂雙腸是指大腸+小腸，而且說是小碗覺得也不太小XD，份量比想像中來得大一些。
再加上新鮮蒜泥及九層塔——很難得沒有香菜我就先加一萬分（誤😂😂）。
雖然腸子看起來顏色偏黑，但並不會死鹹，有滷軟透，大小腸不同的口感吃起來層次更加豐富。
麵線本體勾芡稠度適中順口，而辣度我們點小辣就覺得有些辣了XD，不擅吃辣者要謹慎服用😆。
三國鼎立麵線
我們主要就是為了這碗三國鼎立而來啊！
這碗走浮誇系，料多澎湃很吸睛～有雙腸／中卷／肉羹，原以為只是配料多，但其實不止！麵線份量也超大一碗的😂😂，實在出乎意料。
中卷新鮮好吃，整隻放在麵線裡真的很浮誇XD。
三國鼎立配料一樣有雙腸，本來就很喜歡大腸麵線的我，今天腸子吃得很過癮😂。
原來不只是雙腸，連肉羹都是雙羹耶XD，吃起來是花枝羹＋肉羹兩種，料多大塊，整碗配料超豐富。
淡水魚酥
我們不怕死的又加點淡水魚酥😂😂，一份30元有一小碗還蠻不錯的。
其實魚酥單吃不新奇，把它加到麵線裡才是美味發揮極致的吃法！
泡入麵線裡的魚酥，表層吸附了湯汁風味更甚，而麵線搭配魚酥增添海味，在還沒軟化前和麵線一起入口又有酥脆口感，我真的頗愛耶～覺得老闆怎麼沒有推出魚酥麵線😂😂。
餐後心得
今天這餐真的吃不完🙈🙈，三國鼎立料多澎湃，份量也大，想要體驗浮誇系的可以嚐嚐。
然後強力推薦加點魚酥😂😂，加在麵線裡真的超搭很美味哦！
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停車資訊
附近有俥亭林口文化場，距離約170公尺。
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店家/景點資訊
- 店家名稱：懷舊中卷麵線
- 所在地址：333004臺灣桃園市龜山區文興路46號
- 營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-14:30
- 店家電話：0989838605
- 評價：★★★★
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