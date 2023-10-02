懷舊中卷麵線-桃園龜山/三國鼎立不夠看！加上魚酥晉升四大天王~超浮誇系麵線

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好久沒有吃這種浮誇系麵線了😂😂，幾年前好像風行一陣~這次來吃的是這家 懷舊中卷麵線 ，有中規中矩的普通麵線，若要很澎湃的，三國鼎立點下去就沒錯XD，而且份量也是不小，可以兩人合吃一碗，有大小腸／肉羹／中卷，還可以加點魚酥，加進去立馬晉升變成四大天王啦😂😂。

懷舊中卷麵線 | 位置

懷舊中卷麵線位在桃園龜山文興路上，就在華夏飯店後面，田倉超市旁邊，隔壁就是停車場，相當方便。

店家名稱：懷舊中卷麵線

電話：0989838605

地址：桃園市龜山區文興路46號

營業時間： 11:00-14:30 周日公休

懷舊中卷麵線 |環境

看著招牌的白底紅字真的很有懷舊感XD，話說其實幾年前我上班的辦公室還在這附近😆😆，不過當時應該這家麵線應該還沒搬遷到這裡。

人多請排隊~不過我們中午一開始營業就過來了，所以沒有等到很開心XD，接下來我們邊吃邊看到客人一直來耶。

內用座位也不多，除了幾張四方桌外，這復古花布攤車也還有幾個位子可以坐。

懷舊中卷麵線 |菜單

主食就是麵線，再來就看喜歡什麼配料～想要一次大全配到位，就直上三國鼎立了😂😂。

此外還可以單點魚酥和各式滷味小菜。

餐點介紹

今日點餐：三國鼎立／雙腸麵線／淡水魚酥。

老實說麵線一上來我就有點後悔——怎麼份量那麼多啦😂😂，早知道就點一碗三國鼎立就好XD。

雙腸麵線

點了小碗雙腸麵線，所謂雙腸是指大腸+小腸，而且說是小碗覺得也不太小XD，份量比想像中來得大一些。

再加上新鮮蒜泥及九層塔——很難得沒有香菜我就先加一萬分（誤😂😂）。

雖然腸子看起來顏色偏黑，但並不會死鹹，有滷軟透，大小腸不同的口感吃起來層次更加豐富。

麵線本體勾芡稠度適中順口，而辣度我們點小辣就覺得有些辣了XD，不擅吃辣者要謹慎服用😆。

我們主要就是為了這碗三國鼎立而來啊！

這碗走浮誇系，料多澎湃很吸睛～有雙腸／中卷／肉羹，原以為只是配料多，但其實不止！麵線份量也超大一碗的😂😂，實在出乎意料。

中卷新鮮好吃，整隻放在麵線裡真的很浮誇XD。

三國鼎立配料一樣有雙腸，本來就很喜歡大腸麵線的我，今天腸子吃得很過癮😂。

原來不只是雙腸，連肉羹都是雙羹耶XD，吃起來是花枝羹＋肉羹兩種，料多大塊，整碗配料超豐富。

淡水魚酥

我們不怕死的又加點淡水魚酥😂😂，一份30元有一小碗還蠻不錯的。

其實魚酥單吃不新奇，把它加到麵線裡才是美味發揮極致的吃法！

泡入麵線裡的魚酥，表層吸附了湯汁風味更甚，而麵線搭配魚酥增添海味，在還沒軟化前和麵線一起入口又有酥脆口感，我真的頗愛耶～覺得老闆怎麼沒有推出魚酥麵線😂😂。

餐後心得

今天這餐真的吃不完🙈🙈，三國鼎立料多澎湃，份量也大，想要體驗浮誇系的可以嚐嚐。

然後強力推薦加點魚酥😂😂，加在麵線裡真的超搭很美味哦！

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停車資訊

附近有俥亭林口文化場，距離約170公尺。

333桃園市龜山區文二一街15號 按我導航

店家/景點資訊

店家名稱：懷舊中卷麵線

所在地址：333004臺灣桃園市龜山區文興路46號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-14:30

店家電話：0989838605

評價：★★★★ Google即時導航

交通資訊

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