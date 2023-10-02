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龍門胡椒餅-新北三重/酥香美味總是在排隊~在地人氣炭烤胡椒餅

2023-10-02 12:30:07 潔絲蜜 人氣：385
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：525篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：龍門胡椒餅
place新北市三重區龍門路30號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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關於這間人氣胡椒餅已經聽老爺說了好多年XD，這三重知名的 龍門胡椒餅 從他多年前年輕時（XD）就看著老闆從一個路邊小攤的鐵桶開始賣起，之後愈來愈壯大，有了店面，到現在成了三重在地家喻戶曉的小吃真的很威！龍門胡椒餅鹹香美味還很多汁，是很棒的台式下午茶😆😆。

龍門胡椒餅 | 位置

龍門胡椒餅位在三重龍門路上，已經不是小攤位，而是在大樓內的店面啦，不過附近不好停車，可能要停遠些再走過來。

店家名稱：龍門胡椒餅
電話：(02)29732229
地址：新北市三重區龍門路30號
營業時間：星期一~六 12:30~19:30 周日公休

龍門胡椒餅 | 環境

遠遠就看到對面騎樓的排隊人潮了，這還只是平日下午呢XD，還好雖然隊伍長，但消化得也蠻快的。

在排隊間看到工作人員們還馬不停蹄地包著餅，而前頭的烤爐正在瘋狂製作，整個忙碌XD。

龍門胡椒餅 | 菜單

龍門胡椒餅的品項單純，只有胡椒餅／小酥餅／甜餅。
這已是漲過價的的金額，不過以現今的物價來說，覺得還是不會貴的。

餐點介紹

今天的點心：胡椒餅／小酥餅。
本來當然是想三種全制霸！但竟然甜餅已經完售了沒買到，當時還在排隊中，就聽到前面客人聽到甜餅賣完而發出哀號😂😂。

胡椒餅

一定得說這餅真的超香！我們是帶回家才吃的，從三重開回桃園的路上，整車都是胡椒餅味真的很受不了XD。

回到家已有些溫涼但仍然美味，一切開更是香氣四溢！均勻滿佈的新鮮蔥花香氣十足，肉餡溼潤多汁而鹹度適中。
胡椒餅外層微酥帶著芝麻香，內餡吸附了肉餡湯汁而帶點嚼勁，真的相當美味。
若需要再復熱，只要用烤箱烤一下，依然香酥可口。

而胡椒辣度並不高，並不是令人吃力的嗆味，而是溫和的微微辣，孩子也能輕鬆駕馭沒有負擔。
我們買了好幾顆，本來剩的要當隔天早餐，沒想到晚上就快吃光了，根本放不到隔天早上😂😂。

小酥餅

沒買到甜餅有點遺憾XD，只剩下小酥餅可買了。
圓圓一顆個頭小小，幾口就就能完食。

一撥開層層香酥不油膩，是我喜歡的酥餅口感。

小酥餅只包了蔥花沒有肉餡，但更加鹹香，蔥味也濃厚。
沒有肉汁滲透餅皮，整體只有酥香，非常唰嘴，老爺也超愛這味。

食後心得

龍門胡椒餅果然不愧為人氣小吃，真的有夠香！無論是胡椒餅或小酥餅都很美味，價格也不貴，有到三重來記得買幾顆來嚐嚐。

店家資訊

店家名稱：龍門胡椒餅
電話：(02)29732229
地址：新北市三重區龍門路30號
營業時間：星期一~六 12:30~19:30 周日公休

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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