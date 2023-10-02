龍門胡椒餅-新北三重/酥香美味總是在排隊~在地人氣炭烤胡椒餅
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 三重區
關於這間人氣胡椒餅已經聽老爺說了好多年XD，這三重知名的 龍門胡椒餅 從他多年前年輕時（XD）就看著老闆從一個路邊小攤的鐵桶開始賣起，之後愈來愈壯大，有了店面，到現在成了三重在地家喻戶曉的小吃真的很威！龍門胡椒餅鹹香美味還很多汁，是很棒的台式下午茶😆😆。
龍門胡椒餅 | 位置
龍門胡椒餅位在三重龍門路上，已經不是小攤位，而是在大樓內的店面啦，不過附近不好停車，可能要停遠些再走過來。
店家名稱：龍門胡椒餅
電話：(02)29732229
地址：新北市三重區龍門路30號
營業時間：星期一~六 12:30~19:30 周日公休
龍門胡椒餅 | 環境
遠遠就看到對面騎樓的排隊人潮了，這還只是平日下午呢XD，還好雖然隊伍長，但消化得也蠻快的。
在排隊間看到工作人員們還馬不停蹄地包著餅，而前頭的烤爐正在瘋狂製作，整個忙碌XD。
龍門胡椒餅 | 菜單
龍門胡椒餅的品項單純，只有胡椒餅／小酥餅／甜餅。
這已是漲過價的的金額，不過以現今的物價來說，覺得還是不會貴的。
餐點介紹
今天的點心：胡椒餅／小酥餅。
本來當然是想三種全制霸！但竟然甜餅已經完售了沒買到，當時還在排隊中，就聽到前面客人聽到甜餅賣完而發出哀號😂😂。
胡椒餅
一定得說這餅真的超香！我們是帶回家才吃的，從三重開回桃園的路上，整車都是胡椒餅味真的很受不了XD。
回到家已有些溫涼但仍然美味，一切開更是香氣四溢！均勻滿佈的新鮮蔥花香氣十足，肉餡溼潤多汁而鹹度適中。
胡椒餅外層微酥帶著芝麻香，內餡吸附了肉餡湯汁而帶點嚼勁，真的相當美味。
若需要再復熱，只要用烤箱烤一下，依然香酥可口。
而胡椒辣度並不高，並不是令人吃力的嗆味，而是溫和的微微辣，孩子也能輕鬆駕馭沒有負擔。
我們買了好幾顆，本來剩的要當隔天早餐，沒想到晚上就快吃光了，根本放不到隔天早上😂😂。
小酥餅
沒買到甜餅有點遺憾XD，只剩下小酥餅可買了。
圓圓一顆個頭小小，幾口就就能完食。
一撥開層層香酥不油膩，是我喜歡的酥餅口感。
小酥餅只包了蔥花沒有肉餡，但更加鹹香，蔥味也濃厚。
沒有肉汁滲透餅皮，整體只有酥香，非常唰嘴，老爺也超愛這味。
食後心得
龍門胡椒餅果然不愧為人氣小吃，真的有夠香！無論是胡椒餅或小酥餅都很美味，價格也不貴，有到三重來記得買幾顆來嚐嚐。
店家資訊
店家名稱：龍門胡椒餅
電話：(02)29732229
地址：新北市三重區龍門路30號
營業時間：星期一~六 12:30~19:30 周日公休
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