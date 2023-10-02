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【信義區美食】YELLOW FOOD，麻糬鬆餅比義大利麵美味 ｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-02 12:30:11 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：344篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：YELLOW FOOD
place台北市信義區吳興街281巷70號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間YELLOW FOOD隱身在信義區的吳興街巷弄內，

招牌寫義大利麵、燉飯、輕食、甜點的專賣店。

第一次到這家餐廳用餐，店員也滿仔細的推薦菜單上的菜色，

從第一頁飲品就很細心的介紹到最後一頁的鬆餅，算是滿貼心的。


YELLOW FOOD，每人低消150，不收服務費，用餐時間90分鐘，Ruby當天沒有訂位，

直接到現場，建議如果是用餐時間還是先打電話去詢問比較好。

辣味鮮蝦佐濃濃蝦汁奶油 $290

毒癮鮮蝦 $310


這兩道義大利麵送上桌，真的感覺一模一樣，他們家的麵條偏硬，蝦味確實滿濃郁的，

蝦子也很貼心剝好殼了，唯一的缺點就是感覺再吃一樣的麵，

只是醬料口味不一樣，有一點可惜。

升級套餐+$100
油醋水果沙拉和濃湯(南瓜濃湯)
南瓜濃湯味道滿濃郁的，但生菜的份量偏少，這樣要100元，CP值滿低的。

香蕉巧克力麻糬冰淇淋  半份$130 


他們家的鬆餅可以選擇加麻糬在裡面，香蕉切片淋上巧克力醬，

只是巧克力醬偏少，吃起來有一點不過癮。

鬆餅烤得非常的酥脆，加上裡面有麻糬，吃起來口感非常獨特，

巧克力的滑順與香蕉完美融合，讓人回味無窮，整個餐點裡最推薦的一道。

【店家資訊】
👉YELLOW FOOD
🏠台北市信義區吳興街281巷70號
☎️ 02 2758 3175
⏰11:30~21:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

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    Ruby說美食享受旅行

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    RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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