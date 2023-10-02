【信義區美食】YELLOW FOOD，麻糬鬆餅比義大利麵美味 ｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

這間YELLOW FOOD隱身在信義區的吳興街巷弄內，
招牌寫義大利麵、燉飯、輕食、甜點的專賣店。
第一次到這家餐廳用餐，店員也滿仔細的推薦菜單上的菜色，
從第一頁飲品就很細心的介紹到最後一頁的鬆餅，算是滿貼心的。
YELLOW FOOD，每人低消150，不收服務費，用餐時間90分鐘，Ruby當天沒有訂位，
直接到現場，建議如果是用餐時間還是先打電話去詢問比較好。
辣味鮮蝦佐濃濃蝦汁奶油 $290
毒癮鮮蝦 $310
這兩道義大利麵送上桌，真的感覺一模一樣，他們家的麵條偏硬，蝦味確實滿濃郁的，
蝦子也很貼心剝好殼了，唯一的缺點就是感覺再吃一樣的麵，
只是醬料口味不一樣，有一點可惜。
升級套餐+$100
油醋水果沙拉和濃湯(南瓜濃湯)
南瓜濃湯味道滿濃郁的，但生菜的份量偏少，這樣要100元，CP值滿低的。
香蕉巧克力麻糬冰淇淋 半份$130
他們家的鬆餅可以選擇加麻糬在裡面，香蕉切片淋上巧克力醬，
只是巧克力醬偏少，吃起來有一點不過癮。
鬆餅烤得非常的酥脆，加上裡面有麻糬，吃起來口感非常獨特，
巧克力的滑順與香蕉完美融合，讓人回味無窮，整個餐點裡最推薦的一道。
【店家資訊】
👉YELLOW FOOD
🏠台北市信義區吳興街281巷70號
☎️ 02 2758 3175
⏰11:30~21:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。