【信義區美食】YELLOW FOOD，麻糬鬆餅比義大利麵美味 ｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

這間YELLOW FOOD隱身在信義區的吳興街巷弄內，

招牌寫義大利麵、燉飯、輕食、甜點的專賣店。

第一次到這家餐廳用餐，店員也滿仔細的推薦菜單上的菜色，

從第一頁飲品就很細心的介紹到最後一頁的鬆餅，算是滿貼心的。



YELLOW FOOD，每人低消150，不收服務費，用餐時間90分鐘，Ruby當天沒有訂位，

直接到現場，建議如果是用餐時間還是先打電話去詢問比較好。

辣味鮮蝦佐濃濃蝦汁奶油 $290

毒癮鮮蝦 $310



這兩道義大利麵送上桌，真的感覺一模一樣，他們家的麵條偏硬，蝦味確實滿濃郁的，

蝦子也很貼心剝好殼了，唯一的缺點就是感覺再吃一樣的麵，

只是醬料口味不一樣，有一點可惜。

升級套餐+$100

油醋水果沙拉和濃湯(南瓜濃湯)

南瓜濃湯味道滿濃郁的，但生菜的份量偏少，這樣要100元，CP值滿低的。

香蕉巧克力麻糬冰淇淋 半份$130



他們家的鬆餅可以選擇加麻糬在裡面，香蕉切片淋上巧克力醬，

只是巧克力醬偏少，吃起來有一點不過癮。

鬆餅烤得非常的酥脆，加上裡面有麻糬，吃起來口感非常獨特，

巧克力的滑順與香蕉完美融合，讓人回味無窮，整個餐點裡最推薦的一道。

【店家資訊】

👉YELLOW FOOD

🏠台北市信義區吳興街281巷70號

☎️ 02 2758 3175

⏰11:30~21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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