月桂炭火燒肉》超值吃到飽的燒肉餐廳，主打優質肉品、大口吃肉大口喝酒超爽快！

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月桂燒肉是間超值吃到飽的燒肉餐廳，它位於基隆海洋廣場旁邊，地點非常棒。不說您不知道月桂燒肉可是google 網路評價高達4.9 分的好店，這可是累積出良好評價的優質好店，那天我們一家四口來到這裏大快朵頤，真的超滿足的。這裏週一到週五啤酒喝到飽，又有哈根達斯冰淇淋，服務人員也很專業，難怪會有這麼高的評價。而且不只於此，只要是當月壽星或是來這裏上google map 評論都有超值肉品!小孩身高100cm~140cm $350元，長者65歳以上(兩位以上)$350元，難怪當天看到有人攜家帶眷，一家老小全部出動呢
月桂炭火燒肉 如何去?
- 地址：基隆市仁愛區愛二路57號 (海洋廣場旁，停車位多)
- 電話：(02)2426-0021
-
營業時間：11:30–23:00
月桂炭火燒肉 價位
- 平日午639元/平日晚餐 699元 PM12:00~PM17:00
- 假日每人799元 PM17:00~PM22:00(全天)
- 小孩100cm~140cm $350元
- 長者65歳以上(兩位以上)$350元
- 以上均收10%服務，用餐時間為2小時
月桂炭火燒肉 環境介紹
雖然基隆市區的巷弄狹小，但店裏的空間還算滿大的、用餐的感覺挺舒服的
我們是晚餐時段來用餐的，看到好多全家大小一起出動的，高朋滿座啊
這裏不定期會推出一些優惠活動
月桂炭火燒肉 吃到飽優惠
店內走的是高貴不貴的路線，更提供了哈根達斯吃到飽
多樣的冷熱飲品、咖啡、果汁、汽水 ，可以喝個暢快
小菜，洋蔥及泡菜可以搭配燒肉一起吃
另外在調味醬料的部份，有味噌醬、玫瑰鹽、醬油、胡椒鹽、七味粉、檸檬椒鹽、孜然粉~~等非常多樣，搭配不同的肉品，就有千變萬化的享受，百吃不膩
小菜
洋蔥及泡菜都是燒肉的好朋友啊
嘿嘿，滿桌的好菜正等著我們
這次仰賴店員高顏值的”樂樂”為我們服務，雖然年紀輕，但手法十分熟練，對火候掌握的程度很棒
這盤有紅蝦、明蝦、草蝦、扇貝~~基隆是海港，漁貨新鮮度當然是百分百
當天漁港直送的海鮮，用來燒烤保證一級棒！
牛肉盤-肥肥牛五花、苗條沙朗牛、安格斯嫩肩
哈哈，這樣的命名超好玩的，而且一看就是肉品的特性，真的太有創意的命名了!! 想吃瘦一點的、肥一點的都吃的到，這裏的肉品都是現切的哦
沙朗牛肉肉質細嫩有著美麗的油花分布。牛五花肉質柔嫩，多了份油脂用來燒烤非常合適，安格斯嫩肩肉質結實卻不失軟嫩，油花適中，口感飽滿多汁，不油不膩剛剛好！每一口都非常滿足
這三款都非常適合燒烤
這一盤也是超澎拜的啦，有柳葉魚、秋刀魚、魚下巴、龍珠、小章魚、魷魚翅
都非常新鮮! 光是用看的就流口水了
帶骨羊小排、櫻桃鴨胸、澳洲羊五花
櫻桃鴨胸肉吃起來口感紮實Q彈，羊五花肉質細膩可口。而羊小排是也是燒烤好物，尤其是整隻拿來啃，超過癮的
牛舌和上google map 評論後會送的菲力牛排
菲力牛是老饕的首選，這裏給的超大方的，大塊厚切的菲力牛，口感一級棒
蔬菜盤 : 香菇、百頁豆腐、絲瓜、青椒、玉米、甜不辣、馬鈴薯
小朋友吃的津津有味的沙拉
烤蛤蠣，蛤蠣絲瓜 奶油金針 蔬菜餅皮，烤飯糰
蔬菜餅皮類似印度料理中常見的Naan「薄餅」，這裡可以用來包肉吃，這樣又多了些新鮮的吃法，很不錯哦
茶漬泡飯
無飯不歡的朋友，也可以點個清爽開胃的茶漬泡飯!!
用來包肉的生菜，其實我們最喜歡用這種方式來吃燒肉了，不但清爽許多，無形中也多了蔬菜，也比較不會有罪惡感哦
看著肉片在鐵網上烤，不一會兒，肉片上水氣升起，開始波波作響，口水也快流下來了
一開始會由服務人員幫忙烤，或是自已來也可以。但事實證明還是專業的比較厲害，哈哈
不過呢，建議還是同一種肉品就同時烤，這樣的火候比較好控制。不同食材烤的時間會不同，所以要小心
烤好的燒肉要怎麼吃呢? 沾醬、沾鹽! 其實都可以，但有時比較好的肉品，其實沾點鹽就很棒的
呷魚呷肉也要呷菜，單吃肉總是沒什麼變化，這時候放些泡菜、洋蔥，或是來個韓式吃法，包在生菜裡就可以增加不同的口感與樂趣。
我們家妹妹吃的津津有味呢
店家也是佛心來著，只要上網幫店家做Google 評價就會送上這麼棒的「菲力牛排」~~
牛舌最棒的就是搭配蔥鹽了，百吃不厭。
切成骰子形狀的菲力牛，這種厚度超好吃
對於這種厚度的肉品，真的要好好控制火候，有時擺在熱度比較不高的一旁，讓它慢慢的烘烤也可以
直接灑點孜然粉，更入味更好吃
魚下巴、小章魚還有龍珠
烤海鮮的時候速度要快狠準，不然會烤焦哦
烤海鮮也有幾個不錯的方法，像是直接將調味品，像是胡椒鹽之類的灑在海鮮上，這樣直接吃會更有味
這是柳葉魚，小小的，但也滿好吃的
哈哈，竟然用翻面的方式來烤!! 好厲害
這些貝類分為不同方式來烤 ，一種是原味，一種加了醬油調味，這當然是由樂樂來操刀!! PRO的
但這個可真開了眼界了，原來連背面也要一起烤，真是上了一課啊
烤飯糰，嘿嘿，非常建議要點這道來吃，烤過之後的海苔變得更香，外層硬硬脆脆的，滿像鍋巴的，但絕對好吃。
烤過之後的年糕，膨漲的比原來多了二、三倍大，超有趣的，這時再沾點練乳及花生粉，真的好吃
除了日式風味甜點，哈根達斯更是有非凡的吸引力啊
哈哈，吃完還要檢查看看是否還有剩。沒問題的，吃到飽餐廳的好處就是愛吃多少有多少
我們吃的肚皮好撐啊，超澎拜超過癮的一家店!! 記得買餐券比較划算
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交通資訊
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