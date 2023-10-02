【台灣，桃園市，龍潭區】SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡，住宅區巷弄間的美味又好拍的小店。（桃園下午茶/龍潭甜點

甜品，就像是麻醉劑；

嗯，就是莫名的喜歡吃甜點，

而吃到好吃的甜點就有著幸福感。

那日，在SUSUMU除了吃到了好吃的甜點外，

那空間也是迷人極了！

嗯，不過，得是在還沒太多人湧入的時候（笑）

SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡

菜單：https://shop.ichefpos.com/store/ShjFLZPC/ordering

ig：https://instagram.com/susumu_cake

地址：325桃園市龍潭區中興路317巷30弄7號

營業時間：11:30–18:00

店休日：星期一、二

電話：034333932

週六補班日，大家都還沒出來玩耍

我們就這樣抵達了巷弄間的小店，

小店意外的隱密，在住宅區的巷弄間；

如果不是刻意尋來的話，誰會知道這裡藏有一間甜點店呢？

門面也像是精心設計一樣，

有著日式風情，11:30開門時間到了後，

門鎖才被打開，嗯，我們就這樣成了第一組入內的客人

打開門後，不經意「哇」了一聲叫了出來，

這空間真的好美，好有氣質哦！

覺得老闆應該是相當貼心的；

明明才剛開門，空間內的空調卻是如此剛好，

沒有悶、熱的感覺，入內後舒適極了！

空間裝潢吸引人，裡頭陳設的家俱也挺有品味的，

有人說是韓系咖啡館，但我太久沒去韓國了，

不確定是否是如此呢？

不管是哪種風格，就是老闆自己營造出屬於自己感覺的一間店；

真的很迷人，絕對是女孩們會喜歡的店。

果然，後來就陸續有人進來，

甚至，不管年齡，人人都是網美呦

我看到應該有超過50歲的「網嫂」，

那姿勢、自信的模樣....應該拍了不少美照吧？！

回到SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡的食物，

店內的低消是每人一個品項，不限蛋糕或飲料（菜單上有詳細說明）

喜歡這樣的店，覺得很佛心，因為有時我只是想吃甜點，

可以多點幾個，但不一定會想點飲料；

還提供有開水，讓大家自行取用。

那天，我就是點了二個戚風蛋糕，還有一個想吃的千層司康

三樣甜點，都喜歡，還有其他想吃的甜點，

我想，應該還會找時間再來吧？！

店內，應該只有老闆娘一人在準備餐點吧？！

現點現做的甜品，在結帳時，有被提醒需要一點時間，

我點的戚風蛋糕，也許蛋糕體本身可以先準備好，

但其他的妝點，可是需要花點心思與時間。

剛好，可以趁著等待的時候，好好看看店內的空間；

色彩、裝飾、家俱...等角落，不難看出老闆的精心設計，

真的超適合網美拍照打卡的呀！！

我不是網美，我們就好好用眼睛，感受這空間的氛圍。

黑糖伯爵葡萄戚風（NT200)，上桌時那模樣挺討喜的

上頭的葡萄好誘人，還搭配了鮮奶油，旁邊妝點的焦糖脆片感覺就是可口，

入口後，哇！這....好好吃哦！！

戚風蛋糕做得很好，濕度彈性剛剛好，

搭配上香提鮮奶油，入口就是滿滿的幸福；

還灑上的焦糖脆片，除了增添不同的口感，

入口時，多層次的滋味，好好吃哦！！

天呀！！這....意外的好吃，

原來不是只有美美的來拍照，

沒想到竟然這麼好吃。

啊～～好吃到，我....一口接著一口，都忘了拍照嚕（笑）

另一個點的是芝麻花生豆乳戚風（NT250)

這灰色模樣，本以為會有點醜，但看起來還是挺美的

還搭配了一粒粒像是米香的裝飾，

看起來挺可愛的

這戚風蛋糕也是美味的，

入口滿滿的芝麻花生香，

裡頭還藏有豆乳卡士達；

那像是岩漿般留下來的奶油是芝麻鮮奶油，

這也調配的剛剛好，口味不會過重與甜膩，

這滋味也相當對味，喜歡。

這....也是不太起眼的模樣，

但入口時，卻是滿滿的驚喜，

又是個喜歡的甜點，讓不愛芝麻的自己，

也覺得真是美味極了！！

嗯，瞧那模樣，也是相當上相吧？！

SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡的糕點不但顏值高，

沒想到入口也如此美味呀！！

好吃，喜歡，好想再試試其他口味的戚風蛋糕，

可惜，已經吃不下嚕

額外還點了一個抹茶紅豆麻糬千層司康（NT70)

這是在櫃檯時，看到菜單，突然想吃的，

嗯，有點好奇，當司康融入了茶紅豆麻糬的滋味

老闆問了廚房的老闆娘，問今天有沒有....

運氣不錯，有，等一下就烤好了

上桌時，香氣逼人，

喜歡這著烘培的香味，

抹茶紅豆入口吃得到，

而麻糬在眼前就能看得到，

像是爆漿一樣的流露在外頭；

入口時，那滋味很特別，

嗯，真的是麻糬耶

我們在店內位置上，看著玻璃外流逝的雲，

哇！好...舒服，好悠閒的享受著大家補班，我們放假的美好時間；

差不多一個多小時後，陸續有三組客人進來了；

後來還一口氣進來了快10個人，

小店，很快就滿了.....

嗯，也告訴我們該離開嚕

喜歡剛開門包場的感覺，

也喜歡人不多時的舒適感；

空間內的裝飾與家俱都相當用心，又好拍哦！！

這住宅改得真不錯呀！

且感覺是搭建的空間，卻不會悶熱，，好舒服呀！

離開前去上洗手間時，發現了店內有電梯；

嗯，感覺是店主也住宿在這裡吧？！

不知道，老闆挺靦腆的，不好意思太主動聊天，

老闆娘在廚房後頭忙著，

很不錯的一間小店，適合不趕時間的朋友們哦！

覺得「龍潭」真的是神奇的地方，

有著不少特色小店與餐廳，且消費不見得便宜，

不過，也正是如此，吸引著我們一個月會來探險幾次，

今日發現的「SUSUMU 蛋糕 甜點 咖啡」喜歡，

分享給大家。

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡