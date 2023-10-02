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要等２小時以上才能吃到的爆人氣路邊攤美食！老闆的電話一直響個不停，點完餐之後，還要等２小時以上才能吃

2023-10-02 12:50:08 布咕布咕 人氣：102
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2005篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：中和廟口碳烤
place新北市中和區廣福71巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天要來跟大家介紹一家

中和最有名的碳烤店

這家店，還沒有開店就要等半小時以上

如果開店之後才訂

至少要等1小時以上~

是非常可怕的店家之一

這麼厲害的店家就位於中和廣福路上的

中和廟口碳烤｜中和最有名的碳烤店，每次都要等１小時以上

中和廟口碳烤菜單

有雞腿、魷魚、雞皮、甜不辣、青椒、香腸等等

餐點都是一般常見的碳烤類食物

價格則是比較偏貴一些些

餐點可以自己夾

或是點好之後，老闆會幫你夾

店家的碳烤

全程都是使用木炭

是完完全全沒有炸過的方式

使用木碳全程烘烤的話

通常等待時間會比較久

從生的到熟的，少說也要15分鐘以上

等了好久好久

終於拿到了

馬上回家品嚐一下

雞腿 95元

很多人都推薦雞腿

說這道是必點的菜色之一~

但吃起來好像還好

有點小偏乾~

以這樣子的價格

沒有特別推薦一定要點

相比之下

甜不辣的表現比較推薦

米腸的口感也ok~

整體來說

雞腿是沒有特別值得推薦

因為價格真的偏高

味道沒有想像中的好

反而甜不辣一些小東西

會比較推薦~

 

中和廟口碳烤 影片介紹

 

2023中和美食懶人包

中和必吃的美食、小吃、餐廳，就連在地人也推薦

 

店名：中和廟口碳烤

營業時間：18:00~凌晨01:00

地址： 新北市中和區廣福路71巷

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店

枋寮市場口肉圓油粿｜隱藏在市場旁巷弄裡的無名路邊攤美食

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    發表篇數：2005篇

    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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