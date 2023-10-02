要等２小時以上才能吃到的爆人氣路邊攤美食！老闆的電話一直響個不停，點完餐之後，還要等２小時以上才能吃

今天要來跟大家介紹一家
中和最有名的碳烤店
這家店，還沒有開店就要等半小時以上
如果開店之後才訂
至少要等1小時以上~
是非常可怕的店家之一
這麼厲害的店家就位於中和廣福路上的
中和廟口碳烤｜中和最有名的碳烤店，每次都要等１小時以上
中和廟口碳烤菜單
有雞腿、魷魚、雞皮、甜不辣、青椒、香腸等等
餐點都是一般常見的碳烤類食物
價格則是比較偏貴一些些
餐點可以自己夾
或是點好之後，老闆會幫你夾
店家的碳烤
全程都是使用木炭
是完完全全沒有炸過的方式
使用木碳全程烘烤的話
通常等待時間會比較久
從生的到熟的，少說也要15分鐘以上
等了好久好久
終於拿到了
馬上回家品嚐一下
雞腿 95元
很多人都推薦雞腿
說這道是必點的菜色之一~
但吃起來好像還好
有點小偏乾~
以這樣子的價格
沒有特別推薦一定要點
相比之下
甜不辣的表現比較推薦
米腸的口感也ok~
整體來說
雞腿是沒有特別值得推薦
因為價格真的偏高
味道沒有想像中的好
反而甜不辣一些小東西
會比較推薦~
中和廟口碳烤 影片介紹
店名：中和廟口碳烤
營業時間：18:00~凌晨01:00
地址： 新北市中和區廣福路71巷
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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