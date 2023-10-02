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【西區】浪人企劃Wanderlust Beans Project～台中唯一的波蘭美食

2023-10-02 11:59:21 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：102
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：313篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：Wanderlust Beans Project浪人企劃
place台中市西區昇平街58號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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167.jpg     

 

 台中唯一的波蘭美食『浪人企劃』終於來吃了~

 

147.jpg 

『浪人企劃』位於巷弄中,店面不大,店裡的位子也不多,所以店家都要大家先預約訂位 

 

148.jpg 

154.jpg

1F只看到一個位子

走進店裡就有種異國感,『浪人企劃』是由波蘭老闆、香港老闆娘經營

他們用料理來遊走列國,說目前是在台灣,之後會再去哪裡就還不確定了~ 

 

149.jpg

2F的空間不大,就僅有窗邊的4、5個位子及3張桌子...只有10幾個位子 

 

150.jpg 

Menu【線上

首頁寫些用餐規則...低消$300/人,餐點滿$180飲料折$20,不招待8歲以下兒童..等規則可先看看

 

151.jpg

豬肉丸子、手工香腸、氣炸餃子,餐點僅這樣不多,但都想吃~ 

 

153.jpg 

甜點

 

152.jpg

波蘭街頭小吃  

 

158.jpg

酸裸麥湯zurek setA $340、綜合三種香腸 $360、臺虎精釀 $100(搭配香腸折$20元)

 

157.jpg

因為之前吃過斯洛伐克朋友做的餃子與我們的不同而且好吃,所以來吃看看波蘭版的餃子

 

161.jpg

氣炸餃子裡的內餡又馬鈴薯、奶酪、洋蔥,吃起來也是蠻特別的口感  

 

166.jpg

餃子是和波蘭湯為一個set,湯喝起來有些微酸口感,湯料也蠻多樣的,有手工香腸、培根、馬鈴薯,最特別的是有水煮蛋~  

 

159.jpg

這次用餐點了一份綜合三種香腸和臺虎精釀🍺,是說sausage搭配啤酒94對味~

🚫喝酒不開車，開車不喝酒／🔞未滿十八歲請勿喝酒

  

160.jpg

綜合的3種香腸分別是“波蘭手工豬肉香腸“、“葡萄牙手工香腸”、“德國手工香腸”,

一旁附的醬料也有搭配的香腸一起吃,上桌時闆娘都會解說~  

 

155.jpg

156.jpg

波蘭街頭小吃 

是一個法棍三明治,內饀有炒洋蔥、蘑菇、 起司,再加上蕃茄醬

外皮吃起來酥脆,內饀鹹香,再加上蕃茄醬,吃起來有些許甜甜口感,吃起來好吃,感覺像吃披薩一樣

 

163.jpg

Apple Tart $220  

 

162.jpg

164.jpg

蘋果派吃起來有點像鳳梨酥^^" 跟想像中的蘋果派不一樣

但吃異國美食就是要open mind,然後拋棄原本固有的口味想法,才是能完全享受新的美食口味 

 

165.jpg

這次來用餐可惜高麗菜捲剛好沒有提供,不然也是想吃看看的必吃波蘭美食

和同學很喜歡店家的餐點,是來用餐後會下次再來嚐試其他餐點~

 

 

 

 

 

浪人企劃 Wanderlust Beans Project
https://www.facebook.com/wanderlustbeansproject/

【店址】台中市西區昇平街58號

【TEL】0955-506-147

【營業時間】週四~五 16: 00~21:00 週六~日 11:00~20:00

🚫星期一二三（不定期公休請參考fb）

低消$300/人 

無服務費

 

  

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