蘆洲吃到飽火鍋【蒙古紅】鴛鴦麻辣鍋-超過100種不同食材無限供應-十月底前送龍蝦活動✧蔬食、海鮮、肉品有少見的高檔食材，超推超好吃滷肉飯，也提供單點精緻小火鍋套餐！蘆洲吃到飽推薦！

蘆洲吃到飽│來推薦這間【蒙古紅】火鍋吃到飽。它不是滿江紅、不是雪中紅，而是間超有料的麻辣火鍋【蒙古紅】。不僅蒙古味麻辣湯頭超讚，甘蔗湯頭更是清甜到一碗接一碗，還提供多達上百種以上的新鮮食材無限供應，甚至有老饕專為隱藏版 滷肉飯 而來（真的好好吃 ）風評好到開業多年，累積了超過一千多則GOOGLE評論，還擁有著4.7顆星的好評。真的是連在地人都會來吃的火鍋店。

蘆洲火鍋吃到飽 【蒙古紅】蒙古火鍋，有幾個特色及很值得推薦的地方 (1.食材多樣+新鮮 (2.湯頭獨特，很有高級火鍋感 (3.海鮮、蔬食種類多又特殊 (4.肉品等級高，現點現切維持鮮度 (5.滷肉飯(還有滷蛋)跟鴨血店家精心研發，超好吃 (6.冰品/甜品選擇多 (7. 消費模式彈性，CP值非常高！

【蒙古紅】蒙古火鍋是一間讓人感覺食材用料很高級，但卻相當親民的吃到飽火鍋店，重點湯頭還相當特殊，能品嚐到有別於一般吃到飽或小火鍋的特殊美味。如果是個人或食量沒那麼大，【蒙古紅】有提供單點個人的精緻小火鍋套餐，可以依不同聚餐方式，彈性消費用餐唷！

無限供應的百種食材中，蔬菜類除了常見的高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜，還有水蓮、山蘇：菇類就有多達八種以上的種類，非常推洋菇跟白雪菇，吃下去爆水的程度實在太扯

還有比臉還大的安格斯牛肉也是無限供應；很少見會在吃到飽出現的海鮮像是：蛋腸、草蝦、扇貝、鮑魚、魴魚、鰈魚、鸚哥魚、魷魚、貽貝及罕見的長竹蟶，實在提供很有料及有誠意的的食材，真心要給人吃到飽之外還要吃的好，相當推薦的吃到飽火鍋~

【蒙古紅】蒙古火鍋在蘆洲是相當有名氣的吃到飽麻辣鍋店，尤其那獨特的 蒙古麻辣湯頭 ，由數種中藥材熬製，搭上自家炒的辣椒、花椒等特殊食材製成麻辣鍋底，氣味香濃撲鼻、香醇溫潤，吃起來又是驚艷又是過癮，真的吃一次會上癮的蒙古味湯頭。

【蒙古紅】算是相當道地的蒙古火鍋店，提供【自助式吃到飽】點兩種湯頭就成了鴛鴦鍋，以及【單點精緻套餐】兩種消費方式，套餐內容含湯底、主食（肉品或海鮮）、附贈菜盤、飲料喝到飽，同時也是一間 寵物有善餐廳 。

【蒙古紅麻辣火鍋吃到飽-蘆洲店】蘆洲美食、蘆洲火鍋吃到飽

電話：02-82868336

店址：新北市蘆洲區長榮路694號

時間：週日~週四11:00-22:00

週五+週六11:00-23:00

蒙古紅麻辣火鍋吃到飽-蘆洲店 官方臉書FB

藍天下【蒙古紅】火紅的招牌格外顯眼，簡約中帶大氣氛圍的裝潢，感受到一點滿人的奔放豪爽～



連桌子都特別的大，空間也十分寬暢，用起餐來相當舒服～



壁上還掛有不少蒙古民族風的頭飾，好美～頓時很有古裝劇中騎著馬在邊疆奔騰的藏族感，店家說也可以拿起來試戴拍照體驗看看！



門口清楚的張貼消費模式，有分~吃到飽~跟~個人單點~的精緻套餐，這樣的消費模式真的很讚，有時想兩個人來吃蒙古火鍋也可以~



一入門看到店家活動，推出 $499龍蝦餐 耶！ 有麻辣、養生白鍋、甘蔗三種湯頭，附上龍蝦海鮮拼盤、蔬食菜盤，還有主食四選一，自助吧的飲料是可以暢飲的唷！這龍蝦套餐CP值超高~

除此之外，店家正推出10月份(2023)活動

1. google地圖５星打卡，每人贈送龍蝦一隻 (平假日皆可使用）至10/31

2. 兩人同行免收服務費、四人同行一人免費 (僅限週一至週五平日使用）至10/31

🔺活動規定：

*兩種活動則一使用

*兒童不適用兩種活動

*套餐不適用兩種活動

*免費者服務費另計

*如需使用活動結帳請主動告知服務人員

*活動一青殼龍蝦贈送完會改贈蝦蛄龍蝦



【蒙古紅】蒙古火鍋－單點－精緻套餐，這部分就是非吃到飽，可單點鍋類跟品項，最低也只要$299起，想要特色的蒙古鍋湯頭只要+50元，點餐步驟就是先選「湯底」再來選主食鍋物、附餐、冰淇淋，另外再看有沒有要加點，還有很多很讚的海鮮也只要$60起，很划算！



這次我們選擇《吃到飽》消費方式，選了「蒙古麻辣鍋」及「甘蔗回甘鍋」成了鴛鴦鍋，除了自助吧有超多無限供應的品項，但像是肉品及部分海鮮，為確保食材的新鮮及不浪費，採以單點供應，也可以不限次數單點的唷！

肉品的檔次都很高，除了一般的雪花牛、培根豬、梅花豬，雞腿肉，以及板腱牛、羊嫩肩、機柳條，還有重量級的XL尺寸的安格斯牛，這肯定是要點來試試~

吃麻辣鍋不能缺少麻辣三寶：牛筋、牛肚、大腸頭，配上獨特秘方的麻辣鍋，真的超好吃，不能錯過~



其它更頂級的食材可以單點的方式品嘗，加拿大生蠔、日本大干貝、虎蝦、天使紅蝦、無骨牛小排、松阪豬，等，單點一份也不貴，



頓時間有-含酒精-飲料吸引了我的注意，我的天啊！可樂娜竟然才賣$50 這很可以耶！



點完餐～準備進行自助吧的歡迎自取時間～下午兩點，竟然還有這樣多人，且陸續有人進來～可見【蒙古紅】的舒適感及品質相當深得人心～



一走進自助吧！頓時間眼花撩亂～這食材也太多了吧～而且第一印象就是都好乾淨、新鮮感看得見～不像很多開放式自助吧，像蝗蟲過境一樣的亂糟糟。【蒙古紅】隨時都維持在很乾淨的狀態，而且不時可看到服務員在補食材，我覺得這樣少量進補的概念很好～也能讓食物維持鮮度～光看就很想吃～

滿滿的火鍋料之外～蔬食也都切好切滿，番茄、蘆筍、節瓜、秋葵、鳥蛋，竟然還有火龍果，一旁那應該是蒜頭～感覺點白鍋可以加蒜頭變成蒜頭雞湯～



wow~滿滿的菇類~數一數整個冰箱內大約有八種以上的菇種~超推薦洋菇~好好吃~



海鮮這裡也有～不只菜單上可無限單點的海鮮，自助吧的海鮮也不落人後的歡迎自取，超肥美的小卷及透抽，還有少見的竹蟶，令人眼睛為之一亮，此外，這邊的海鮮一點都沒有腥味，光看就覺得很新鮮~



還有小鮑魚、淡菜等貝類~都採無限供應~整個就很有誠意啊!



主食麵類除了王子麵~還有冬粉、雞絲麵、意麵..可以選擇~



麻辣鍋的好夥伴，老油條及豆皮 這肯定要拿的~我們光老油條配麻辣鍋就吃了快10根~太搭了



醬料區，超級乾淨的醬料抬，還分有白醋跟烏醋~其實麻辣鍋配白醋真的很對味唷！



店員說，他們連醬料都是師傅精心調製～沾起來特別香且不膩口，一旁的醬料還除了蒜頭、香菜、蘿蔔泥，還有花生粉耶！



一定要特別來介紹【蒙古紅】超受歡迎的 *滷肉飯* 超香～還有整大顆的滷蛋在裡頭，每天由店家獨門配方滷製出來，個人也超喜歡這滷肉飯的滋味，不油膩，滷肉超香好開味～米飯也煮的好好吃～粒粒分明Q彈米飯香~雖說來吃到飽吃白米飯很佔肚子空間，但真的好吃到不能錯過它~



另外還有【蒙古紅】私家鴨血，用數種中藥熬製~超香、好夠味



鴨血本人吸滿了帶點麻辣的湯汁，保水彈嫩，香氣十足，微微的孜然中藥又帶點麻辣花椒的感覺，好下飯~放進麻辣鍋裡面煮也好適合~



自助飲料吧！一般的汽水之外～還有日式煎茶、烏梅汁、可爾必思，這部分就算是單點個人鍋的也可以取用唷！



現磨的咖啡機! 咖啡控可以喝個過癮～還清楚可見咖啡豆唷！



令人眼睛為之一亮的含酒精飲料~各款都是$50 覺得可樂娜真的超划算的~炎炎夏日吃麻辣鍋來一口清涼啤酒~好痛快~((警語：未滿18歲請勿喝酒，禁止酒駕))



自助吧下端有可自取的餐具，夾菜大盤都已經在各自桌上囉，這邊是點心盤及自助吧需要用到的醬料、主食碗，還有提供兒童餐具~



準備開動~~~同時單點的海鮮、肉品、內臟也剛好上桌，全部排開~好壯觀！這根本就高級火鍋店的排場～



重點～在用餐時間內，可以無限加點供應～記得！吃完再加點，一方面珍惜食材不浪費，再來吃到的也會比較新鮮～



【蒙古紅】蒙古麻辣鍋湯頭，基底是用雞爪現熬的高湯，店家說它們可是一點油、味素、鹽巴都沒加，而是利用裡頭滿滿的中藥及特殊食材，整個帶有花椒的香氣撲鼻而來，辣中帶麻，辣而不燥，也不會讓人辣到無法吞嚥，這口味愛吃辣的會上癮，我們一開始點小辣，店家說不夠辣再幫我們加，但其實小辣就很剛好了～微微的嗆辣滋味，重點不死鹹、不膩，反而是一種帶有小清新的濃郁麻辣味～建議麻辣鍋專攻內臟及肉品類～



另一鍋－甘蔗回甘鍋－也是非常推薦的湯頭，好清甜，喝起來好暖～很有那種宿醉隔天喝上一口熱湯的幸福感～這湯頭實在高檔！非常推薦～也建議這鍋煮蔬食～愈煮愈甘甜～



看似只在自助吧拿了兩盤菜盤及一小盤海鮮，怎麼看起來這樣豐富，即便是單點的魚跟內臟，也給的很多耶！



還有重頭戲安格斯牛肉，也是【蒙古紅】店內的明星肉品，加上可以無限吃，超多肉控衝著它來，現點現切，看起來就很新鮮～



一次大約來四大片～每一片都要比臉還要大了～



瞧瞧這油花分佈，建議大約麻辣鍋燙到八分到九分差不多～煮太久會偏老偏硬唷！



梅花豬一次大約七到八片～我覺得店家也會看人數來決定一次提供的量，如果人多要一次點每個人適當的分量也可以跟店家說～



雞腿肉～很大塊的雞腿肉～還是去骨的～



等不及要先來肉品下鍋show~真的好大~好驚人~肉片切的薄厚度也很剛好~



這片下鍋~麻辣鍋幾乎都要滿了~



起鍋的安格斯牛肉~肉質介在肥瘦之間~由於蒙古麻辣鍋的味道非常好，單吃不沾醬就很好吃~



配上滷肉飯~真的太接地氣的吃法了~



不得不再說一次，這滷肉飯真的好好吃~不膩口、沒有油耗味的滷汁，真的很讚



緊接著是內臟類，牛筋、牛肚、大腸頭，麻辣鍋的標配啊!



牛筋其實也算是單價比較高的食材，可以吃到滿滿的牛筋覺得好幸福！那ＱＱ彈黏的滋味～感覺有滿滿的膠原～



小鮑魚～雖然是小顆的～但可以無限自取，相當給力的食材之一，吃到飽竟然有鮑魚 雖然已經被麻辣口味蓋過～但鮑魚的口感相當有彈性～



甘蔗湯頭就是要放上滿滿的蔬食～吃起來健康又均衡～



建議大家～每一種都先拿一些些就好，可以吃到店家精心味大家選好的食材，喜歡的吃完再續拿就好～



像是非常推薦的洋菇～真的好喜歡又再去補，一咬下去那鮮菇的味道及爆水程度，真的很誇張～



吃完滿滿的肉品及蔬食後，接著就是海鮮來下鍋～光看眼前的海鮮，如果在外頭每一品項都要吃到，可能也要破千了吧～



肥美的鮮蚵～草鮮、透抽、小卷～都好喜歡～毫無腥味的海鮮，這餐簡直海鮮自由～



其實吃到飽最擔心的是，食材的品管及不及格，很多店家無暇顧慮海鮮的品質，因此很多吃到飽其實看不到什麼海鮮，但【蒙古紅】在海鮮提供上真的很值得鼓掌，在管理及提供上都不覺得馬虎～相對吃起來也比較安心～



超少見的長竹蟶 這也是貝類的一種～光看是不是就很新鮮～



飽滿的大鮮蚵及整條小卷，跟著甘蔗鍋煮～好好吃～甘蔗鍋的清甜搭上鮮美的海洋味～滿足



透抽大到都可以套圈圈了～ 而魚類這次點了除了常吃的鯛魚，還點了特別的鰈魚跟鸚哥魚，鰈魚吃起來有點比目魚，肉質細嫩、口感很軟，也有點像鱈魚；鸚哥魚吃起來就肉質就比較扎實，



吃到一半也可以自行加湯~很清楚的標示每一款湯頭，服務員也經常巡視，拿了三次都是隨時滿裝的狀態，值得拍拍手的服務~



不要懷疑~蒙古鍋加的湯是白湯！一方面會愈煮愈有味道，如果覺得不夠辣，跟服務員說，會在來加辣唷！



吃完了一輪又一輪～都吃飽了110分鐘都還沒超過，還有很多甜點時間，另外補充，加點的部分在到時前半小時要加點完唷！



吃到下午三點半，店內依舊高朋滿座～即便滿滿都是人，但空間依舊非常舒適～沒有喧鬧人聲鼎沸的吵鬧感，反而是帶質感的親民又高級的火鍋店～覺得很適合家庭及朋友聚餐～



甜點控注意【蒙古紅】的甜點可能讓你吃完一輪，甜點胃也飽了～



除了蛋糕、年輪、蛋塔、泡芙、還有日式甜點～



小孩喜歡的布丁、大人喜歡的咖啡凍都有～滿足了各種不同的族群～



冰淇淋除了有卡比索俄羅斯冰淇淋，還有泰國名果，各款冰棒、冰淇淋甜筒！



卡比索的冰淇淋很好吃唷！【蒙古紅】提供了五種口味，還有幾款夏威夷果仁、巧克力布朗尼、蘭姆葡萄都是明星熱銷款耶！這在飽餐一頓後吃超級幸福～





特別一提【蒙古紅】是寵物友善餐廳唷！很歡迎乖乖的寵兒一同用餐，不過寶貝們來是要另外點餐的，店家沒有免費提供清水鍋，這點很重要，店家還要照顧滿滿的顧客，寵兒們鏟屎官們要自己照顧好唷！看到狗狗這樣乖乖坐著一起用餐，感覺好幸福啊



喜歡【蒙古紅】的朋友也可以購買店家特製的辣椒粉，這對煎、煮、炒、炸甚至烤肉的提味，都很適合耶!



整體來說【蒙古紅】蒙古火鍋 個人很喜歡，環境好、提供的食材多樣又新鮮，不帶給人吃到飽是吃粗飽的感覺，而是在高檔食材中，能好好的吃飽吃滿。店家也很友善，不論是從對品質的要求、隨時補滿食材及維持自助吧整潔，還推出自家獨特的料理，處處都能感受到【蒙古紅】想帶給消費者滿意吃到飽的服務精神。



喜歡【蒙古紅】的朋友，或是想趁節慶好好慶生、聚會、約會的朋友，也別錯過十月份【蒙古紅】推出的優惠活動唷！



【蒙古紅】蒙古火鍋吃到飽10月份(2023)活動

1. google地圖５星打卡，每人贈送龍蝦一隻 (平假日皆可使用）至10/31

2. 兩人同行免收服務費、四人同行一人免費 (僅限週一至週五平日使用）至10/31

🔺活動規定：

*兩種活動則一使用

*兒童不適用兩種活動

*套餐不適用兩種活動

*免費者服務費另計

*如需使用活動結帳請主動告知服務人員

*活動一青殼龍蝦贈送完會改贈蝦蛄龍蝦

【蒙古紅麻辣火鍋吃到飽-蘆洲店】蘆洲美食、蘆洲火鍋吃到飽

電話：02-82868336

店址：新北市蘆洲區長榮路694號

時間：週日~週四11:00-22:00

週五+週六11:00-23:00

蒙古紅麻辣火鍋吃到飽-蘆洲店 官方臉書FB

蒙古紅麻辣火鍋吃到飽三峽店

電話：02-26721032

地址：新北市三峽區學成路341號

時間：週一公休

週二~週五11:00-22:00

週六+週日11:00-23:00

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