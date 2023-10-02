台中海線質感鐵板燒 日式定食風格+精緻排餐 型男主廚當家料理/薪笈鐵板燒

薪笈鐵板燒 是在沙鹿靜宜商圈新開幕的鐵板燒，整條熱鬧北勢東路可以說是靜宜學生的美食廚房，各家飲料美食店選擇琳瑯滿目，在滿街主打平價定位鐵板燒店中，薪笈鐵板燒反而主打中高價質感路線，呈現更精緻的鐵板燒體驗，不再只是濃醬重口的主菜與炒菜，還有一票帥主廚當家炒菜，吃得開心看得也賞心悅目，冷氣也超涼，整個用餐環境相當舒服。

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薪笈鐵板燒在沙鹿靜宜商圈北勢東路上，隔壁有家康是美，店名念起來就很像「省錢」的台語發音，門口有綠色植栽裝飾，走進店內也有，整個挑高用餐空間相當舒服，座位只有鐵板前位置，椅子也挺舒服的。背板牆面上也有設計。







薪笈鐵板燒雖然走中高價質感路線，呈現更精緻的鐵板燒美味體驗，吃起來更健康但也兼顧到美味，還有好幾個帥主廚當家炒菜，吃得開心看得也賞心悅目，整個用餐環境相當舒服。而且服務也相當不錯。

【薪笈鐵板燒│菜單介紹】

不同於一般平價鐵板燒型態，薪笈鐵板燒的出餐是以套餐型式，每個人都會有一份自己的套餐組(含米飯、熱湯、茶碗蒸跟精選小菜)，





另外還有附炒青菜、主食、水果跟飲料免費喝到飽。整個質感設計得不錯。最便宜套餐是350元，也可以單點主餐來加菜。

【薪笈鐵板燒│套餐】







每個人上桌都會送上這麼一個木托盤套餐，裡面有鮭魚味噌湯、薪笈醇香米飯、精選小菜跟貝柱茶碗蒸四種。相當精緻。米飯跟味噌湯可以免費續，味噌湯裡面除了海帶以外還有不少鮭魚肉，蠻好吃的，吃完還可以再續湯。精選小菜這天提供的是雞肉絲沙拉。

【薪笈鐵板燒│主餐-特級菲力牛/厚切鮭魚菲力】







這兩道是套餐/主餐，整塊「特級菲力牛」下去煎，最喜歡吃鐵板燒時看著牛肉在鐵板上產生梅納反應變得金黃焦香的過程，切片再煎上幾片櫛瓜，菲力牛肉相當嫩，咀嚼有肉汁，香氣四溢，旁邊有海鹽可以沾著吃，跟其他整個用重口味醬汁去料理的鐵板燒牛肉完全不同。





「厚切鮭魚菲力」也很推薦，帶皮大塊厚切鮭魚，整塊魚肉相當紮實，又帶有鮭魚油脂香氣，入口的嫩度魚肉厚實口感再加上煎到微焦酥的魚皮美味度完全不輸給上面的菲力。

【薪笈鐵板燒│套餐-炒青菜】





鐵板燒必備的炒青菜，一般的附上多是炒高麗菜跟豆芽菜，薪笈鐵板燒的只有附一道菜，炒高麗菜或空心菜二擇一，但口味上也與平價鐵板燒有區別，吃起來沒那麼重鹹，高麗菜也炒得嫩透不會生硬，爽口蒜香吃得到菜甜味，但沒有提供續菜。

【薪笈鐵板燒│單點/絲滑日式起司蛋】







這道在煎的時候就讓人相當期待，用蛋量十足再灑上滿滿起司，然後做成蛋捲，再加上滿滿柴魚片，切片夾起隨著熱氣融化的起司超濃郁的跟煎蛋融合在一起，入口有著起司鹹香與濃厚蛋香又帶點水嫩嫩滑蛋捲口感，單吃就好好吃。

【薪笈鐵板燒│單點/肥美大草蝦2隻+滿滿蛤蠣乾燒鍋】



貼心去殼的大草蝦，簡單調味，相當肥碩飽滿的蝦身，咬下肉質新鮮脆彈，蝦頭也是鮮甜濃郁好吃，一個人獨享兩隻剛剛好的爽度。





「滿滿蛤蠣乾燒鍋」絕對必點，蛤蠣不只多還很大顆，肉質飽滿，湯頭更是鮮香十足，一口喝了就停不住。

【薪笈鐵板燒│免費飲料】



店內有提供四款沙瓦汽水，之後還會在新增氣泡飲料機會更豐富。



在滿街的平價鐵板燒中，薪笈鐵板燒的定位除了更有質感之外，調味也更為精緻更符合現代人口味，不重鹹依舊美味，肉品或海鮮食材也用得不錯，蠻適合約會聚餐的好選擇，有興趣推薦可以來試試。

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◎介紹店鋪：[薪笈鐵板燒│台中沙鹿區]

◎地址： 台中市沙鹿區北勢東路596號

◎電話：04-26313782

◎營業時間：11:30Am-02:00Pm+05:00Pm-10:00Pm

◎消費提醒：週二店休/可事先預約訂位

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