自己的地毯自己做！手作地毯Tufting初體驗！全台灣最大最美的手作地毯創作空間，DIY自己的專屬掛毯〜

自己的地毯自己做！

最近超夯的Tufting Gun手做地毯課程，每個人可以製做自己喜歡的圖案，一起來體驗吧！

近期刮起了一陣手織地毯風潮，色彩繽紛，還有不少可愛到不行的特殊款式，是不是也讓你心動到不行？！

小編也來去報名做了專屬於自己的獨一無二地毯！

【Does Art 都是藝術】擁有全台灣最大最美的手作地毯創作空間，而且還是寵物友善環境，大家放心地帶毛小孩一起來DIY體驗吧〜

台北館預約客服：https://lin.ee/RMOQfcn

桃園館預約客服：https://lin.ee/1vNZsCJ

可預約時段

台北：上午場10:00~15:00 下午場 16:00~21:00

桃園：上午場10:00~15:00 下午場 15:30~20:30

記得先預約喔〜一個人也接受預約唷

【前置作業】

首先要先加入Does Art都是藝術的LINE官方帳號，跟客服預約好時間，並提供想打的地毯圖案

《以下是選圖的注意事項》

1.圖案選擇卡通版/Q版圖，基本上線條不要太多就可以

2.像AI/漫畫類風格做不出來，線條太細了

3.圖案請給我們正面的，不要斜斜的，不然投影機畫出來也是斜的

我們預約桃園館，聽說空間很大可以自由奔跑，而且在1樓，對面就有一個公園帶寶貝們出去散步很方便

【Does Art都是藝術-桃園旗艦館】搭機捷(A18)或是搭高鐵(桃園站)走路過來15-20分，開車的朋友們附近外面有白線的地方都可以停車唷，這裡的交通非常方便，地點不難找，且很大很漂亮

走進Does Art都是藝術，一共有2層樓，大約可以容納20位左右的人數，牆壁上掛著滿滿的作品，偌大的空間與拍照區，讓整個人心曠神怡

一樓客滿，所以我們被安排在2樓，空間超級寬敞舒適，還有個小沙發區

都沒人我們直接包場，根本VIP等級禮遇！

還有整面超漂亮的毛線牆，絕對是不可錯過的拍照景點

毛線牆讓人選擇障礙大爆發，真是不知道該從何挑起XD，多種毛線顏色讓您盡情揮灑

打地毯當天，老師會先幫你的圖片描繪在地毯上，我們選的是NICO的似顏繪畫，484超可愛〜

有問題一樣可以問老師，讓客人保有很大的發揮空間，完成作品時候有很大的成就感！

接下來老師會教大家如何使用簇絨槍Tufting Gun，以及中途如何換毛線

【練習打地毯】

老師非常有耐心，直線、橫線、圓形等打法，一步一步慢慢教，沒有經驗也不用擔心

練習過關才會讓你開始，最重要的是把握幾個關鍵

1.打的時候一定要貼緊布面，從頭到尾都要用力，才能讓打吃來毛線扎實

2.一定要跟著簇絨槍的指針走，由下往上

NICO表示，哥哥認真一點啊，喂！

【打輪廓描邊】

以乾淨清新的白色為主體，深色線條帶出NICO輪廓

【填色】

通過竪線的方式用tufting guno填充所有的顏色

打一陣子後會覺得手酸哈哈，休息一下再繼續，一開始會覺得打出來的線條會和自己想像中的很大不一樣，慢慢的會越來越可愛唷

以為自己圖案不算難，結果也是大概花了4.5小時才打完，雖然手真的很酸很酸，但打完莫名的成就感，也覺得很療癒〜

【上膠】

完成後老師會幫忙上膠固定後再剪下，然後再黏上防滑墊

【精修】

老師協助精修做最後加工，將多餘的線頭除掉，讓地毯更精緻手作質感更加提升

完成品！！！超級可愛的！

成品NICO超級滿意哈哈哈〜

【清潔與保養】

1.回家請先背面朝上陰乾兩天

2.地毯變硬就是乾燥完成

3.不可機洗！不可機洗！不可機洗！濕紙巾輕揉擦拭清潔即可

小珊珊碎碎念：

發揮您的創意，製作屬於自己的專屬簇絨小物！

摸起來非常柔軟舒適，帶回家掛起來，絕對是超級有紀念意義的裝飾，還可以美化牆面呢

你做過手工地毯了嗎？趕快約上朋友們一起去玩玩看吧！

【Info】

Does Art 都是藝術

地址：桃園市大園區致遠一路15號

營業時間：10:00-21:00

服務專線：0960 723 728

台北館預約客服：https://lin.ee/RMOQfcn

桃園館預約客服：https://lin.ee/1vNZsCJ

粉絲專頁：Does Art 都是藝術

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