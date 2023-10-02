彌月禮盒｜coco.Brownies 可可布朗｜經典美式布朗尼．迷你磅蛋糕 - 潔妮食旅生活

彌月禮盒來分享道地美式布朗尼的苦甜滋味。

台北人氣甜點店「coco.Brownies 可可布朗」，其濕潤且飽有口感、且有多種口味選的經典美式布朗尼，一直深受許多人的喜愛，而這樣的黑色魅力作為彌月禮盒，更是非常受到收到者的喜愛！另外還推出了口味溫柔的迷你磅蛋糕組合，5種夢幻口味+綿密濕潤的口感，作為分享愛的彌月禮盒，絕對是非常討喜的選擇。

台北甜點｜coco.Brownies 可可布朗

關於．coco.Brownies 可可布朗

因為幾位旅外的甜點師與甜點愛好者的定期分享聚會，

因為愛甜點、愛創作，共重要的，是他們都愛布朗尼，

因此，有了「coco.Brownies 可可布朗」。

在一次特別的旅程中，了解到傳統美式布朗尼的獨家手作秘方，並且將其帶回台灣加以研發；

使用高品質的新鮮食材，以傳統秘方口感、結合新式口味，完成濕潤且紮實、口感介於餅乾與蛋糕、軟嫩兼具的布朗尼，是台北最為知名的布朗尼專賣店，同時也提供軟餅乾、磅蛋糕等美式風味人氣甜點。

coco.Brownies 可可布朗．彌月試吃申請方式

孕期32周以上至產後3周內，限購一盒。

提供媽媽手冊照片、或寶寶手冊照片（顯示姓名、電話、預產期/出生日期頁面），電話、私訊或 email 預訂。

試吃金額 （試吃價格請以官網標示為主）：

宅配試吃價 店內自取價 迷你磅蛋糕餐盒 380元 300元 彌月禮盒－6入布朗尼 380元 300元

coco.Brownies 可可布朗｜6入布朗尼經典組合

官網這裡買：6入布朗尼經典組合

coco.Brownies 可可布朗的經典布朗尼組合，外盒是他們經典的酒紅色外盒，搭配燙金的品牌LOGO，簡約且高質感。

打開外盒，六種口味的布朗尼被透明烘培紙保護的完整。

拉開烘培紙，就有如在開啟珠寶盒般，讓人充滿了期待！

嚴選六種最具代表性的經典口味布朗尼：

核桃堅果、原味可可、棉花糖、皇家伯爵茶、焦糖海鹽、花生醬顆粒。

每片布朗尼都以美式獨家手作秘方烘焙而成。

冷藏保存，賞味期為到貨日/購買日+4天。

「coco.Brownies 可可布朗」的布朗尼，為什麼會這麼受到喜愛，真的吃過一次就能明白！

從美國芝加哥帶回來的傳統手作祕方，以不同的火候多次烘烤，繁雜的工序，讓coco.Brownies的布朗尼，有著美式經典風味，紮實、濕潤、厚實、卻又保有著柔軟的口感，這種絕妙的味覺感受，值得品嘗！

核桃堅果

滿滿的核桃帶來的堅果的風味與清脆口感，搭配濃郁的巧克力風情，豐富的滋味、讓人忍不住再拿起一塊。

原味可可

最純粹的布朗尼風情，就是這個口味；

口感細緻、柔軟、且濕潤，苦甜的滋味瀰漫在嘴裡，非常迷人！

棉花糖

澎澎軟白的棉花糖，讓布朗尼顯得討喜又可愛；

棉花糖澎軟Q彈的獨特口感，搭配布朗尼的濕潤與濃郁可可風情，是大人小孩都會喜歡的口味。

皇家伯爵茶

放進嘴哩，可以感受到濃郁的茶香在嘴裡散開，每一口都是伯爵茶與巧克力的迷人交織。

焦糖海鹽

海鹽引出了布朗尼不同的風味，鹹甜中帶了點微苦，滋味豐富且相當有層次。

花生醬顆粒

花生醬的濃郁、以及花生碎的顆粒口感，讓布朗尼充滿了花生風情！

coco.Brownies 可可布朗｜5入迷你磅蛋糕

官網這裡買：5入迷你磅蛋糕 你好磅磅 綜合磅蛋糕餐盒

如果是平常較不嗜甜的長輩、或是不愛吃甜食的親朋好友，

這樣的五入迷妳磅蛋糕禮盒就是非常棒的選擇！

同樣擁有酒紅色的外盒、搭配充滿美式風格的品牌LOGO印刷，

活潑且喜氣。

總共有五種夢幻口味：

酸檸檬、抹茶、肉桂奶酥、焦糖海鹽、香橙。

以獨家配方打造出恰到好處的細緻與香濃，綿密濕潤的口感，搭配五種口味的驚喜滋味，滿滿的美好！

必須說，五種口味我都很喜歡！

迷你版的磅蛋糕，看起來相當可愛，

而且因為是迷你版，所以不用擔心會吃太多，

剛剛好的份量，還能同時擁有五種口味！

不用選擇，可以全部擁有！

肉桂奶酥

如果妳喜歡肉桂，絕對會喜歡這個口味，

迷人的肉桂漫在嘴裡，搭配磅蛋糕細緻柔軟的口感，非常好吃！

酸檸檬

雖然是酸檸檬口味，但整體吃起來並沒有想像中濃郁的酸味，

反而是很清新、清爽、讓人覺得舒服的滋味，

因此怕酸的朋友或是孩子，也可以開心享用喔。

香橙

濃郁的水果滋味，搭配上方香橙的口感與酸甜，滿滿的熱帶風情。

焦糖海鹽

討喜的甜味、搭配磅蛋糕濕潤且紮實的口感、以及堅果的清脆，是長輩也會喜歡的樸實美好。

抹茶巧克力

濃郁的抹茶風情、搭配巧克力的苦味，帶著迷人的日式風情，抹茶控朋友應該會喜歡的。

coco.Brownies 可可布朗｜相關資訊

【coco.Brownies 可可布朗】

官網｜coco.Brownies 可可布朗 官網

粉專｜coco.Brownies 可可布朗

【coco.Brownies 可可布朗 公館門市】

地址｜台北市大安區羅斯福路三段283巷14弄16-1號

地圖｜coco.Brownies 可可布朗公館門市

營業時間｜12:00～21:00

【coco.Brownies 可可布朗 光復門市】

地址｜台北市大安區光復南路96巷12號1樓

地圖｜coco.Brownies 可可布朗光復門市

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